Handy und Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Auf dem Nachhauseweg wurde ein 63-Jähriger am 09.01.2024 gegen 03 Uhr, in der Bismarckstraße von einem ihm Unbekannten angesprochen. Dieser bat darum, das Handy des 63-Jährigen nutzten zu dürfen. Nachdem er das Mobiltelefon genutzt hatte, bat der Unbekannte außerdem um Kleingeld. Der 63-Jährige holte seinen Geldbeutel heraus, welchen der Unbekannte, ebenso wie das Handy an sich nahm und flüchtete. Im Geldbeutel befanden sich neben diversen Dokumenten auch rund 200 Euro Bargeld.

Den Unbekannten konnte der 63-Jährige wie folgt beschreiben: Etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler 3-Tage-Bart und schwarze Bekleidung.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Angaben zum Täter machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

37-Jähriger verletzt Ehefrau schwer

Ludwigshafen (ots) – Der 37-Jährige, der am 07.01.2024 seine Ehefrau schwer verletzte, wurde am 08.01.2024 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet gemeinsam mit der Interventionsstelle außerdem eine Opferberatung an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote in Ludwigshafen finden Sie auf der Homepage der Polizei: https://s.rlp.de/CRC14 oder der Stadt Ludwigshafen: https://s.rlp.de/e5hTU.

Versuchter Diebstahl von Kleinkraftrad

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 04.01.2024 und dem 08.01.2024 gingen Unbekannte ein Kleinkraftrad an. Dieses stand zur potenziellen Tatzeit in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Saarlandstraße. Es gelang den Unbekannte nicht, das Fahrzeug zu stehlen. Aus dem Stauraum des Kleinkraftrads entwendeten sie allerdings Werkzeug im Wert von etwa 30 Euro.

Zudem wurde das Zündschloss des Fahrzeugs beschädigt (Schaden: 100 Euro).

Batterie aus LKW gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 28.12.2023, 16:30 Uhr und dem 08.01.2024, 16:40 Uhr, wurde die Batterie eines LKW gestohlen. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit in der Erzbergerstraße.

Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Da bislang keine Hinweise auf die Verursacher vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Ihre Mithilfe. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben machen?

E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Zwischen 08:50-16 Uhr, wurde am 08.01.2024 in der Karolina-Burger-Straße ein E-Scooter gestohlen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fenster beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Über das Wochenende 05.01.2024, 15 Uhr bis 08.01.2024, 4:30 Uhr, wurden zwei Fenster der Albert-Einstein-Schule in der Leuschnerstraße beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Sie haben etwas beobachtet?

Starkstromkabel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Etwa 10 Meter Starkstromkabel wurden aus einem Kabelschacht am 08.01.2024, zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr, in der Bayreuther Straße (Nähe Haltestelle „Heinrich-Pesch-Haus“) gestohlen. Hierdurch entstand insgesamt ein Schaden von etwa 5.500 Euro.

