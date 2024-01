Landau: ADAC Pfalz ehrt seine erfolgreichen Motorsportler und Motorsportlerinnen der Saison 2023

Neustadt an der Weinstraße / Landau – Der ADAC Pfalz konnte dieses Jahr seine erfolgreichen Fahrer und Fahrerinnen der verschiedenen Motorsportdisziplinen im Vier- und Zweiradbereich der Saison 2023 wieder gebührend im großen Gala-Rahmen ehren. Erneut fand die jährliche Motorsport-Ehrung, mit der die Saison ihren Abschluss findet, in der Jugendstil-Festhalle in Landau statt.

Herausragender Preisträger war Marvin Fritz vom MC Haßloch, der 2023 die Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft gewann. Ihm wurde von Sportleiter Friedhelm Kissel der ADAC Pfalz Award, die höchste Auszeichnung für sportliche Erfolge des ADAC Pfalz, verliehen.

Der 17-jährige Fynn Hannemann durfte für den überragenden Titelgewinn im DMSB Enduro Cup den Gerd-Raschig-Gedächtnispreis 2023 in Empfang nehmen.

Weiterhin wurden Marijan Griebel und Tobias Braun für den Gewinn der Deutschen Rallyemeisterschaft 2023 ausgezeichnet sowie der 11-jährige Lorenz Bang aus Ludwigshafen, der die SuperMoto-Europameisterschaft der Junioren gewinnen konnte.

Ein sportlich-unterhaltsames Highlight war der Auftritt von Trialfahrer Jan Peters und dem Nachwuchs des AMC Kerzenheim, die in einem beeindruckenden Show-Act vorführten, wie faszinierend Jugendsport aussehen kann. Hinreißend war vor allem der Auftritt des drei Jahre alten Emil und seiner 5-jährigen Schwester Ida, die mit ihren elektrisch betriebenen Trial-Motorrädern kleine Hindernisse souverän meisterten.

Neben den einzelnen Sportlern und Sportlerinnen wurden auch die erfolgreichsten Ortsclubs geehrt sowie die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen aus den Ortsclubs, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz zu einer gelungenen Motorsport-Saison 2023 beitrugen.