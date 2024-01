Jugendliche angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag kam es in der Richard-Wagner-Str. zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Hierbei attackierten zwei Unbekannte im Alter von schätzungsweise 15 Jahren einen 17-Jährigen. Er war in Begleitung eines 8-jährigen Jungen unterwegs. Die Täter traten und schlugen den Jugendlichen. Sie sollen ihn außerdem bespuckt und verbal bedroht haben.

Erst als ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes für Speisen und Getränke zur Hilfe eilte, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung auf. Von den Tätern ist bekannt, dass beide eine Bauchtasche trugen.

Die Beamten bitten um Hinweise, insbesondere auch zu dem Mitarbeiter des Lieferdienstes. Der Mann könnte als Zeuge wichtige Angaben machen. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |pet

Ampel überfahren

Kaiserslautern (ots) – Die Sicherstellung eines BMW und 15.000 Euro Sachschaden, sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Humboldtstraße. Ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern bog am frühen Dienstagmorgen mit seinem BMW von der Fackelwoogstr. in die Humboldtstraße ein, dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er überfuhr eine Verkehrsinsel, kollidierte mit einem Verkehrsschild und prallte gegen eine Ampel, so dass diese aus ihrem Fundament gerissen wurde. Die Fahrbahn wurde beschädigt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen und der Unfallwagen sichergestellt. Der 23-jährige Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Unfall mit Traktor endet mit leichten Verletzungen

Kaiserslautern (ots) – Am Montagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Ländelstraße und der Gabelsbergerstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 53-jähriger Traktorfahrer einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel. Mit seiner „Baggerschaufel“ rammte der Traktor den kreuzenden Pkw.

Hierdurch wurde der Opel stark beschädigt und der ebenfalls 53-jährige Autofahrer leicht am Kopf verletzt. Der Verletzte wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Opel war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 15.500 Euro geschätzt. |pet

Verkehrsunfall endet mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Ein Verkehrsunfall endete für einen 76-jährigen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung. Am Montagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 10 zwischen Otterberg und Erlenbach zu einem Zusammenstoß zw. 2 Fahrzeugen.

Ein 49-Jähriger wartete mit seinem Auto wegen einer Engstelle in einer Straßenbucht, um den entgegenkommenden 76-Jährigen passieren zu lassen. Hierbei touchierte der ältere Mann mit einem Außenspiegel das linke Fahrzeugheck des Wartenden.

Im Verlauf der Unfallaufnahme beleidigte der Senior schließlich seinen 49-jährigen Unfallgegner und schlug ihn mit einem Zollstock. Sichtbare Verletzungen trug der Mann nicht davon. Die Polizei leitete ein Strafverfahren, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 76-Jährigen ein. |pet

Kreis Kaiserslautern

Unfall endet mit Totalschaden

Schneckenhausen (ots) – Zu einem Alleinunfall kam es am Montagmittag auf der Landstraße 382 zwischen Schneckenhausen und Otterberg. Ein 66-jähriger Mann war mit seinem Land Rover in Richtung Otterberg unterwegs. Während der Fahrt kam er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und auf das dortige Bankett. Er verlor schließlich die Kontrolle über sein Auto.

Der Geländewage kippte zur Beifahrerseite um und blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn liegen. Der Unfallfahrer verletzte sich leicht. Durch den Unfall wurden auch Fahrbahnteile beschädigt. Der gesamte Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. |pet

Vollsperrung wegen schwerem Verkehrsunfall

Mehlingen (ots) – Am Montagmorgen kam es auf der Landstraße 401 bei Mehlingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte von der L382 in Richtung Baalborn auf die L401 nach Sembach abbiegen. Er übersah bei seinem Abbiegevorgang jedoch einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Mann, der mit seinem Wagen die L401 von Sembach in Richtung Kaiserslautern fuhr.

Die beiden Pkw kollidierten miteinander und blieben stark beschädigt auf der Straße beziehungsweise dem angrenzenden Radweg stehen. Der Unfallverursacher, sowie seine 67-jährige Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Der 53-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Die Beifahrerin, sowie der Unfallgegner wurden leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfalls zogen die Beamten ein Gutachter hinzu. Während der Unfallaufnahme war die L401 bis etwa 16:00 Uhr vollgesperrt. |pet