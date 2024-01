Freinsheim: Traktor kippt in den Gleisbereich

Freinsheim (ots) – Am Abend des 9. Januar 2024 kam es von etwa 18:15 Uhr bis 21:30 Uhr zu einer Sperrung der Bahnstrecke zwischen Kirchheim an der Weinstraße und Freinsheim. Ursächlich hierfür war ein umgestürzter Traktor im Gleisbereich.

Die Befragung des Fahrers durch die Bundespolizei ergab, dass es sich um einen 56-jährigen landwirtschaftlichen Mitarbeiter handelte, der den Feldweg neben der Bahnstrecke befuhr. Während der Fahrt fiel sein Handy in den Fußraum des Fahrzeuges und er versuchte dieses aufzuheben. Hierbei lenkte er versehentlich den Traktor in den Graben zwischen Feldweg und Gleisbereich, weshalb das Fahrzeug auf die Seite kippte. Das Fahrzeug ragte glücklicherweise nicht so weit in die Fahrtrasse des Zuges, dass es zu einer Kollision hätte kommen können. Ein vorbeifahrender Triebfahrzeugführer meldete dies der Notfallleitstelle der DB. Daraufhin wurde die Strecke gesperrt und die Bergung des Fahrzeuges veranlasst. Der Fahrer des Traktors wurde nicht verletzt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.