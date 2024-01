Diebstahl von Elektrokabeln

Fritzlar, Tatzeit: Samstag, 06.01.2024, 15:00 Uhr bis Montag, 08.01.2024, 06:45 Uhr

Zwischen Samstag und Montag betraten unbekannte Täter das Baustellengelände an der A49 in der Ortslage Fritzlar. Von dort entwendeten sie circa 50 Meter Kupferkabel (Elektrokabel). Anschließend brachen sie gewaltsam einen Baucontainer auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Container nichts entwendet.

Durch die Tatbegehung entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 2000 Euro. Das gestohlene Kupferkabel hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Schwalmstadt, Tatzeit: Freitag, den 05.01.2024; 17:00 Uhr bis Montag, den 08.01.2024; 06:52 Uhr

Unbekannte versuchten zwischen Freitagabend und Montagmorgen in einen Kindergarten in der Straße „Am Alten Feld“ in Treysa einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Fenster der Einrichtung durch die unbekannten Täter gewaltsam geöffnet. Aus dem Objekt wurde jedoch nichts entwendet.

Der Sachschaden am Objekt wird auf 150 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Fahrzeug brennt komplett nieder

Oberaula, Ereigniszeit: Sonntag, den 07.01.2024; 04:30

Am Sonntagmorgen geriet ein geparkter VW Golf in der Böhlstraße in Vollbrand. Das Feuer wurde gegen 04:30 Uhr gemeldet und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Das betroffene Fahrzeug brannte dabei komplett nieder. Im Fahrzeug befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/9430.

Brand in Gewerbeobjekt

Melsungen, Ereigniszeit: bis Samstag, den 06.01.2024; 06:30 Uhr

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Gewerbeobjekt in der Nürnberger Straße in Melsungen gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war in der vergangenen Nacht eine Wasser-Wärmepumpe in Brand geraten. Eine geplatzte Wasserleitung, die sich unmittelbar in der Nähe des Brandes befand, könnte schlimmeres verhindert haben. Zu den genauen Umständen vor Ort und zur Brandursache wird die Kriminalpolizei in Homberg/Efze ermitteln.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Brand ein Fenster, Teile der Deckenverkleidung sowie mehrere Kunststoffgegenstände, die sich zum Ereigniszeitpunkt im Lagerraum befanden, beschädigt.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Lagerhalle im Nachgang nach weiteren möglichen Brandnestern abgesucht.

Nach ersten Schätzungen liegt die Gesamtschadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich.