VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne gültigen Führerschein gestoppt

Mannheim (ots) – Am frühen Dienstag gegen kurz nach 02 Uhr wurde ein 45-jähriger VW-Fahrer aufgrund auffälliger Fahrverhaltensweisen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Autofahrers konnte dieser keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Da die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten, führten sie einen Atemalkoholtest durch, welcher ein Ergebnis von 1,94 Promille ergab.

Anschließend musste der 45-Jährige mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der 45-jährige VW-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Diebstahl von mehreren Metern Stromkabel

Mannheim (ots) – Im Zeitraum vom 22.12.23, 11 Uhr bis 08.01.24, 07 Uhr, entwendeten eine bislang unbekannte Tätergruppierung im Neubaugebiet Franklin von verschiedenen Baustellen Stromkabel. Die Menge der entwendeten Kabel beläuft sich auf ca. 190 m. Der Diebstahlswert konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand einer Gartenhütte – PM Nr.2

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00:55 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einer Kleingartenanlage in Neuhermsheim, im Chrysanthemenweg/Begonienweg gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei, dem Rettungsdienst sowie der Feuerwehr stand eine Gartenhausanlage bereits in Vollbrand.

Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf drei weitere Kleingärten und die dazugehörigen Gartenhäuschen über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gegen 04:25 Uhr gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Mannheim-Neuostheim/Flughafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hühnerstall in Brand geraten

Mannheim (ots) – Auslöser eines Einsatzes von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war am heutigen Dienstagmittag ein brennender Hühnerstall in der Mallaustraße. Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf das Brandgeschehen aufmerksam gemacht.

Das Feuer konnte kurz darauf gelöscht werden. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen.