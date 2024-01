Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ober-Mörlen- Kennzeichen von sechs Fahrzeugen abgerissen

Bislang Unbekannte haben am Montag (08.01.2024) die Kennzeichen von insgesamt sechs Pkws abgerissen. Die Diebe rissen an vier Pkws das hintere, an einem Auto das vordere und das hintere und an einem weiteren das vordere Kennzeichen ab. Die Fahrzeuge standen zu diesem Zeitpunkt nebeneinander auf dem Parkplatz der Usatalhalle am Lekkerkerplatz. Zeugen, denen zwischen 20:00 Uhr und 20:45 Uhr verdächtige Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0 in Verbindung zu setzen.

Rockenberg-Oppershofen und Altenstadt- Dieseldiebe

Gleich zweimal schlugen Dieseldiebe am vergangenen Wochenende zu. Zwischen Freitagmittag (05.01.2024), 12:00 Uhr und Montagmorgen (08.01.2024), 06:45 Uhr brachen die Diebe den Tank eines MAN TGX in der Helmershäuser Straße in Altenstadt auf und pumpten rund 400 Liter Diesel ab. Der Schaden am Tank wird mit 250 Euro beziffert, der Dieselkraftstoff mit 750 Euro. Weitere rund 400 Liter stahlen Unbekannte im selben Zeitraum aus einem MAN TGX, der im Lattwiesenweg in Oppershofen stand. Auch hier beläuft sich der Schaden auf über 700 Euro. Zeugen denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Butzbach (für Rock enberg) unter Tel: (06033) 7043-0 bzw. der in Polizeistation Büdingen (für Altenstadt) unter Tel: (06042) 964-0 in Verbindung zu setzen. .

Butzbach- E-Scooter weg

Am Montag (08.01.2024) hatten es Diebe auf einen E-Scooter abgesehen. Diesen hatte der Besitzer gegen 11:00 Uhr an einem Verkehrszeichen in der Jakob-Rumpf-Straße mit einem Bügelschloss angebunden. Als er gegen 13:00 Uhr zurückkehre, war der weiße Ciron XI-700-S verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf 590 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Butzbach- in Restaurant eingestiegen

Unbekannte schlugen zwischen 23:00 Uhr am Sonntag (07.01.2024) und 08:00 Uhr am Montag (08.01.2024) ein Loch in die Scheibe eines Restaurants in der Roßbrunnenstraße. Durch dieses griffen sie und entriegelten das Fenster. Im Anschluss stiegen die Diebe in das Restaurant ein und durchwühlten im Thekenbereich Schubladen und Schränke. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Unbekannten ohne Beute flüchteten. Der Schaden am Fenster wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Butzbacher Polizei unter Tel: (06033) 7043-0 in Verbindung zu setzen.

Rosbach v. d. Höhe – Audi durchwühlt

Der Besitzer eines Audis meldete sich gestern Morgen bei der Polizei und teilte einen Diebstahl aus seinem Audi mit. Unbekannte hatten auf noch unbekannte Art und Weise den grauen A4 Avant geöffnet und das Fahrzeug durchwühlt. Aus dem Auto stahlen die Diebe eine Geldbörse, in der sich neben Bargeld mehrere Karten befanden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Wem sind zwischen Sonntag (07.01.2024), 16:30 Uhr und Montag (08.01.2024), 07:10 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Goethestraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.