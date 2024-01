Versammlungen in Osthessen

Mehr als 3.500 Fahrzeuge versammelten sich über den Montag (08.01.) hinweg sukzessive auf den Straßen der drei osthessischen Landkreise, um ihren Protest gegen die Kürzungen bei Agrardiesel und Kfz-Steuer kundzutun.

Insgesamt 31 Schlepper traten um 2 Uhr früh – im Zuge der sogenannten Sternfahrt – über die Autobahn die Reise von Fulda nach Wiesbaden an.

Im Anschluss daran starteten gegen 5 Uhr gleich zwei Versammlungen in zwei osthessischen Landkreisen. In der Spitze kreisten dabei etwa 800 Fahrzeuge bis etwa 15 Uhr auf dem Westring in Fulda. Die etwa gleiche Teilnehmerzahl befuhr in diesem Zeitraum auch den Stadtring in Bad Hersfeld.

In der Rhön kam ebenfalls eine untere dreistellige Anzahl an Traktoren zusammen, um ihren Protest zu verdeutlichen.

Die Auffahrten zur A4 – explizit aus Obersuhl und Gerstungen – blockierte außerdem eine einstellige Anzahl an Traktoren im Rahmen einer angemeldeten Versammlung.

Auch im Vogelsbergkreis beteiligten sich in der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr rund 1.500 Teilnehmer an einer angemeldeten Veranstaltung im Stadtgebiet von Alsfeld, die mit einer Kundgebung vor der Hessenhalle beendet wurde.

Insbesondere im Bereich von Kreuzungen und Auffahrten kam es in allen drei Landkreisen, mitunter auch im Zuge der An- und Abreisebewegungen außerhalb der Versammlungen, wiederholt zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch landwirtschaftliche Maschinen. Betroffen hiervon waren unter anderem die B458 bei Petersberg, die L3307 bei Eichenzell-Welkers, die L3176 bei Hilders, die B279 bei Thalau, die B254 bei Großenlüder-Müs und die die L3079 bei Giesel.

A66 im Bereich von Flieden und Neuhof vorübergehend vollgesperrt

Gegen 6 Uhr fuhren mehrere hundert Traktoren und anderweitige Fahrzeuge bei einer nicht angemeldeten Versammlung mit geringer Geschwindigkeit auf die Fahrbahn der A66 von Flieden nach Neuhof und hielten dabei zudem keine Rettungswege frei. Die Autobahn musste daher für den fließenden Verkehr vorübergehend vollgesperrt und erforderliche Verkehrsmaßnahmen durch die Polizei ergriffen werden. Etwa um 8 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Wegen des Verdachts auf versammlungs- und strafrechtliche Verstöße wurden in diesem Zusammenhang Personalien erhoben. Die rechtliche Würdigung des Sachverhalts obliegt nun der Staatsanwaltschaft in Fulda.

Polizeipräsidium Osthessen zieht Bilanz

Die angemeldeten Versammlungen verliefen in ganz Osthessen insgesamt ohne besondere Vorkommnisse. Ein Großteil der Teilnehmer hielt sich an die Auflagen der zuständigen Versammlungsbehörden, achtete auf die Einhaltung von Rettungsgassen, stand in engem Austausch mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Osthessen und ermöglichte anderen Verkehrsteilnehmern nach kurzen Wartezeiten auch an Straßenblockaden die Weiterfahrt.

Im Verlauf der zweiten Kalenderwoche sind darüber hinaus noch weitere Versammlungen in Osthessen angemeldet. Es kann daher immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 – Polizei dankt für besonnenes Verhalten bei zahlreichen friedlichen Versammlungen

Nachdem in der vergangenen Woche bundesweit Bauernverbände zum Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen hatten, fanden am heutigen Montag hessenweit zahlreiche friedliche Versammlungen statt, die von Polizei und Versammlungsbehörden eng begleitet wurden und teilweise noch andauern.

Die Schwerpunkte lagen dabei in den Bereichen Wiesbaden, Ost-, Nord- sowie Mittelhessen. Bereits in den frühen Morgenstunden begaben sich Traktorkolonnen aus verschiedenen Regionen Hessens auf eine Sternfahrt in Richtung Wiesbaden. Die Polizei zählte in der Landeshauptstadt in der Spitze rund 2.000 Traktoren, die von der Mainzer Straße aus einen Aufzug durch das Stadtgebiet abhielten. In Höhe der Staatskanzlei fanden sich zur Mittagszeit etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur einer etwa einstündigen friedlichen Kundgebung zusammen.

Im Bereich Osthessen kam es zu größeren Versammlungen in Fulda mit bis zu 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Bad Hersfeld mit ebenfalls circa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Alsfeld mit rund 1.500 Fahrzeugen. In den nordhessischen Landkreisen Korbach und Schwalm-Eder-Kreis zählten die größten Protestfahrten in der Spitze 750 und 580 Fahrzeuge. Von diversen im Bereich Mittelhessen stattfindenden Versammlungen war die größte in Gießen zu verzeichnen, wo über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer friedlichen Kundgebung zusammenkamen.

Trotz der Vielzahl an Versammlungen und der großen Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern blieb ein Verkehrschaos aus. Der Verkehr konnte weiterhin fließen, wenn auch teilweise zäh. Temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen waren insbesondere auf den An- und Abreisestrecken der Sternfahrt, den konkreten Strecken der regionalen Protestfahrten sowie im Bereich des vorübergehend durch etwa 30 Traktoren blockierten Saukopftunnels (Bundesstraße 38) bei Weinheim zu verzeichnen. Die jeweiligen Beschränkungen durch die zuständigen Versammlungsbehörden wurden grundsätzlich eingehalten. Die Versammlungsteilnehmenden verhielten sich durchweg kooperativ. Die Polizei dankt allen für das bislang besonnene und friedliche Verhalten.

Die Polizei ist derzeit weiterhin hessenweit im Einsatz, um sowohl die noch laufenden Versammlungen zu begleiten als auch die Verkehrsbeeinträchtigungen für Dritte durch den Rückreiseverkehr der Versammlungsteilnehmenden bestmöglich zu minimieren.

Versuchter Einbruch

Alsfeld. Zwischen Donnerstagnachmittag (04.01.) und Freitagmorgen (05.01.) versuchten unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten in der Straße „Am Ölberg“ einzubrechen, indem sie mittels Werkzeug eine Stahlgittertür beschädigten. Zudem versuchten sie ein Zylinderschloss zu zerstören, was jedoch ebenfalls misslang. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fensterscheibe eingeworfen

Mücke. Unbekannte Täter warfen zwischen Freitagmittag (05.01.), gegen 15 Uhr, und Samstagvormittag (06.01.), gegen 10.30 Uhr, die Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Merlauer Straße in Nieder-Ohmen ein. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Schotten. Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 22. und 24. Dezember ein Garagentor in der Birkenstraße in Einartshausen aufzuhebeln. Da dies vermutlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat gesprengt

Neuenstein. Unbekannte sprengten am frühen Samstagmorgen (06.01.), gegen 0.25 Uhr, in der Hersfelder Straße in Raboldshausen einen Zigarettenautomaten. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich der Ausgabeautomat zum Tatzeitpunkt nicht in Betrieb. Demnach wurden keine Waren entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster und Hauswand beschädigt

