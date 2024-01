Einbruch in Jugendzentrum

Eppelheim (ots) – In dem Zeitraum von Donnerstag 20.12.2023 gegen 21:30 Uhr bis Montag 08.01.2024 gegen 12:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Jugendzentrum in der Schwetzinger Straße ein. Hierzu stiegen die Unbekannten über einen hohen Metallzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Danach verschafften sie sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Anwesens.

Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt. Nachdem die Täterschaft eine Geldkassette, einen Laptop und eine Discokugel entwendete, verließen diese wieder die Örtlichkeit. Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens beläuft sich auf circa 650 Euro. Der Polizeiposten Eppelheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06221/766377 zu melden.

Brand einer Vereinsgaststätte

Weinheim (ots) – Am Montag 07.01.2024 gegen kurz nach 20.00 Uhr, wurde der Berufsfeuerwehr Heidelberg ein Dachstuhlbrand in der Straße Zum Hainbusch in Weinheim, OT Oberflockenbach, gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes, in welchem sich auch eine Vereinsgaststätte befindet, bereits in Flammen.

Durch die Feuerwehr Weinheim konnte der Brand gegen 21.15 Uhr schließlich gelöscht werden. Der linke Teil des Dachstuhls brannte jedoch komplett aus. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in einer Wohnung über der Vereinsgaststätte aus. Die Brandursache ist noch unklar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 100.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Unfall verursacht und geflüchtet

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. Autofahrerin einen in der Sankt-Leoner-Straße am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz am Fahrzeugheck sowie am Rücklicht. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, sich unter: 06205 / 2860-0 zu melden.

17.000 Euro Sachschaden nach Kollision mit geparktem Auto

Neckargmünd (ots) – Am Montag gegen 14 Uhr fuhr ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer beim Rechtsabbiegen aus Unachtsamkeit gegen einen in der Bahnhofstraße geparkten Mercedes-Benz. Durch die Kollision wurde das geparkte Auto etwa zwei Meter nach vorne versetzt. Das Auto des 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde daraufhin abgeschleppt.

Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 17.000 Euro. Eine Streife des Polizeireviers Neckargmünd nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.