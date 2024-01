Frankfurt: Protestaktionen von Landwirten am 11.01.2024 – Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen

Frankfurt (ots) – Seit Beginn der Woche haben bundesweit Bauernverbände zum

Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen. Auch für

Hessen wurden mehrere Versammlungen in diesem Kontext angemeldet, darunter auch

eine Traktoren-Sternfahrt am kommenden Donnerstag, den 11.01.2024, mit Zielort

Frankfurt am Main.

Darüber hinaus könnte sich der angekündigte Bahn-Streik ebenso auf das

Verkehrsaufkommen auswirken und zu weiteren Beeinträchtigungen führen. In

Anbetracht der Umstände, weist die Polizei bereits im Vorfeld darauf hin, dass

bereits ab den Morgenstunden grundsätzlich mit ausgeprägten

Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist.

Im Frankfurter Stadtgebiet kann es insbesondere an folgenden Örtlichkeiten zu

erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen:

Bundesautobahn 648 in Richtung Innenstadt

Theodor-Heuss-Allee, Ludwig-Erhard-Anlage, Friedrich-Ebert-Anlage, Nibelungenallee

Unter anderem wird die BAB 648 ab dem Westkreuz stadteinwärts sowie ab dem

Ludwig-Erhard-Kreisel stadtauswärts komplett gesperrt werden. Diese Sperrung

bleibt bis nach der Abschlusskundgebung und der Rückfahrt der Teilnehmenden auf

den Traktoren bestehen und kann bis in die späten Nachmittagsstunden andauern.

Die Nibelungenallee ist aufgrund von Bauarbeiten zwischen Kreutzerstraße und

Spohrstraße zudem nur einspurig befahrbar.

Die Polizei Frankfurt steht im ständigen und engen Austausch mit der

Versammlungsbehörde der Stadt Frankfurt am Main und wird am Veranstaltungstag im

Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu

gewährleisten und gleichzeitig mögliche Beeinträchtigungen für alle

Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu minimieren.

Frankfurt / Medenbach – Bundesautobahn 3: Verfolgungsfahrt mit Abschleppfinale

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (09. Januar 2024) nahm die Polizei zwei

Fahrzeuginsassen nach einer Verfolgungsfahrt auf der Bundesautobahn 3 im Bereich

des Tank- und Rasthofes „Medenbach“ fest. Der Grund für die Flucht: kein

Führerschein und Alkohol am Steuer.

Gegen 20.20 Uhr sollte ein Mitsubishi Colt auf der Bundesautobahn 3 in

Fahrtrichtung Köln in Höhe „Medenbach“ kontrolliert werden. Anfangs befolgte die

Fahrerin des Colts die Anweisungen der Polizeistreife und folgte dieser.

Kurz vor dem Fahrbahnteiler der Tank- und Raststätte „Medenbach“ überlegte es

sich die Dame jedoch anders und beschleunigte ihr Fahrzeug in der Hoffnung, den

Einsatzkräften zu entkommen.

Ihre Rechnung ging trotz mehrfachen Fahrstreifenwechsels, dem rechtsseitigen

Überholen eines Pkw und zur Krönung des Ganzen, dem vollständigen Ausschalten

des Abblendlichts bei völliger Dunkelheit, nicht auf.

Einen letzten Versuch wagte die furiose Fahrerin, indem sie sich auf der rechten

Fahrspur hinter einem Lkw positionierte und den Anschein erweckte, sich, ihren

Beifahrer sowie ihr Fahrzeug verstecken zu wollen.

Aufgrund der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, aber auch zu ihrer eigenen

Sicherheit und der ihres Begleiters, griffen die Polizeibeamten entschlossen ein

und beendeten die Odyssee der 29-jährigen Frau auf dem Standstreifen.

Bereits zu Beginn der polizeilichen Maßnahmen umhüllte ein starker Hauch von

Spirituosen die Frau, die zudem keinen Führerschein besaß. Auch der 30-jährige

Beifahrer stand unter Alkoholeinfluss, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt wurde.

Nach Beendigung der Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

Die Tatverdächtige muss sich nun wegen diverser Verstöße nach dem

Ordnungswidrigkeitengesetz und der Straßenverkehrsordnung verantworten.

Tägliche Fahndungserfolge am Flughafen Frankfurt – Bundespolizei vollstreckt allein am Montag sechs Haftbefehle

Am Flughafen Frankfurt am Main sorgen Bundespolizisten jeden Tag für Sicherheit. Bei der Ein- und Ausreise stellen die Beamten täglich Personen fest, die gesucht werden. Sie tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, dass Ermittlungsverfahren vorangetrieben werden oder ihren Abschluss finden. So auch am gestrigen Tag.

Neben anderen Fahndungserfolgen vollstreckte die Bundespolizei gestern sechs Haftbefehle. Zwei der Festgenommenen konnten einer Haftstrafe durch Zahlung der ausstehenden Geldstrafen entgehen, doch den anderen beiden war dies nicht möglich.

Einer von ihnen war ein 58-jähriger Bangladescher, der nach Dhakar/Bangladesch reisen wollte.

Der Mann hatte sich unerlaubt in Deutschland aufgehalten und war deshalb von den Amtsgerichten Leutkirch und Lindau jeweils zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Bundespolizisten lieferten den 58-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt ein, da er die insgesamt 7.000 Euro nicht aufbringen konnte. Dort verbüßt er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe von 175 Tagen.