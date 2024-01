Gießen/ Linden: Einbrüche

Durch das Aufhebeln der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Hammstraße gelangte ein Dieb am Montag, 8. Januar, gegen 22.15 Uhr in das Gebäude. Dort öffnete er gewaltsam zwei Parzellen im Keller und entwendete eine Tastatur und eine externe Festplatte im Gesamtwert von etwa 50 Euro. Zudem entstand an der Tür ein mehrere hundert Euro hoher Schaden. Ein Bewohner bemerkte zur Tatzeit einen Mann, der sich auf einem Mountainbike ohne Licht von dem Haus in Richtung des Wendehammers entfernte. Er hatte eine normale Statur, dunkle, kurze Haare, war dunkel gekleidet, hatte einen Rucksack dabei und einen Gegenstand unter einem Arm geklemmt. Beim Wegfahren telefonierte er in einer unbekannten Sprache. Ob er mit dem Diebstahl tatsächlich etwas zu tun hat, ist nicht bekannt. Ebenfalls mit einer Festplatte und zudem noch mit zwei Eintracht- Fantrikots machte sich ein Dieb in der Straße Hoher Rain aus dem Staub. Zwischen Freitag, 5. Januar, 19 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, war er auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus gelangt und hatte im Keller einen Verschlag aufgehebelt. Ersten Ermittlungen zufolge entstand kein Schaden.

In Linden bemerkte ein Zeuge am Montag, 8. Januar, gegen 1.40 Uhr einen Mann, der gerade versuchte, durch ein Fenster in einen Burgerladen in der Bahnhofstraße zu gelangen. Der Unbekannte mit schwarzer Jacke und heller Jogginghose flüchtete daraufhin, nähere Angaben liegen zu ihm nicht vor. Der entstandene Schaden am Fenster beträgt etwa 400 Euro. Möglicherweise damit im Zusammenhang steht ein eingeschlagenes Fenster in einem Restaurant in der gleichen Straße. Ein Einstieg in das Gebäude fand dabei offenbar nicht statt. Der 500 Euro hohe Schaden entstand in der Nacht auf Montag, 8. Januar, zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr. Anders verlief es bei einem Restaurant in der Leihgesterner Straße: Auch hier schlugen Diebe eine Scheibe ein, betraten durch das Fenster das Haus und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas abhandenkam, ist bislang nicht bekannt. Dieser Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 6. Januar, 23.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr.

Die Kriminalpolizei Gießen sucht Zeugen und bittet zu den genannten Vorfällen um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Hungen: Mokka touchiert

Ein 3.500 Euro hoher Schaden an einem schwarzen Opel Mokka ist die Folge eines Unfalls, der sich zwischen 17 Uhr am Sonntag, 7. Januar, und 13 Uhr am Montag ereignete. Als Unfallorte kommen der Müllerweg sowie der Lidl-Parkplatz in der Straße Auf der Landwehr in Betracht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Schaden an der vorderen Stoßstange zu kümmern. Die Grünberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Pohlheim- Garbenteich: Mercedes touchiert

Einen schwarzen Mercedes-Benz touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Schiffenbergstraße. Dadurch entstand am Montag, 8. Januar, zwischen 4.30 Uhr und 15 Uhr, ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden an dem PKW. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Grünberg: Fahrerflucht bei Optiker

Ein unbekannter Autofahrer parkte am Montag, 8. Januar, wohl auf einem Parkplatz des Optikers in der Straße Neupforte und stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten schwarzen Mercedes. Anstatt sich um den etwa 1.200 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte zwischen 11.20 Uhr und 13.10 Uhr unerlaubt. Die Grünberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: Unfall nach Ausweichmanöver

Einer 58-jährigen Toyota-Fahrerin kam am Samstag, 6. Januar, in der Pater-Delp-Straße in Richtung Carlo-Mierendorff-Straße ein PKW entgegen, der gerade einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer überholte. Im Zuge dessen geriet der unbekannte PKW offenbar so weit in den Gegenverkehr, dass die 58-Jährige aus Sulzbach nach rechts auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stieß sie gegen 14.10 Uhr mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot zusammen, an dem dadurch ein etwa 100 Euro hoher Schaden entstand. Der Schaden am Toyota beträgt etwa 2.500 Euro. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, zu einer Berührung mit dem Fahrzeug kam es nicht. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum unbekannten Fahrzeug und Fahrer (Telefonnummer 0641/7006-3755).