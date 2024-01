Einbruch in Kleingartenanlage

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 05.01.2024 bis 08.01.2024 brachen bislang unbekannte Täter in zwei Gartenhäuser in der Kleingartenanlage in der Roxheimer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Werkzeug entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel:06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollstelle

Frankenthal (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle wurde am 05.01.2023, gegen 23:00 Uhr, ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 32-Jährigen konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Des Weiteren wurde ein Pkw-Fahrer aus Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dem 36-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, sowie die Schlüssel seines Fahrzeugs präventiv sichergestellt.