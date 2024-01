Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche: Einbruch in Kindertagesstätte – Mühlheim

(fg) Am Wochenende sind Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Rodaustraße eingedrungen und haben Bargeld mitgehen lassen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 15.30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und kletterten durch dieses ins Gebäudeinnere, wo sie anschließend mehrere Räume durchsuchten. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Kriminalpolizei sucht Zeugen: Räuber erbeutete Bargeld – Hanau

(fg) In der Hanauer Innenstadt ereignete sich am frühen Dienstagmorgen ein Raub, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Ein Mitarbeiter einer Spielhalle in der Straße „Am Frankfurter Tor“ habe nach eigenen Angaben gegen 4.45 Uhr Müll in einer Tonne am Straßenrand (10er-Hausnummern) entsorgt. Ein Unbekannter sei ihm sodann in den Hinterhof und im weiteren Verlauf in die Räumlichkeiten gefolgt; hierbei habe der Unbekannte bereits mehrfach die Herausgabe von Geld gefordert. Nach einem Handgemenge im Bereich der Kasse habe der etwa 30 Jahre alte sowie 1,85 Meter große Täter den Mitarbeiter geschlagen und getreten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei forderte der dunkel gekleidete Mann, der eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung sowie helle Handschuhe trug, unter Vorhalt einer Schusswaffe erneut die Herausgabe von Geld. Letztlich griff der Räuber in die Kasse, nahm das darin befindliche Geld an sich und floh. Der Mitarbeiter zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Operative Einheit Bundesautobahn ahndete zahlreiche Verstöße – Autobahn 3, 66 und 45 / Bundestraße 43a, 45 und 448

(fg) Mit jeweils 75 Stundenkilometern zu schnell sollen ein 40 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Montagmittag auf der Autobahn 66 sowie ein 37 Jahre alter Porsche-Fahrer am Nachmittag auf der Bundesstraße 45 unterwegs gewesen sein, als Beamte der Operativen Einheit Bundesautobahn die Geschwindigkeitsverstöße mit der im Zivilwagen verbauten Messtechnik aufzeichneten. Die Zivilstreife bemerkte den GLC kurz nach 12 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich des dortigen Ausbauendes, fuhr diesem hinterher und konnte hierbei die Geschwindigkeitsüberschreitung aufzeichnen. Der Cayenne-Fahrer aus Hanau wurde gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 45 in Richtung Hanau mit 75 Stundenkilometern zu viel gemessen. Die Folge der beiden Überschreitung von jeweils 75 Stundenkilometern: auf die beiden Autofahrer kommen drei Monate Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte im Zentralen Fahrerlaubnisregister zu.

Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro musste ein 25 Jahre alter Mann aus Slowenien bezahlen, nachdem er gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 448 in Richtung Offenbach mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 55 Stundenkilometern gemessen wurde.

Am Vormittag ahndeten die Beamten zudem einen Handyverstoß auf der Bundesstraße 43a in Richtung Dieburg im Bereich der dortigen Mainbrücke. Auf den 62-jährigen Ford-Fahrer aus Hanau kommt nun ein Ordungswidrigkeitenverfahren zu. Zwischen 10 und 11.45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 43a und der Bundesstraße 45 zu vier weiteren Geschwindigkeitsverstößen, die beweissicher aufgezeichnet wurden. Hierbei waren die Autofahrer (Opel Zafira, Opel Grandland, Mercedes AMG C43, Skoda Octavia) 27, 29 und 31 (zwei Mal) Stundenkilometern zu schnell unterwegs. Auf die jeweiligen Fahrer kommen nun ebenfalls entsprechende Ordungswidrigkeitenverfahren zu.