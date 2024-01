Neustadt/Weinstraße (ots) – Heute Morgen (09.01.24) gegen 09.40 Uhr wurde an einem Gymnasium in der Villenstraße Alarm ausgelöst. Gemäß den vorbereiteten Einsatzkonzepten waren zahlreiche Polizeikräfte an der Schule vor Ort.

Es stellte sich heraus, dass der Alarm auf Grund einer technischen Störung ausgelöst wurde. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefahrenlage.