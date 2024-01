Frankfurt – Kalbach-Riedberg: Verkehrsunfall am Bahnübergang

Frankfurt (ots) – (yi) Am Sonntagmorgen (07.01.2024) ereignete sich am

Bahnübergang des Kreisverkehrs „Riedbergallee/Altenhöferallee“ ein Unfall, bei

dem ein Polizeiauto mit einer U-Bahn zusammenstieß.

Ein Funkwagen befuhr die „Riedbergallee“ aus Richtung „Ludwig-Fulda-Weg“

kommend. Dieser fuhr in den Kreisverkehr der „Altenhöferallee“ ein, um diese in

Richtung „Marie-Curie-Straße“ weiter zu befahren. Ebenfalls aus selbiger

Richtung kommend fuhr ein Schienenfahrzeug auf dem dortigen Bahnübergang

Richtung Uni Campus Riedberg. Im Kreisverkehr im Bereich des unbeschränkten

Bahnübergangs kollidierte das Polizeifahrzeug mit der heranfahrenden U-Bahn.

Die Polizeibeamten begaben sich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der

Fahrer der Bahn blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern

an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub im Hotel

Frankfurt (ots) – (yi) Zwei 25 und 42 Jahre alte Männer trafen sich gestern

Abend, 07.01.2024, in einem Hotel im Bahnhofsviertel und gerieten in

Streitigkeiten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen folgte der 25-Jährige dem 42-Jährigen in dessen

Hotelzimmer. Dort forderte der Täter unter Vorhalt eines messerähnlichen

Gegenstandes diverse Kleidungsstücke sowie das Handy des 25-Jährigen.

Anschließend warf er den Geschädigten aus dem Hotelzimmer. Auf der Straße

angekommen, sprach er eine vorbeifahrende Funkstreife an und schilderte ihr die

Situation. Die Beamten nahmen den 42-Jährigen in seinem Hotelzimmer fest und

stellten das Raubgut sicher.

Der Tatverdächtige kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Gallus: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 13. Reviers haben gestern Nachmittag

(07.01.2024) einen 39-jährigen Mann festgenommen, der versuchte, in ein

Bürogebäude einzubrechen.

Der Tatverdächtige begab sich in die Europa-Allee und machte sich gegen 16:55

Uhr mit einer Metallstange an der Eingangstür eines Lebensmittel-Lieferservice

zu schaffen. Doch das kurz darauffolgende Ertönen eines Martinshornes ließ ihn

aufschrecken, sodass er zu Fuß in östliche Richtung das Weite suchte. Zu seinem

Pech eilte ihm ein Zeuge hinterher, der zuvor noch die Polizei verständigt

hatte. Der Passant konnte den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten

Polizeistreifen festhalten. Die Beamten nahmen ihn letztlich widerstandslos

fest.

An der Eingangstür entstand durch die Hebelversuche des Mannes Sachschaden. Vor

der Tür lag die Metallstange, welche die Beamten sicherstellten.

Der Festgenommene konnte sich vor Ort nicht ausweisen, weshalb ihn eine Streife

für eine Identitätsfeststellung auf eine Dienststelle verbrachte. Nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Der

39-Jährige muss sich nun wegen des versuchten Einbruchsdiebstahl verantworten.

Wohnungsbrand in Sachsenhausen – ein Mensch schwer verletzt

Am heutigen Sonntag (07.01.2024) meldeten zahlreiche Anrufer gegen 14:00 Uhr einen Brand in einem Wohnhochaus im Stadtteil Sachsenhausen. Die Schilderungen am Notruf ließen darauf schließen, dass Menschen in Lebensgefahr sind. Die Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main alarmierte aus diesem Grund ein umfangreiches Aufgebot der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen und des Rettungsdienstes.

Als die ersten Einsatzkräfte in der Aussiger Straße eintrafen, schlugen die Flammen auf der Gebäuderückseite aus den Fenstern der betroffenen Wohnung im 2.Obergeschoss. Auf einer Rasenfläche direkt unterhalb der Brandwohnung wurde eine schwer verletzte Person bereits durch Passanten erstversorgt. Der Verletzte war vermutlich auf der Flucht vor dem Feuer aus dem 2.Obergeschoss gesprungen. Feuerwehrleute kümmerten sich sofort um die verletzte Person und übergaben diese kurze Zeit später an den Rettungsdienst. Zeitgleich wurde mit den Löscharbeiten von außen begonnen, um eine Brandausbreitung auf die oberen Geschosse zu verhindern. Weitere Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür auf der Gebäudevorderseite. Sie suchten, geschützt mit Atemschutzgeräten, parallel die Wohnung nach Personen ab und löschten den Brand. Nach der Suche konnte Entwarnung gegeben werden, weitere Personen wurden nicht gefunden. Der Rauch hatte sich auf die komplette Brandwohnung und jeweils eine Wohnung im 3. sowie im 4.Obergeschoss ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte mit Lüftungsmaßnahmen den Brandrauch aus allen Wohneinheiten entfernen. Die betroffene Wohnung ist aufgrund des Brand- und Rauchschadens nicht mehr bewohnbar.

Die schwerverletzte Person wurde mit Verbrennungen und weiteren Verletzungen in eine Offenbacher Klinik transportiert. Angehörige des Verletzten mussten seelsorgerisch betreut werden.

