Lkw-Unfall mit einem Verletzten sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw am Mittwochmittag auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe wurde eine Person schwer verletzt. Den bisherigen Feststellungen fuhr ein Lkw-Fahrer gegen 12:45 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte auf dem rechten Fahrstreifen auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde ein Lkw-Fahrer offenbar schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Nachdem der Verletzte von der alarmierten Feuerwehr befreit wurde, brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Für die noch andauernden Bergungsarbeiten sind derzeit der rechte und mittler Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es bildete sich bereits ein Stau von mehreren Kilometern Länge

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Karlsruher Stadtteil Waldstadt. In der Zeit zwischen 16:30-21:15 Uhr gelangten die Einbrecher offenbar über ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße.

Im Inneren durchwühlten die Diebe Schubladen und Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Vier Personen verletzt nach schwerem Verkehrsunfall auf der B35

Gondelsheim (ots) – Wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls verursachte eine Autofahrerin am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 35 in Höhe Gondelsheim einen schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier Verletzten.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Skoda-Fahrerin gegen 14:45 Uhr auf der B35 von Bruchsal kommend in Richtung Bretten. Kurz nach Gondelsheim verlor sie offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Pkw. In der Folge geriet die 46-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort zunächst mit der Schutzplanke und anschließend frontal mit einem entgegen kommenden Renault.

Der Fahrer des Renaults, seine Beifahrerin sowie ein zehn Monate altes Kind wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Skoda-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Kreis Karlsruhe

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B36

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 36 bei Oberhausen-Rheinhausen wurden ein 60-jähriger Autofahrer tödlich verletzt. Nach ersten Feststellungen der Verkehrspolizei fuhr der 60-jährige Skoda-Fahrer gegen 14:55 Uhr auf der B36 von Süden kommend in Richtung Mannheim. Zwischen dem Abzweig nach Wiesental und der Ausfahrt Neulußheim überholte er offenbar ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Autofahrer schwerste Verletzungen zu und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, sodass er von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden musste. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 60-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Unfallfahrzeuge im Bereich der Unfallstelle bis ca. 19:30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.