Wetzlar- Niedergirmes: Seat beschädigt

Lange Kratzer hinterließen Unbekannte am Montag, 8. Januar, zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr an einem grauen Seat Leon, der in der Zeit auf einem Privatparkplatz im Schellweg stand. Der Schaden dürfte Schätzungen zufolge etwa 1.000 Euro hoch sein. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Dillenburg: Diebe auf A45-Baustelle

Auf der Baustelle der A45 zwischen Herborn West und Dillenburg entwendeten Diebe die Steuereinheiten aus zwei Walzenzügen. Zwischen Mittwoch, 20. Dezember, 14.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, schlugen sie an den gelben Baustellenfahrzeugen eine Scheibe ein und entwendeten die sogenannten Joystick-Fahrhebel im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Der dabei verursachte Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die diesbezüglich etwas Verdächtiges auf der Baustelle beobachtet haben (Telefonnummer 02771/9070).