Von Seiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren circa 70 Einsatzkräfte mit 26 Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz war nach gut zwei Stunden beendet. Durch die Polizei wird nun die Schadenshöhe und die Brandursache ermittelt.

Frankfurt – Bergen Enkheim: Wohnungseinbrecher schlagen zu

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern schlugen Einbrecher in der Straße Neuer Weg zu

und drangen in ein Einfamilienhaus ein. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von

rund 60.000 Euro, darunter Bargeld, hochwertige Uhren und Goldschmuck. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Handtaschenräuber geflüchtet – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (lo) Eine 25-jährige Frau war gestern Abend zu Fuß auf dem

Heimweg von der U-Bahn-Haltestelle „Am Hessencenter“ über die „Röntgenstraße“ in

Richtung „Victor-Slotosch-Straße“.

In Höhe eines Supermarktes griff ihr plötzlich ein unbekannter Täter an die

Handtasche und zog mehrfach daran, um in den Besitz der Tasche zu gelangen. Dies

misslang, woraufhin der Täter die Flucht ergriff und in Richtung

„Carl-Zeiss-Straße“ davonrannte. Auf der Flucht schloss sich ihm ein Kind an,

das jedoch nicht an der Tat beteiligt gewesen sein soll.

Die Frau blieb unverletzt.

Täterbeschreibung:

Täter:

Männlich, etwa 175cm groß, heller Hautteint, schwarze Haare, Seiten kurz rasiert

und oben längeres Haupthaar, schwarzer Trainingsanzug mit weißen Streifen an den

Seiten und schwarze Schuhe.

Begleiter (Kind):

Männlich, etwa 8-10 Jahre alt, heller Hautteint, schwarze Haare, orangener

Trainingsanzug.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 –

755 11800 entgegen.

Frankfurt – Bornheim: Alte Vorsätze für das neue Jahr

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Mittag (06.01.2024) meldete sich ein

Ladendetektiv einer Drogeriekette in der Bergerstraße beim 6. Polizeirevier und

gab an, einen Mann von zurückliegenden Ladendiebstählen wiederzuerkennen.

Nach Eintreffen der Polizeistreife und im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen

bestätigte sich die Aussage des Ladendetektivs. Der 45-Jährige war über den

Jahreswechsel für mehrere Diebstähle in einer anderen Drogeriekette

verantwortlich, bei denen ein Schaden von rund 4.900 Euro entstanden war.

Eine Durchsuchung des Mannes brachte Zigaretten im Wert von rund 330 Euro zum

Vorschein, die er nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor dem Eintreffen der

Polizei in einem Supermarkt entwendet hatte.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige kam in die Arrestzellen des Präsidiums.

Frankfurt – Sachsenhausen: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat gestern in Sachsenhausen einen

Taschendieb festgenommen.

Gegen 02:10 Uhr bemerkten Polizeibeamte einen Mann, der im Bereich der

Paradiesgasse mehrfach versuchte, Personen die Sachen aus der Tasche zu ziehen.

Gegen 02.30 Uhr fiel den Beamten eine junge Frau auf, die mit Hilfe ihrer beiden

Begleiter sichtlich verstört etwas suchte. Dies bestätigte sich im weiteren

Verlauf, da ihr nach eigenen Angaben gegen 01.30 Uhr das Handy gestohlen worden

war und sie es mit Hilfe des Ortungsdienstes suchte.

Die Spur führte in Richtung Südbahnhof, wo sich nun auch der Verdächtige

aufhielt.

Ein Anruf auf dem Handy der 23-jährigen Geschädigten brachte den richtigen

Riecher. Es klingelte in der Hosentasche des 17-jährigen Tatverdächtigen.

Nach der Festnahme und Sicherstellung des Handys der Marke „IPhone“ konnte

dieses zweifelsfrei als das gestohlene Mobiltelefon der jungen Frau zugeordnet

werden.

Neben dem Smartphone hatte der Jugendliche ein Küchenmesser mit einer

Klingenlänge von ca. 8 cm griffbereit in seinem Pullover verstaut und ca. 12,21

Gramm Haschisch in seiner Hose deponiert.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

eingeliefert und muss sich nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls mit

Waffen und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Polizeistreife nimmt Täter fest

Frankfurt (ots) – (lo) Direkt in die Arme von Polizeikräften, die im Rahmen von

Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsviertel ihren Dienst versahen, lief am Freitagabend

ein Mann mit seiner Beute.

Gegen 19.50 Uhr befand sich der 28-jährige Geschädigte in der Taunusstraße“, als

er von dem 26-jährigen Täter von hinten angegriffen und seiner Umhängetasche

gewaltsam beraubt wurde. Seine Flucht war nicht von langer Dauer, da er an der

Kreuzung „Taunusstraße“ Ecke „Am Hauptbahnhof“ durch eine Polizeistreife

festgenommen werden konnte.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen änderte sich die Kooperationsbereitschaft

des Geschädigten, er wollte keine Angaben mehr machen. Aufgrund dieser Umstände

wurde der Tatverdächtige, der sich nun wegen des Verdachts des Raubes zu

verantworten hat, wieder auf freien Fuß gesetzt.