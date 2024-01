Alkoholisierter Autofahrer rammt Verkehrsinsel

Kandel (ots) – Montag 08.01.2024, überfuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Kandel eine Verkehrsinsel im Hubhofweg. Dabei wurde die Insel samt Verkehrszeichen beschädigt. Das ebenfalls beschädigte Fahrzeug verlor Öl und wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde beim unverletzten Verursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Der Verkehrssünder darf bis auf Weiteres kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Fahrbahnreinigung wurde veranlasst und die Verbandsgemeinde Kandel über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Einbruch in Gartenhaus

Lingenfeld (ots) – Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter ein Gartenhaus auf dem Campingplatz in Lingenfeld aufgebrochen. Daraus entwendeten sie diverse Gegenstände. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. eugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Versuchter Münzautomatenaufbruch

Kandel (ots) – Sonntagnacht versuchten bislang unbekannte Täter den Toilettenmünzautomaten im Bahnhofsgebäude-Kandel aufzuhebeln bzw. abzureißen. Der Versuch scheiterte und es konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden.

Die Verbandsgemeinde Kandel wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen

Kandel (ots) – Montagvormittag wurden in Kandel Stoppschildkontrollen durchgeführt. Dabei wurden 11 Verstöße festgestellt und geahndet.