In den letzten Jahrhunderten hat die Glücksspielbranche eine interessante Entwicklung durchgemacht.

Hat man sich in der Antike die Zeit mit einfachen Würfelspielen vertrieben, so sind es heute moderne Online Casinos, in denen jederzeit Blackjack oder Poker gespielt werden kann. Wer sich mit der Geschichte des Glücksspiels befasst, wird wohl die eine oder andere Überraschung erleben.

Zu Beginn: Schon vor 4.000 Jahren hat man sich mit Würfelspielen die Zeit vertrieben

Bevor man ohne Einschränkungen online spielen konnte, wurde noch mit Würfeln und Karten gespielt. Die ersten Aufzeichnungen, die belegen, dass das Glücksspiel ausgeübt wurde, sind mehr als 4.000 Jahre alt. Historische Funde wurden etwa in China gemacht. Hier gab es verschiedene Versionen von Würfel- oder auch Kartenspielen.

In Ägypten und Mesopotamien haben die Menschen ebenfalls mit Würfel gespielt.

In Europa waren die Römer begeisterte Glücksspieler. Auch hier gab es das Würfelspiel. Die Bürger haben mit den römischen Soldaten ihre Freizeit mit Glücksspiel verbracht und haben hier persönliche Gegenstände oder auch Geld gesetzt. Selbst in der römischen Mythologie wird das Glücksspiel erwähnt: So haben Götter das Schicksal und Glück repräsentiert – auch Menschen haben vor wichtigen Entscheidungen das Glück im Spiel versucht.

Das erste Casino

Das aus der italienischen Sprache kommende Wort „Casino“ bedeutet „kleines Haus“. Das erste Casino wurde im 17. Jahrhundert in Italien erbaut – hier kamen Menschen zusammen, um sich die Zeit mit unterschiedlichen Spielen zu vertreiben. Das Casino di Venezia, das im Jahr 1638 eröffnet wurde und noch bis heute besteht, war eines der ersten Spielhäuser, das auf der Welt gebaut wurde.

Was zunächst in Italien begann, breitete sich kurze Zeit später in ganz Europa aus. So wurden im Frankreich des 18. Jahrhunderts erste Casinos eröffnet; ein bekannter Treffpunkt wurde das Palais Royal in Paris. In Baden-Baden und Spa entstanden weitere Casinos.

Im 19. Jahrhundert wurden auch in den Vereinigten Staaten die ersten Casinos eröffnet. Hier hat das Glücksspiel bislang immer in Saloons stattgefunden.

Las Vegas, Baden-Baden und Monte Carlo

Im frühen 20. Jahrhundert war das Glücksspiel fast in den ganzen USA verboten. Mit Beginn der 1930er Jahre hat sich das jedoch geändert – der Bundesstaat Nevada begann das Glücksspiel zu legalisieren. Der Grundstein für Las Vegas.

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich Las Vegas zur Glücksspielstadt schlechthin. Die Casino Industrie erlebte eine rasante Explosion. Aber nicht nur in Las Vegas. In Europa waren es auf einmal der Standort Baden-Baden und Monte Carlo, die für ihr Glücksspiel bekannt waren.

Das Online Casino: Jederzeit und von überall aus Blackjack spielen

Mit der Entwicklung des Internets, die ab den 1990er Jahren beobachtet werden konnte, begann sich auch die Casino Industrie grundlegend zu verändern. 1994 wurde vom Karibikstaat Antigua und Barbuda das Gesetz verabschiedet, dass es Unternehmen möglich war, eine Glücksspiellizenz für ein Online Casino zu erwerben. Im selben Jahr wurde von Microgaming die allererste Online Casino Software präsentiert und mit „Gaming Club“ das erste Online Casino im Jahr 1995 eröffnet.

Die Tatsache, immer und zu jeder Zeit das Glück auf die Probe stellen zu können, hat die Glücksspieler begeistert. Das Angebot an Online Casinos ist zudem vielfältig. Heute gibt es eine breite Vielfalt an unterschiedlichen Online Casinos, die mit einem breiten Angebot an Spielen überzeugen und attraktive Boni in den Raum stellen, um neue Kunden zu gewinnen.

Das mobile Internet und die mobilen Endgeräte haben zudem dazu geführt, dass heute auch unterwegs das Glück beim Roulette oder Poker getestet werden kann. Und die Glücksspielbranche ist noch lange nicht am Ende ihrer Veränderung angekommen – neue Technologien wie Virtual Reality, VR, oder Augmented Reality, AR, werden für weitere nachhaltige Revolutionen sorgen.

Die Zukunft: AR, VR und Krypto