Verkehrsunfall mit Personenschaden (Foto)

Böbingen (ots) – Am Dienstag 09.01.2024 ereignete sich gegen 13:49 Uhr, ein schwerer Unfall auf der K6 zwischen Altdorf und Gommersheim. Ein 68-jähriger Böbinger PKW-Fahrer bog von der K35 kommend auf die K6 in Richtung Altdorf ab. Beim Abbiegevorgang geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Dieser kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen.

Die 76-jährige Fahrzeugführerin aus Venningen des entgegenkommenden PKW wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden zum Erstellen eines Gutachtens sichergestellt. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme für drei Stunden voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Kapellen-Drusweiler/B427 (ots) – Am Dienstag 09.01.2024 gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B 427 zwischen Bad Bergzabern und Oberhausen, auf Höhe der Einmündung nach Kapellen-Drusweiler (Weingut Kimmle), zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta überholte von Bad Bergzabern kommend in Richtung Oberhausen zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge.

Beim Überholen stieß der Verursacher mit einem nach links in Richtung Kapellen-Drusweiler abbiegenden Pkw Ford Mondeo zusammen. Beide Fahrzeuge kamen nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw des Überholenden blieb auf der Fahrerseite liegen. Die 4 Insassen der beiden Fahrzeuge wurden glücklicherweise nur leichtverletzt. An den beiden Pkw ist ein Totalschaden entstanden.

Die Feuerwehren und der Rettungsdienst waren jeweils mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die B 427 musste kurzzeitig vollgesperrt werden. Bis zur vollständigen Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn temporär halbseitig gesperrt.

Versuchter Einbruch in Lagerraum – Zeugen gesucht

Niederotterbach (ots) – Bereits in der Nacht von 29.12.2023 auf 30.12.2023, versuchten unbekannte Täter in einen Lagerraum in der Hauptstraße 8 in Niederotterbach einzudringen, was allerdings nicht gelang. Es entstand ein minimaler Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall Am Osterbächel – Zeugen gesucht

Annweiler (ots) – Am Montag 08.01.2024 kam es gegen 11:15 Uhr, im Bereich der Straße Am Osterbächel kurz vor der Einmündung zur Landauer Straße zum Zusammenstoß zwischen einem VW Pritschenwagen und einem Mercedes-Lkw.

Da die beiden Fahrzeugführer sich gegenseitig widersprechende Angaben machten, sucht die Polizei Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.