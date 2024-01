Wiesbaden: Die Polizei-News

35-Jähriger wird mehrfach straffällig und landet im

Gewahrsam, Wiesbaden, Bierstadt, Montag, 08.01.2024, 06:15 Uhr

(jn)Ein 35-jähriger Mann hat durch sein Verhalten am Montagmorgen dafür gesorgt,

dass gegen ihn drei Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung,

Sachbeschädigung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet

wurden. Anschließend wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der Tatverdächtige

war gegen 06:00 Uhr in Dotzheim in einen Linienbus gestiegen und hatte zunächst

durch lautes Geschrei auf sich aufmerksam gemacht. Im weiteren Fahrtverlauf sei

er im Bereich von Bierstadt an den Busfahrer herangetreten, habe diesen in einer

unbekannten Sprache angeschrien und damit begonnen, die Fahrerkabinentür

gewaltsam zu öffnen. Letztlich verursachte er einen vierstelligen Schaden an der

Tür und bedrängte den Busfahrer, welcher den 35-Jährigen an der Haltestelle

„Dresdener Ring“ körperlich des Busses verwies und die Polizei alarmierte. Indes

flüchtete der 35-jährige Delinquent und geriet im Bereich der Straße

„Ritterspfad“ in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 39-jährigen

Wiesbadener, der in seinem Auto gesessen hatte. Dabei soll der 35-Jährige, den

Angaben des Geschädigten nach, auch ein Messer eingesetzt haben. Der 39-Jährige

wurde leicht verletzt. Er überwältigte den für ihn unbekannten Mann und hielt

ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese transportierten den 35-Jährigen,

der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, zum

nahegelegenen Polizeirevier. Hier widersetzte sich der Mann den polizeilichen

Maßnahmen und versuchte die Polizisten anzugreifen, wobei glücklicherweise

niemand ernsthaft verletzt wurde. Auf richterliche Anordnung hin wurde eine

Blutentnahme durchgeführt, entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und

der Tatverdächtige nach einer ärztlichen Untersuchung im Wiesbadener

Zentralgewahrsam untergebracht.

Gartenhütte bei der Fischzucht angezündet, Wiesbaden, Fischzuchtweg, Montag,

08.01.2024, 17:35 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter eine Gartenhütte nahe eines

Wiesbadener Waldgasthofs angezündet und vollständig zerstört. Um 17:35 Uhr wurde

die Polizei über das Feuer im Fischzuchtweg, etwa 100 Meter von der Einmündung

der Aarstraße (Bundesstraße 54) entfernt, informiert. Beim Eintreffen der

Polizei war die ebenfalls verständigte Wiesbadener Feuerwehr bereits am Löschen

der Hütte. Vor Ort konnte eine Zeugin angetroffen werden, welche beim Befahren

der Aarstraße den mutmaßlichen Täter wahrgenommen hatte, der von der brennenden

Gartenhütte in Richtung der Bundesstraße davongelaufen war. Der Mann soll etwa

185 cm groß und circa 40 Jahre alt gewesen sein. Auffällig wäre seine Mütze samt

eingeschalteter Stirnlampe gewesen. Darüber habe er eine helle Hose getragen und

einen grünen oder grauen Rucksack mitgeführt. Der durch den Brand verursachte

Sachschaden an der vollständig zerstörten Grillhütte wird auf etwa 20.000 Euro

geschätzt.

Betrüger hatten es auf Witwe abgesehen, Wiesbaden, Freitag, 05.01.2024,

(da)Am Freitag hatten es Telefonbetrüger in Wiesbaden auf die Ersparnisse einer

Witwe abgesehen. Diese wurde gegen 09:30 Uhr von den Unbekannten angerufen. Am

Telefon teilten diese mit, dass der verstorbene Ehemann der 84-Jährigen beim

Amtsgericht Schulden über Zehntausend Euro wegen eines Glücksspielabos habe. Der

Anrufer gehöre nun zu einer mit dem Fall betrauten Anwaltskanzlei und man wolle

den Sachverhalt nun auch im Sinne der Betroffenen klären. In gönnerhafter Weise

boten die Betrüger der Dame an, dass man sich gegen Zahlung von mehreren Tausend

Euro außergerichtlich einigen könne. Dazu sollte die Dame das Geld bei ihrer

Bank abheben und per Post schicken. Die Professionalität der Betrüger zeigte

sich vor allem darin, dass sie die Dame auf einen Besuch bei ihrer Hausbank

vorbereiteten, ihr Ausreden für die hohe Geldabhebung in den Mund legten, damit

die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Verdacht schöpften. Denn

auch die Banken sind in enger Abstimmung mit der Polizei hinsichtlich aktueller

Betrugsmaschen geschult, um im Ernstfall Schlimmeres zu verhindern.

