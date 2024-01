37-Jähriger verletzt Ehefrau schwer

Ludwigshafen (ots) – In Friesenheim verletzte am Sonntag 07.01.2024 gegen 13 Uhr, ein 37-Jähriger seine gleichaltrige Ehefrau im Rahmen eines Streits mit einem Messer schwer. Nach der Tat wählte der Mann selbst den Notruf. Die 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Es besteht aktuell keine Lebensgefahr mehr.

Der Ehemann wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hierbei wird es auch um die konkreten Umstände der Tat und ein mögliches Motiv gehen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Sonntag 07.01.2024 gegen 21:50 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grüner BMW mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto kollidierte. Durch den Aufprall wurde das geparkte Auto auf ein weiteres geparktes Fahrzeug und gegen die Mauer eines angrenzenden Grundstücks geschleudert.

Vor Ort konnten Polizeikräfte die 20-jährige Halterin des BMWs, sowie ihre 22-jährige Beifahrerin antreffen. Die 22-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die 20-Jährige gab sich als Fahrerin des Unfallfahrzeugs zu erkennen und gab an, die Kontrolle über ihr Auto verloren zu haben. Mehrere unabhängige Unfallzeugen gaben dagegen an, dass ein Mann das Auto geführt habe, welcher mit dem Fahrzeug zuvor gedriftet sei und die Kontrolle verloren habe. Nach dem Unfall sei er zu Fuß von der Örtlichkeit geflüchtet.

Der Fahrer wurde als circa 1,80 Meter groß beschrieben, er habe eine schwarze Jacke, weiße Hosen und eine rote Kappe getragen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Fahrzeugführers geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsschild beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (06.01.2024 – 07.01.2024) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Straßenschild in der Bleichstraße derart, dass es in Fahrbahn ragte und die Straßenbahn nicht mehr passieren konnte. Die Feuerwehr musste das Schild wieder richten.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .