Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen – Folgemeldung, Festnahme nach Raubüberfall auf Tankstelle, Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am Samstag, 30. Januar 2023, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Bad Arolser Innenstadt. Der Täter hatte gegen 05.30 Uhr den Verkaufsraum betreten. Er führte ein Messer mit, welches er einer Angestellten vorhielt. Bei der Tat erbeutete der Täter Zigaretten und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Noch am gleichen Tag konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde gegen 08.00 Uhr in Bad Arolsen ein 29-Jähriger angetroffen, auf den die von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zutraf.

Durch weitere Ermittlungen konnte der Tatverdacht erhärtet werden, so wurden auch Teile der mutmaßlichen Beute aufgefunden und weitere Beweismittel sichergestellt. Der wohnsitzlose 29-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes erließ. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Ob der 29-Jährige auch für weitere Eigentumsdelikte als Täter in Betracht kommt, ist derzeit ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Korbach – Versuchter Kupferdiebstahl, Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Einem aufmerksamen Zeugen und dem schnellen Einsatz der Polizei ist es zu verdanken, dass in der Nacht zum Sonntag (7. Januar) ein 49-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Kupferdiebstahls in Korbach festgenommen werden konnte. Da der Tatverdächtige zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit einem Auto gefahren war, leitete die Polizei ein weiteres Verfahren ein.

Am späten Samstagabend meldete sich ein Zeuge über Notruf bei der Polizei. Er hatte verdächtige Geräusche auf dem Betriebsgelände der Energie Waldeck- Frankenberg in der Feldstraße in Korbach wahrgenommen und auch ein verdächtiges Auto gesehen.

Bereits kurz nach dem Notruf waren mehrere Streifenwagen am Tatort, der Tatverdächtige konnte aber nicht mehr angetroffen werden. Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass ein Zaun durchtrennt worden war. Auf dem Gelände hatte der zunächst unbekannte Täter eine Rolle mit mehreren Metern Kupferkabel abgerollt und teilweise bereits transportfertig zusammengebunden. Offensichtlich fühlte sich der Täter gestört, so dass er ohne Beute geflüchtet war.

Aufgrund der guten Angaben des Zeugen konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung in der Innenstadt von Korbach ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 49-Jährige aus Korbach war mit einem Auto unterwegs und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er gegen 03.00 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich aber wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls und des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten müssen.