Glücklicherweise vertraute sich die Witwe noch vor dem Bankbesuch einer Freundin

an, die sie sofort aufklärte und so den Betrug verhinderte. Die Polizei rät

daher nochmals eindringlich: Seien Sie vorsichtig bei dubiosen Anrufen! Gehen

Sie auf keine Geldforderungen ein! Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch und

verständigen Sie die Polizei! Und ganz wichtig: Sprechen Sie über solche

Vorfälle! Diese Gespräche nehmen Angst und Scham. Darüber hinaus wird auch Ihr

Bekannten- und Verwandtenkreis sensibilisiert und vor Betrug geschützt!

Rentner zu Boden geschlagen,

Wiesbaden, Westend, Bleichstraße, Montag, 08.01.2024, 13:00 Uhr

(da)Im Wiesbadener Westend ist am Montagmittag ein Rentner zu Boden geschlagen

worden. Der 87-Jährige und ein bislang Unbekannter hatten sich gegen 13:00 Uhr

an einer Bushaltestelle in der Bleichstraße vermutlich im Vorbeigehen mit den

Armen gestreift. Dies soll der Unbekannte als Provokation aufgefasst haben,

woraufhin er dem 87-Jährigen nachgelaufen und ihm mit der flachen Hand auf den

Rücken geschlagen haben soll. Der Geschlagene stürzte durch den Schlag zu Boden

und verletzte sich leicht. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen sehr

kleinen, sehr schlanken Mann gehandelt haben. Er sei mit einem grünen Parka

bekleidet gewesen, dessen Kapuze er ins Gesicht gezogen hatte. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Kraftradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Festnahme, Wiesbaden,

Gartenfeldstraße, Dienstag, 09.01.2024, 01:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Mann versucht mit seinem

Kraftrad vor einer Polizeikontrolle zu fliehen, er konnte nach einer

Verfolgungsfahrt festgenommen werden. Eine Streife des 1. Polizeireviers

bemerkte gegen 01:40 Uhr auf dem 1.Ring in Höhe der Gartenfeldstraße ein

motorisiertes Zweirad ohne Beleuchtung und Kennzeichen, das von einem Mann ohne

Helm gefahren wurde. Als die Beamten dem Kraftrad folgten, beschleunigte der

Fahrer und ignorierte in der Folge alle Anhaltezeichen der Polizei. Mit der

höchstmöglichen Geschwindigkeit fuhr der Mann über die Mainzer Straße in die

Gartenfeldstraße und auf das Schlachthofgelände. Mehrere Streifen versuchten im

Bereich des Hauptbahnhofs, weiter über die Friedrich-Ebert-Allee, bis zum RMCC

und zurück zur Gartenfeldstraße den Flüchtigen zu stoppen. Der Mann umfuhr

jedoch die Streifenwagen und flüchtete rücksichtslos weiter. In der

Gartenfeldstraße kam er schließlich an einem Bordstein zu Fall und wurde

festgenommen, als er wieder auf sein Zweirad steigen wollte. Das weder

zugelassene noch versicherte Zweirad wurde sichergestellt. Der 20-jährige Fahrer

ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, er wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Regionale

Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden ermittelt nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung, verbotenem Kraftfahrzeugrennen sowie Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und weiterer Straftaten gegen den 20-Jährigen.

Verfolgungsfahrt mit Abschleppfinale, Medenbach – Bundesautobahn 3 Montag,

08.01.2024, 20:20 Uhr

(lo)Gestern Abend (08. Januar 2024) nahm die Polizei zwei Fahrzeuginsassen nach

einer Verfolgungsfahrt auf der Bundesautobahn 3 im Bereich des Tank- und

Rasthofes „Medenbach“ fest. Der Grund für die Flucht: kein Führerschein und

Alkohol am Steuer. Gegen 20.20 Uhr sollte ein Mitsubishi Colt auf der

Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe „Medenbach“ kontrolliert werden.

