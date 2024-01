3x U-Haft nach Drogenfund

Kaiserslautern (ots) – Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität ist am Wochenende den Ermittlern der Kriminalpolizei Kaiserslautern und der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern geglückt. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden am Samstag, den 06.01.2024, mehrere Wohnungen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern durchsucht. Hierbei konnten die Beamten eine große Menge Drogen, sowie Waffen und Bargeld sicherstellen.

Insgesamt wurden ca. 10 Kilo Amphetamin, 6,5 Liter Amphetaminbase, die zur Herstellung von ca. 30 Kilo Amphetamin gereicht hätten, ca. 400 Gramm Haschisch, ca. 500 Gramm Marihuana, Bargeld, nicht zugelassene Pyrotechnik sowie ein Baseballschläger und mehrere nicht scharfe Schusswaffen sichergestellt.

Frau nach Einkauf verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 09.01.2024, meldete sich eine 61-jährige Frau bei der Polizei und gab an, soeben in der Zollamtstraße verletzt worden zu sein. Nach ihren Angaben verließ sie gegen 12:15 Uhr einen Getränkemarkt. Auf dem Weg zu ihrem Auto sprach sie ein unbekannter Mann auf dem Parkplatz an und fragte nach Geld sowie Zigaretten. Da die Frau dem Wunsch nicht nachkam, wurde der Mann aggressiv und lief ihr hinterher.

Beim Einsteigen in ihr Auto schlug die fremde Person die Fahrertür zu, wobei sich die 61-Jährige am Bein verletzte. Im Anschluss beleidigte der Mann die Geschädigte noch mehrfach. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht der Beleidigung und gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise.

Täterbeschreibung:

männlich, 170-175cm groß und zwischen 25-30 Jahre alt. Er habe eine dunkle Hautfarbe und kurze schwarze Haare. Er trug ein braunes Sakko und dunkle Jeans.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei zu melden.

Die 3 Beschuldigten im Alter von 44, 54 und 55 Jahren wurden festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Alle drei haben von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht und keine Angaben zur Sache gemacht. Gegen die Männer wurde jeweils ein Untersuchungshaftbefehl, wegen Fluchtgefahr und teils auch wegen Wiederholungsgefahr, erlassen und alle 3 anschließend inhaftiert. |pet

Unfall verursacht und weggefahren

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht wegen einer Unfallflucht Zeugen in der Leibnizstr. Nach den Angaben einer 34-jährigen Stadtbewohnerin, parkte sie ihren Hyundai i30 am Dienstag gegen 17:30 Uhr am Straßenrand. Als sie nach knapp einer halben Stunde wieder an ihren Wagen kam, sah sie, dass er stark beschädigt war.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug, um einen blauen VW Golf 7 handelt. Hinweise zu dem unbekannten Auto sowie dem Fahrer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631-369 2150 entgegen. |kfa

Toyota auf Mercedes geschoben und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 09.01.2024, wurden die Polizei Kaiserslautern in die Carl-Billand-Straße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten zwei beschädigte, parkende Autos fest. Ein Toyota wies Schäden an der Front und am Fahrzeugheck auf. An einem Mercedes war die Front beschädigt. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur.

Nach Rekonstruktion der Beamten hat der Flüchtige vermutlich beim Einparken den Toyota rückwärts auf den dahinterstehenden Mercedes geschoben. Der Verantwortliche notierte zwar eine Telefonnummer auf einem Zettel, fuhr jedoch ohne sich um den Schaden weiter zu kümmern weg. Durch die Beamten wird der entstandene Sachschaden auf ca 7.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Tel: 0631 369-2250 entgegen.

Wichtige Info: Nach dem Gesetz muss man an der Unfallstelle warten, damit die Unfallbeteiligung festgestellt werden kann. Ist der andere Unfallbeteiligte nicht vor Ort, empfiehlt es sich direkt an die Polizei zu wenden. Einen Zettel zu hinterlassen, der womöglich nicht gefunden wird oder verloren gehen kann, genügt nicht. Was nach einem Unfall zu tun ist, finden Sie unter https://s.rlp.de/gpP8H auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. |pet

Auffahrunfall endet mit leichten Verletzungen

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in der Hohenecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine 46-jährige Frau aus Kaiserslautern auf den Mercedes-Benz einer 36-Jährigen auf. Die jüngere Frau musste wegen einer roten Ampel und bereits dort stehenden Autos abbremsen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Mercedes-Fahrerin leicht, musste nicht ärztlich versorgt werden. Der Unfall wurde durch die Polizei Kaiserslautern aufgenommen. |pet

Unfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmorgen parkte eine 26-Jährige aus Kaiserslautern ihren grauen 3er BMW auf einem Parkplatz eines technischen Dienstleisters in der Merkurstraße. Als sie am späten Nachmittag wieder zurück an ihren Wagen kam, stellte sie an ihrer vorderen Stoßstange einen frischen Unfallschaden fest. Vermutlich streifte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den BMW.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend vom Unfallort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Tel: 0631 369-2250 entgegen. |pet

Kreis Kaiserslautern

Diebstahl aus Kraftfahrzeug in der Neuwoogstraße

Ramstein-Miesenbach (ots) – Aus einem Mercedes Transporter werden mehrere Werkzeuge entwendet. Der/Die Täter beschädigten dabei die hintere Fahrzeugtür um an die Arbeitsgegenstände zu gelangen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen unteren 4-stelligen Betrag. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 07. bis 09. Januar in der Neuwoogstraße. Die Täter sind bisweilen unbekannt. Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl erhoffen sich durch Zeugenhinweise die Tat klären zu können.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise können telefonisch unter 06371 805-0 bei den Beamten der Polizeidienststelle in Landstuhl gemeldet werden.|pilan

Diebstähle aus Kfz

Hauptstuhl (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet heute morgen eine auffällige, dunkel gekleidete Person im Bereich der Glockenstraße in Hauptstuhl. Polizeikräfte konnten den Mann kurze Zeit später, gegen 04 Uhr, in besagtem Bereich antreffen und kontrollieren.

Hierbei wurden diverse Gegenstände festgestellt, welche die Person zuvor vermutlich aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet hatte. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei sucht nun die Eigentümer der gestohlenen Gegenstände. Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805-0. |pilan

Ladung deutlich zu hoch

BAB 6/Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 10.01.2024, fiel einer Streife der Schwerverkehrsüberwachung der Polizeidirektion Kaiserslautern ein Sattelzug ins Auge, der allem Anschein nach die erlaubte Höhe von 4,00 Metern deutlich überschritten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz „Schweinsdell“ an der Anschlussstelle KL-Ost bestätigte sich die Annahme.

In einem geladenen Anhänger befanden sich diverse Maschinenteile, die weit über die Bordwand des Anhängers herausragten. Letztendlich ergab die Vermessung eine tatsächliche Höhe von 4,53 m. Somit lag eine Überschreitung der Höhe von 53 cm vor. Die Weiterfahrt musste daher vor Ort untersagt werden. Der Fahrer muss eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen die Halterfirma wurde ebenfalls eine Anzeige erstattet und eine Vermögensabschöpfung im 4-stelligen Bereich angeregt.

Alkoholfahrt endet mit Unfall

Otterbach (ots) – Eine 63-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg sorgte am Dienstagabend auf der Landstraße 389 für einen Polizeieinsatz. Die Seniorin fuhr gegen 20:45 Uhr mit ihrem Wagen von Otterberg nach Otterbach. Kurz vor der Ortseinfahrt kam die Fahrerin plötzlich von der Straße ab, fuhr über den Fahrradweg und in das angrenzende Feld. Hierbei beschädigte sie ihr Auto.

Fußgänger oder Fahrradfahrer wurden nicht gefährdet Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass die 63-jährige alkoholisiert sein könnte. Einen Atemalkoholtest lehnte die Frau ab, weswegen sie die Einsatzkräfte mit zur Dienststelle begleiten musste. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Diese soll nun Aufschluss über die Alkoholisierung der Autofahrerin geben. Die Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung dauern an. |kfa

Zeitweilige Vollsperrung der B 48 nach Verkehrsunfall

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am frühen Freitag musste die B48 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer zeitweise voll gesperrt werden. Ursache war ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die B48 von Hochspeyer in Richtung Enkenbach-Alsenborn. Einige Meter vor der Auffahrt zur A6 bremste die Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern ihren Pkw stark ab.

Der nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnte daraufhin seinen Transporter nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw gegen die Leitplanke geschleudert, sodass die Fahrerin eingeklemmt wurde. Nach ersten Erkenntnissen bremste die Autofahrerin für ein die Fahrbahn überquerendes Tier.

Die Feuerwehr musste anschließend die Autofahrerin aus ihrem Fahrzeugwrack befreien. Sie wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Ihre Verletzungen sind nach derzeitigem Stand zwar schwer, allerdings nicht lebensbedrohlich. Der 56-jährige Fahrer des auffahrenden Transporters blieb unverletzt.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ungefähr 30.000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr der VG Enkenbach-Alsenborn war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst und ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzungen. Die Fahrbahnsperrung konnte gegen 22:00 Uhr aufgehoben werden.|re