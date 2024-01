Landau: Die Polizei-News

Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Landau (ots) – Am 07.01.2024 gegen 02 Uhr, brach eine weibliche Person in ein Anwesen Im Steingebiß in Landau ein, obwohl die Wohnungseigentümer anwesend waren und schliefen. Da das Haus videoüberwacht ist, konnte anhand der Videoaufzeichnungen eine amtsbekannte 39-jährige Frau aus Landau eindeutig als Täterin verifiziert werden.

Bei der im Anschluss auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte auch eindeutig zuordenbares Diebesgut aufgefunden werden. Daraufhin wurde bei 39-jährige Frau durch das Gericht Untersuchungshaft angeordnet und sie wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Weiterhin beleidigte sie die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend, so dass auch hier ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die 39-jährige Frau eingeleitet wurde.

Drossel ausgebaut

Landau (ots) – Am Montag 08.01.2024 wurde gegen 17:45 Uhr, ein 55-jähriger Fahrer eines motorisierten Zweirades in Landau in der Friedrich-Ebert-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Drossel widerrechtlich entfernt wurde. Hierdurch wurde das Zweirad fahrerlaubnispflichtig.

Über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügte der 55-Jährige jedoch nicht. Daher wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Nächtlicher Einsatz des Polizeihubschraubers bei einer Vermisstensuche

Landau, Stadtzentrum (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 08.01.2023 auf den 09.01.2023, kam es im nördlichen Stadtgebiet von Landau zu einer Personensuche. Neben Kräften der Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der 92-jährige Bewohner eines örtlichen Seniorenheims konnte im Verlauf der Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden werden.