Friedlos. Die Hauswand sowie ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße bewarfen Unbekannte am frühen Montagmorgen (08.01.) mit Steinen. Hierdurch wurde eine Fensterscheibe zerstört. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Unbekannte schlugen zwischen Donnerstagnachmittag (04.01.) und Sonntagmittag (07.01.) eine Scheibe eines grauen Dacia Sandero ein. Anschließend entwendeten die Langfinger einen Regenschirm sowie mehrere Pfandflaschen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 15 Euro. An dem Pkw, der zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße „Im Stift“ abgestellt war, entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Obersuhl. Ein Einfamilienhaus im Sandweg wurde zwischen Samstag (30.12.) und Sonntag (07.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räume sie anschließend durchsuchten. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde Goldschmuck von derzeit noch unbekanntem Wert gestohlen. Außerdem entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Nacht zu Freitag (05.01.) warfen unbekannte Täter die Scheibe einer Gaststätte in der Schillerstraße ein. Im Bereich des Schankraums entwendeten sie eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten am Freitag (05.01.), zwischen 13 und 16.15 Uhr, mittels unbekanntem Gegenstand einen schwarzen BMW Mini durch lange Kratzer an der Beifahrerseite. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt in einer Parkbucht in der Johannisstraße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Unbekannte schlugen am Samstag (06.01.), zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr, die Fensterscheibe eines weißen Skoda Fabia ein. Aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendeten sie eine Handtasche und flüchteten. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Leipziger Straße geparkt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist

Verschließen Sie die Fenster – auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Automat aufgehebelt

Fulda. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Sonntag (07.01.) einen Lebensmittelautomaten in der Magdeburger Straße auf und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Dipperz. Zwischen Donnerstag (28.12.) und Sonntag (07.01.) hebelten Unbekannte die Tür einer Lagerhalle in der Gewerbestraße auf. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 650 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht

In der Zeit von Sonntag (31.12.), 16.30 Uhr, bis Montag (01.01.), 15 Uhr, kam es in Alsfeld in der in der Lessingstraße / Ecke Rodenbergstraße zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Unbekannte Täter zerstochen hierbei drei Reifen an einem weißen Skoda Fabia mit VB-Kennzeichen und verursachten so einen Sachschaden von circa 650 Euro. Es werden Zeugen für sachdienliche Hinweise zu den Tätern gesucht. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Alsfeld, erreichbar unter 06631-9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de.

Schwerverletzte Fußgängerin in Fulda

Fulda. Am frühen Samstagabend (06.01.), ereignete sich gegen 18.50 Uhr in der Haimbacher Straße in Höhe der Black-Horse-Straße ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Verlauf eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Eine 53-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem Hyundai Tucson, die Haimbacher Straße aus Fahrtrichtung Haimbach kommend in Fahrtrichtung Fulda-Stadtmitte. In Höhe der Black-Horse-Straße wollte eine 60-jährige Frau aus Fulda, die zu Fuß mit ihrem kleinen Hund unterwegs war, die Gehwegseite über die Fahrbahn der Haimbacher Straße in Richtung Herbsteiner Straße wechseln. An dieser, jedoch schlecht beleuchteten Stelle, wurde die dunkelgekleidete Fußgängerin, die bereits die Fahrbahn überquerte, von der 53-jährigen PKW-Fahrerin übersehen, frontal vom PKW erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie schwerverletzt auf der Fahrbahn liegenblieb. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Zustand der 60-Jährigen Fußgängerin ist weiterhin kritisch. Die 53-Fahrerin erlitt einen schweren Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. Diese war für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

Der kleine Mischlingshund der 60-Jährigen Fußgängerin (einem kniehohen weißen, leicht braungefleckten, kurzhaarigen Mischlingshund), der durch den Verkehrsunfall vermutlich ebenfalls verletzt wurde, konnte trotz intensiver Suche bislang nicht aufgefunden werden.

Der PKW, an dem ein Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro entstand, wurde sichergestellt und durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

NIEDERAULA. Am Freitag, zwischen 19:00 und 24:00 Uhr, wurde in der Straße Wehrsteg, gegenüber der dortigen Gaststätte, ein am Fahrbahnrand parkender PKW an der Fahrerseite von einem vermutlich vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert. Der dadurch entstandene Fremdschaden beziffert sich auf ca. 2.000 Euro. Die Person am Steuer des Verursacherfahrzeuges fuhr im Anschluss weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Beschädigungen nach handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen bzw. grauen PKW. Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernes vom Unfallort aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06621/932-0.

