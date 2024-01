Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Am Dienstag (09.01.) gegen 13:30 Uhr beschädigte ein noch

unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L3111 in Viernheim den PKW der vor ihm

fahrenden Geschädigten. Als die Geschädigte am Kreisel in Höhe der Wiesenstraße

abbremsen musste, fuhr der Verursacher aus unbekannten Gründen in das Heck ihres

PKW. Dabei kam es zu Sachschäden in Höhe von ca. 1000 EUR. Nachdem die

Geschädigte mit ihrem PKW anhielt, fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne

seinen Pflichten nachzukommen. Der Unfallverursacher soll in einem weißen PKW

mit HP-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Hinweise auf den Unfallverursacher

nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 /

9440-0 entgegen.

Heppenheim: Auto mutwillig zerkratzt/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Montag (08.01.), in der Zeit zwischen 9.00 und 11.00 Uhr,

kam es in der Bahnhofstraße zu einer mutwilligen Sachbeschädigung eines Autos.

Unbekannte zerkratzten die Beifahrerseite eines dort abgestellten weißen Opel

Mokka. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Opel war in der

Vergangenheit schon wiederholt durch Zerstechen der Reifen und Zerkratzen des

Lacks in das Visier von Unbekannten geraten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden

sich bitte an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der

Telefonnummer 06252/706-0.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – In der Lessingstraße in Lorsch kam es zwischen dem 05.01.2024

12:00 Uhr und dem 06.01.2024 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt

wurde ein grauer VW Passat, welcher in der Lessingstraße am Fahrbahnrand geparkt

war. Der Sachschaden beträgt mindestens 800 Euro. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf

der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 – 7060.

Darmstadt

Darmstadt: Müllcontainer im Flammen / Brandermittler suchen nach Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein Vollbrand eines Müllcontainers im Max-Ratschow-Weg rief am

Montag (08.01.) gegen 12 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Container, der in unmittelbarer Nähe

eines Mehrfamilienhauses stand, in Brand. Das Feuer beschädigte auch einen Teil

der Hausfassade und den darüberstehenden Balkon. Die Feuerwehr Darmstadt war mit

16 Einsatzkräften vor Ort und hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach

derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Brand glücklicherweise niemand

verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere

Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache des zuständigen Kommissariats 10

aus Darmstadt dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise werden unter der

Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt: Diebstahl endet in Justizvollzugsanstalt / 44-Jähriger in Haft

Darmstadt (ots) – Ein Zeitfenster von sieben Minuten nutzte ein zunächst

unbekannter Täter am Samstag (06.01.) als er gegen 18:20 Uhr aus einem

unverschlossenen Auto in der Ploenniesstraße ein Smartphone und einen Laptop

entwendete. Der Besitzer der Wertgegenstände erstattete sofort Anzeige bei der

Polizei. Am darauffolgenden Tag (07.01.) ließ der Bestohlene sein Handy orten

und klingelte sich an der angezeigten Wohnanschrift durch, mit Erfolg! Eine

unbekannte Frau händigte ihm sein Smartphone aus, das ihr von einem Bekannten

überlassen worden sei. Als dem Geschädigten auffiel, dass auch sein Laptop

gestohlen wurde und er erneut Kontakt mit den Beamtinnen und Beamten aufnahm,

beantragten die Ordnungshüter über die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen

richterlichen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung. Hier konnte neben dem Laptop

nach kurzer Zeit auch der 44-jährige Tatverdächtige angetroffen und vorläufig

festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen, der den Diebstahl

einräumte, fanden die Ordnungshüter zudem eine geringe Menge Methadon. Beim

Abgleich der Daten des 44-Jährigen stellten sie fest, dass er aufgrund einer

offenen Geldstrafe per Haftbefehl gesucht wurde. Da er diese nicht bezahlen

konnte, wurde der Festgenommene nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun eine Haftstrafe von

voraussichtlich sieben Monaten verbüßen muss. Ihn erwartet neben seiner zu

verbüßenden Haftstrafe auch noch ein Strafverfahren wegen Diebstahls und dem

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dem Geschädigten konnte noch am selben

Abend sein Laptop wieder ausgehändigt werden.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Einfamilienhaus im Visier von Kriminellen / Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Am Montagabend (08.01.) drangen unbekannte Täter im Zeitraum

von 16 bis 19.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Mozartstraße ein. Auf bislang

unbekannte Weise gelangten die Täter in die Innenräume. Bei der anschließenden

Durchsuchung aller Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Sie

konnten unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen machen konnten, die zu einer Ergreifung von

Tatverdächtigen oder dem Auffinden des Stehlguts führen könnten, werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Bieberau: Farbschmierereien und Vandalismus an Schule / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots) – Im Zeitraum von Freitag (05.01.) 15 Uhr bis Montag

(08.01.) 6 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Schule in der Hügelstraße

und sprühten Farbe an zahlreiche Fenster, Wände und Fahrzeuge auf dem Gelände.

Darüber hinaus zerstörten die Kriminellen ein Glaskunstwerk. Durch das Anbringen

der Farbe und der weiteren Sachbeschädigung entstand ein Gesamtschaden von etwa

5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Ober-Ramstadt: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus / Eine Person leicht verletzt

Ober-Ramstadt (ots) – Am Dienstagmorgen (09.01.) kam es in der Straße „Am Hohen

Rain“ zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 8 Uhr alarmierte ein Zeuge

die Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg, ehe diese die Leitstelle der Polizei

unterrichtete. Eine umgehende Entsendung von Einsatzkräften der benachbarten

Feuerwehren führte dazu, dass der Brand etwa eine halbe Stunde später gelöscht

werden konnte. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte durch die Feuerwehr

aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Sie erlitt nach einer ersten

Einschätzung nur leichte Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich zur ärztlichen

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es kamen keine weiteren Personen zu

Schaden.

Die Brandermittler des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei Darmstadt haben die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann

derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Otzberg-Lengfeld: Nachtragsmeldung zu „Vollbrand einer Scheune“

Otzberg (ots) – In der Nacht zum Freitag (05.01.) kam es zu einem Vollbrand

einer Scheune im Bereich der Bundenmühle (wir haben berichtet). Brandermittler

des Fachkommissariats 10 der Kriminalpolizei Darmstadt führten am Montag

(08.01.) eine Brandortbegehung durch. Aufgrund der ersten Untersuchungen kann

eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Scheune ist vollständig

abgebrannt und nicht mehr nutzbar.

Der entstandene Sachschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht final

beziffert werden. Bei dem Brand wurden keine Personen oder Tiere verletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache durch das Kommissariat 10 dauern

weiterhin an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand oder den Umständen,

die zu diesem geführt haben könnten, geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Bieberau: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Bieberau (ots) – Am Montag, den 08.01.2024, kam es in der Zeit von 17:00

Uhr bis 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Lichtenberger Straße in

Groß-Bieberau.

Ein 42-Jähriger aus Modautal parkte seinen Audi A3 in Höhe der Lichtenberger

Straße 11 am rechten Fahrbahnrand und verließ sein Fahrzeug.

In der Zwischenzeit fuhr der unbekannte Unfallverursacher mit seinem unbekannten

Fahrzeug am Audi vorbei und streifte diesen. Hierbei wurde der linke

Außenspiegel des Audi beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich

anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Sachschaden am Audi wird auf 250

Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum

Unfallverursacher machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0.

Gross-Gerau

Riedstadt-Erfelden: Einbrecher-Duo in Einfamilienhaus

In der Hildegard-von-Bingen-Straße brachen am Montag (08.01.), gegen 18.15 Uhr, zwei Kriminelle in ein Einfamilienhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Ob sie etwas erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Beide Flüchtigen sind etwa 1,80 Meter groß und schlank. Einer von ihnen trug eine helle Hose, helle Turnschuhe und eine schwarze Jacke. Sein Begleiter war komplett dunkel gekleidet. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über die Telefonnummer 06142/6960 mitgeteilt werden.

Rüsselsheim/Kleve: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung/Wohnmobilfahrer ermittelt

Die am 21. Dezember 2023 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem unbekannten Wohnmobilfahrer, der im Mai 2023 im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Rüsselsheim bildlich abgelichtet wurde und mit einem Kennzeichen, welches nicht für sein Fahrzeug ausgegeben wurde, unterwegs war, wird hiermit zurückgenommen. Der Mann aus Rüsselsheim konnte aufgrund eines Hinweises ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Mörfelden-Walldorf: Zigarettenautomat gesprengt/Wer kann Hinweise geben?

Am späten Montagabend (08.01.), kurz vor Mitternacht, sprengten bislang unbekannte Kriminelle einen Zigarettenautomaten in der Rembrandtstraße. Ob sie etwas erbeutet haben, ist derzeit noch unklar. Zigarettenschachteln, die Geldkassette und loses Bargeld verblieben zumindest in Teilen am Tatort.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden am Automat auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Polizei zieht Auto aus dem Verkehr/Über 20 Mängel

Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen fiel am Freitagnachmittag (05.01.) auf der Bundesstraße 45 auffälliger Opel älteren Baujahres auf. Am Steuer des Wagens saß ein 23-Jahre alter Mann. An dem Fahrzeug waren augenscheinlich diverse technische Veränderungen vorgenommen worden, welche die Beamten zu einer Fahrzeugkontrolle veranlassten.

Bei der genaueren Inaugenscheinnahme wurden unzulässige Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse, Scheinwerferblenden sowie ein unzulässig verbauter offener Luftfilter festgestellt. Aufgrund der deutlichen Geräuschentwicklung musste weiterhin von einer Manipulation der Abgasanlage ausgegangen werden, sodass eine Sicherstellung des Opels erfolgte und eine anschließende Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen stattfand. Dieser stellte anschließend fest, dass anstatt des Mittelschalldämpfers ein einfaches Ersatzrohr verbaut wurde, welches noch nicht einmal mit dem Endschalldämpfer verbunden war, sondern weit oberhalb des Endschalldämpfers endete. Der Endschalldämpfer selbst war unfachmännisch mit zwei einfachen Kabelbindern am Fahrzeug befestigt.

Weiterhin verlor das Fahrzeug Kühlmittel und Motoröl, der Lüfter im Motorraum war teilweise lose und in beiden Nebelscheinwerfern waren unzulässig LED-Leuchtmittel verbaut. Ein Dachspoileraufsatz ohne Zulässigkeitsnachweis, ein zu großer Sonnenblendkeil und weitere Beanstandungen rundeten das Bild von über 20 festgestellten Mängeln ab. Die Polizei zog das Auto aus dem Verkehr. Die Kennzeichen und die Papiere wurden sichergestellt und an die Zulassungsstelle übergeben.

Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem zu erwartenden Bußgeld im dreistelligen Bereich erwartet den Fahrer nun auch ein Punkt in Flensburg. Weiterhin ist mit einer kostenintensiven Beseitigung aller festgestellten Mängel zu rechnen.

Mit einem Mercedes einen Hund überfahren und anschließend geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Am Montagabend hat ein Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Rottweiler (RW-) Kennzeichen in der Straße „Hölzle“ einen Hund überfahren und ist anschließend geflüchtet. Gegen 18 Uhr bog der Mercedes-Fahrer von der Albert-Gold-Straße auf die Straße „Hölzle“ ab. Dort befand sich zur gleichen Zeit ein 45-jähriger Fußgänger mit einem Hund an der Leine. Beim Vorbeifahren erfasste der Mercedes den Hund und überrollte diesen mit dem Vorderrad und dem Hinterrad. Gleichzeitig wurde der Fußgänger durch die Hundeleine gegen den vorbeifahrenden Mercedes gezogen. Ohne sich um den Fußgänger und den gerade überfahrenen Hund zu kümmern, setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt auf der Straße „Hölzle“ in Richtung Hauptstraße fort. Der Hund zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu und musste tierärztlich versorgt werden. Der Fußgänger blieb unverletzt. Die Polizei Schramberg, Tel.: 07422 2701-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem schwarzen Mercedes und dessen Fahrer.

Protestaktion von Landwirten am 10.01.2024 in Erbach- Verkehrsbeeinträchtigungen möglich

Für Mittwochnachmittag, den 10.01.2024, haben der Regionalbauernverband Starkenburg und „Land schafft Verbindung Hessen“ zum Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung auf dem Wiesenmarktgelände in Erbach aufgerufen. Im Rahmen der Anreise von Teilnehmern aus umliegenden Kreisen und Kommunen zu der Veranstaltung, die auch die Nutzung von Traktoren umfasst, weist die Polizei bereits im Vorfeld darauf hin, dass bereits ab den Mittagsstunden grundsätzlich mit Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere auf den im Odenwaldkreis verlaufenden Bundesstraßen zu rechnen ist.

Die Polizei steht im ständigen und engen Austausch mit den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden und wird am Veranstaltungstag mit Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die in diesem Kontext möglichen Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu minimieren.