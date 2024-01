Fahrzeug festgefahren – Zeugin gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 06.01.2024 wurde ein festgefahrener Pkw Chevrolet Blazer im Bereich des Schützenvereins Bobenheim-Roxheim in einem Feld neben dem „Eckbach“ gemeldet. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, wie es hierzu kam und wer verantwortlich ist. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass am 06.01.24, gegen 10 Uhr, eine bislang unbekannte Frau mit einem Mann, welcher sich an dem Fahrzeug befunden hat, geredet haben soll. Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Grundschule

Waldsee (ots) – Im Zeitraum vom 08.01.2024 ab 16 Uhr bis Dienstagmorgen 09.01.2024, drangen Unbekannte gewaltsam in die Grundschule in der Schifferstadter Straße ein. In der Schule wurden diverse Türen aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine geringe Anzahl an elektronischen Geräten entwendet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Dudenhofen (ots) – Am Sonntag 07.01.2024 gegen 02:30 Uhr, versuchten 2 unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte in der Maxburgstraße zu erlangen. Sie beschädigten ein Schloss des Eingangstores, konnten das Tor selbst jedoch nicht öffnen und somit das Innere auch nicht betreten. Anschließend entfernten sich die zwei Personen mit einem dunklen PKW wieder in Richtung Dudenhofen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Wer hat zu oben genannter Zeit in der Nähe der Gaststätte „Schwarzer Gockl“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Hinweise zu den beiden Tätern oder dem dunklen PKW oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt konnte am Montagabend ein 14-jähriger aus Schifferstadt in der Hauptstraße festgestellt werden, der einen E-Scooter ohne Licht und ohne angebrachtes Versicherungskennzeichen fuhr. Im Rahmen weiterer Überprüfungen wurde dann festgestellt, dass für den genutzten Roller kein Versicherungsschutz bestand.

Im Anschluss an die Kontrolle wurde der 14-jährige samt E-Scooter einem Erziehungsberechtigen überstellt. Den jungen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.