Trunkenheit im Straßenverkehr

HOHENRODA-AUSBACH. Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, wollte eine Funkstreife der Polizeistation Bad Hersfeld in der Ortslage von Ausbach die Insassen eines durchfahrenden PKWs einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der 21-jährige Fahrer beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht endete bereits nach wenigen hundert Metern erfolglos in der angrenzenden Waldgemarkung. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war und zudem offenbar auch unter Drogeneinfluss stand. Der 21-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

HAUNECK-UNTERHAUN. Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, wurde in der Ortsdurchfahrt von Unterhaun ein 32-jähriger PKW-Fahrer von einer Funkstreife der Polizeistation Bad Hersfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass dieser alkoholbedingt absolut fahruntüchtig war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine angeordnete Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 83

Am Samstag (06.01.), gegen 12.25 Uhr, übersah offenbar ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburg beim Einbiegen auf die B 83 von Baumbach kommend mit Ziel Heinebach einen bevorrechtigten PKW, der aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Heinebach fuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde dessen Fahrer (50 Jahre, aus Fuldabrück, Kreis Kassel) schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden: 13.000 Euro. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Baumbach und Heinebach waren im Einsatz, auslaufende Flüssigkeiten der PKW wurden gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Entgegen ersten Meldungen wurde keine Person in den verunfallten PKW eingeklemmt.

Rollerfahrer gestürzt

Am Donnerstagabend, 04.01.2024 um 17:56 Uhr befuhr ein 60-jähriger Rollerfahrer aus Fulda die Niesiger Straße in Richtung Ortsausgang. Kurz vor dem Kreisel wollte er seine Geschwindigkeit verringern und bremste auf der regennassen Fahrbahn sein Zweirad ab. Dabei geriet er ins Schleudern und stürzte. Der Rollerfahrer zog sich leichte Knieverletzungen zu und am Roller entstand Sachschaden von 250 EUR.

Rote Lichtzeichenanlage übersehen

Am Freitagmorgen, 05.01.2024 um 10:18 Uhr befuhr ein 73-jähriger PKW Führer aus der Gemeinde Motten die Landstraße von Ried in Richtung Thalau. Am Ortseingang von Thalau überfuhr er die Kreuzung in Richtung Motten und übersah dabei die rote Ampel.

Eine 42-jährige Frau aus Künzell befuhr die Bundesstraße von Döllbach in Richtung Ebersburg und bei „grün“ in den Kreuzungsbereich ein. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem querenden PKW. Hierbei wurde dessen Fahrer schwer verletzt und der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 13000 EUR.

Ohne Führerschein am Steuer

Wildeck – Der Fahrzeugführer eines VW Passat wurde am Donnerstag (04.01.) auf der Landesstraße 1021 durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Mehrere Verkehrsunfälle

Wildeck – Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitagmittag (05.01.), gegen 12:05 Uhr, die Eisenacher Straße. In Höhe Hausnummer 98 kam die Pkw-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte anschließend mehrere neben der Fahrbahn befindliche Metallpfosten. Zu allem Überfluss, war die Unfallverursacherin nicht im Besitz eines Führerscheins. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Strafverfahren.

Bebra – Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg fuhr ebenfalls am Freitag, gegen 12:55 Uhr, mit ihrem Fahrzeug von dem Parkplatz des Einkaufszentrum das be!, um anschließend der Bismarckstraße in Richtung Lindenallee zu folgen. Beim Verlassen des Parkplatzes kam die Pkw-Fahrerin in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Pkw einer 27-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Der Sachschaden wird auf 6800 Euro geschätzt.

Bebra – Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14:15 Uhr in der Hersfelder Straße, Höhe Hausnummer 18. Die Fahrerin eines Pedelec befuhr den Geh- und Radweg in absteigende Richtung. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Verlassen eines Grundstücks die Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Zusammenstoß fiel die Fahrerin des Pedelec zu Boden und wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.