Anfangs befolgte die Fahrerin des Colts die Anweisungen der Polizeistreife und

folgte dieser. Kurz vor dem Fahrbahnteiler der Tank- und Raststätte „Medenbach“

überlegte es sich die Dame jedoch anders und beschleunigte ihr Fahrzeug in der

Hoffnung, den Einsatzkräften zu entkommen. Ihre Rechnung ging trotz mehrfachen

Fahrstreifenwechsels, dem rechtsseitigen Überholen eines Pkw und zur Krönung des

Ganzen, dem vollständigen Ausschalten des Abblendlichts bei völliger Dunkelheit,

nicht auf. Einen letzten Versuch wagte die furiose Fahrerin, indem sie sich auf

der rechten Fahrspur hinter einem Lkw positionierte und den Anschein erweckte,

sich, ihren Beifahrer sowie ihr Fahrzeug verstecken zu wollen. Aufgrund der

Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, aber auch zu ihrer eigenen Sicherheit und

der ihres Begleiters, griffen die Polizeibeamten entschlossen ein und beendeten

die Odyssee der 29-jährigen Frau auf dem Standstreifen. Bereits zu Beginn der

polizeilichen Maßnahmen umhüllte ein starker Hauch von Spirituosen die Frau, die

zudem keinen Führerschein besaß. Auch der 30-jährige Beifahrer stand unter

Alkoholeinfluss, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt wurde. Nach Beendigung der

Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Die Tatverdächtige muss sich nun wegen

diverser Verstöße nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz und der

Straßenverkehrsordnung verantworten.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

In zwei Kindertagesstätten eingebrochen, Geisenheim,

Bierstraße / Winkeler Straße, Freitag, 05.01.2024, 17:00 Uhr bis Montag.

08.01.2024, 07:00 Uhr

(fh)am vergangenen Wochenende haben Einbrecher gleich zwei Kindertagesstätten in

Geisenheim heimgesucht. In einem Fall gelangten sie an Beute. Am Montagmorgen

machten Mitarbeiter der beiden Einrichtungen in der Bierstraße und in der

Winkeler Straße die gleichen Entdeckungen. Sie stellten aufgehebelte Fenster und

Terrassentüren fest und informierten jeweils die Polizei. Bei der Tatortarbeit

der Beamten wurde klar, dass die Einbrecher beide Gebäude betreten und

durchsucht hatten und aus einer der Kitas einen Tresor samt Bargeld entwendet

hatten.

Derzeit liegen keine Hinweise zu den Einbrechern vor, daher nimmt die

Polizeistation Rüdesheim Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

An Zugangstür gescheitert,

Idstein, Kronberger Straße, Montag, 08.01.2024, 15:15 Uhr bis Montag,

08.01.2024, 17:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag sind Einbrecher bei einsetzender Dämmerung an einer

Idsteiner Haustür gescheitert. In der Abwesenheit der Bewohner betraten die

Unbekannten zwischen 15:15 Uhr und 17:00 Uhr das Grundstück in der Kronberger

Straße und versuchten mit einem Werkzeug die Zugangstür zum Einfamilienhaus zu

öffnen. Den Spuren an der Tür zu urteilen, scheiterten sie jedoch in ihrem

Vorhaben und zogen unverrichteter Dinge von dannen.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

entgegen.

Diesel abgezapft,

Idstein, Cunoweg, Freitag, 05.01.2024, 13:30 Uhr bis Montag, 08.01.2024, 10:00

Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe in Idstein auf den Kraftstoff

eines LKW abgesehen. Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt begaben

sich die Diesel-Diebe in den Cunoweg im Idsteiner Gewerbegebiet und machten sich

an einem dort abgestellten LKW der Marke Iveco zu schaffen. Sie hebelten den

Tankdeckel auf und pumpten über 100 Liter des Kraftstoffs aus dem Tank ab. Mit

ihrer so gewonnenen flüssigen Beute im Wert von knapp 200 Euro suchten sie

anschließend das Weite.

Die Idsteiner Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Nach Zusammenstoß geflüchtet,

Taunusstein-Wehen, Wilhelmstraße, Montag, 08.01.2024, 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag flüchtete ein Autofahrer oder eine Autofahrerin nach einem

Unfall in Taunusstein-Wehen vom Unfallort. Zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr

parkte der schwarze 2er BMW eines Wiesbadeners am Fahrbahnrand der

Wilhelmstraße. In der besagten Zeitspanne touchierte das bislang unbekannte

Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren den BMW und beschädigte ihn an der

vorderen linken Fahrzeugseite. Die unfallverursachende Person verblieb weder am

Unfallort, noch meldete sie den Unfall bei der Polizei. Am geparkten Pkw

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang oder der verursachenden Person werden von der

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

entgegengenommen.