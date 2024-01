17-Jähriger in Straßenbahn ausgeraubt

Heidelberg (ots) – Am Montagabend um kurz nach 22 Uhr versuchte ein derzeit noch unbekannter Täter einem 17-jährigen Fahrgast der Straßenbahnlinie 5 zwischen Heidelberg und Edingen unter der Anwendung von massiver Gewalt die Umhängetasche zu rauben. Der Täter sprach den 17-Jährigen zunächst auf dessen Tasche an und versuchte ihm im Laufe des Gesprächs diese gewaltsam zu entreißen.

Als dies nicht gelang, soll der Unbekannte seiner Forderung mittels eines Messers versucht haben, Nachdruck zu verleihen und verletzte den junge Mann an der Hand. Hiernach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Täter auch einen mitgeführten Schlagstock zum Einsatz brachte. Zeugen gelang es, den Täter von dem 17-Jährigen zu trennen.

Am Bahnhof Edingen verließ der Unbekannte schließlich die Bahn und flüchtete in Richtung Wieblingen. Kurz darauf stellte der Geschädigte fest, dass es dem Angreifer während der Auseinandersetzung gelang, dessen Handy zu entwenden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Größerer Polizeieinsatz an Schule

Heidelberg (ots) – Nachdem es am heutigen Dienstag kurz vor 12 Uhr, zu einer Alarmauslösung am Hölderlin-Gymnasium in der Plöck in Heidelberg kam, konnten die Einsatzmaßnahmen bereits gegen 13 Uhr wieder beendet werden. Aufgrund der Vielzahl an eingesetzten Streifenwagen und der mit dem Einsatz verbundenen Absperrungen, kam es im näheren Umfeld zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Grund für die Alarmauslösung war ein Fehlalarm in der schulinternen, automatisierten Gefahrenmeldeanlage. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefährdung für das Schulpersonal oder die Schüler.

Fußgängerin von Pkw erfasst

Heidelberg (ots) – Eine 74-jährige Fußgängerin führte am Montag um 19:30 Uhr ihren Hund Gassi. An der Kreuzung Kirchheimer Weg/Ilse-Krall-Straße querten die 74-Jährige bei Grünlicht die dortige Fußgängerfurt. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 48-jährige BMW-Fahrerin die Ilse-Krall-Straße und bog anschließend, ebenfalls bei Grünlicht, nach links in südliche Richtung ab. Hierbei übersah sie die Fußgängerin und kollidierte mit dieser.

Durch den Zusammenstoß wurde die 74-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Straße. Die 74-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Durch einen Rettungsdienst wurde die Seniorin vor Ort medizinisch betreut. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der Hund der Seniorin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen übernommen.