Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 – Polizei dankt für besonnenes Verhalten bei zahlreichen friedlichen Versammlungen

Nachdem in der vergangenen Woche bundesweit Bauernverbände zum Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen hatten, fanden am heutigen Montag hessenweit zahlreiche friedliche Versammlungen statt, die von Polizei und Versammlungsbehörden eng begleitet wurden und teilweise noch andauern. Die Schwerpunkte lagen dabei in den Bereichen Wiesbaden, Ost-, Nord- sowie Mittelhessen.

Bereits in den frühen Morgenstunden begaben sich Traktorkolonnen aus verschiedenen Regionen Hessens auf eine Sternfahrt in Richtung Wiesbaden. Die Polizei zählte in der Landeshauptstadt in der Spitze rund 2.000 Traktoren, die von der Mainzer Straße aus einen Aufzug durch das Stadtgebiet abhielten. In Höhe der Staatskanzlei fanden sich zur Mittagszeit etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur einer etwa einstündigen friedlichen Kundgebung zusammen. Im Bereich Osthessen kam es zu größeren Versammlungen in Fulda mit bis zu 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Bad Hersfeld mit ebenfalls circa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Alsfeld mit rund 1.500 Fahrzeugen. In den nordhessischen Landkreisen Korbach und Schwalm-Eder-Kreis zählten die größten Protestfahrten in der Spitze 750 und 580 Fahrzeuge. Von diversen im Bereich Mittelhessen stattfindenden Versammlungen war die größte in Gießen zu verzeichnen, wo über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer friedlichen Kundgebung zusammenkamen.

Trotz der Vielzahl an Versammlungen und der großen Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern blieb ein Verkehrschaos aus. Der Verkehr konnte weiterhin fließen, wenn auch teilweise zäh. Temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen waren insbesondere auf den An- und Abreisestrecken der Sternfahrt, den konkreten Strecken der regionalen Protestfahrten sowie im Bereich des vorübergehend durch etwa 30 Traktoren blockierten Saukopftunnels (Bundesstraße 38) bei Weinheim zu verzeichnen. Die jeweiligen Beschränkungen durch die zuständigen Versammlungsbehörden wurden grundsätzlich eingehalten. Die Versammlungsteilnehmenden verhielten sich durchweg kooperativ. Die Polizei dankt allen für das bislang besonnene und friedliche Verhalten.

Die Polizei ist derzeit weiterhin hessenweit im Einsatz, um sowohl die noch laufenden Versammlungen zu begleiten als auch die Verkehrsbeeinträchtigungen für Dritte durch den Rückreiseverkehr der Versammlungsteilnehmenden bestmöglich zu minimieren.

Polizei bittet um Hinweise nach zwei Raubüberfällen auf ein Restaurant und eine Spielothek – Hanau / Lamboy

(as) Die Kripo Hanau ermittelt derzeit wegen zweier Raubstraftaten, die sich zwischen Freitagnacht, gegen 22:30 Uhr und Samstagmorgen, gegen 1:30 Uhr im Hanauer Stadtteil Lamboy ereigneten. Ein bislang unbekannter etwa 30 Jahre alter und etwa 1,80 bis 1,85 Meter großer Mann betrat vermummt die Spielhalle in der Friedrich-Engels-Straße in den 20er-Hausnummern durch den Haupteingang. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur eine Angestellte vor Ort. Der mit einer grauen Mütze, einem grauen Schlauchschal, dunkler Kapuzenjacke und schwarzer Jogginghose mit drei weißen Streifen (Adidas) bekleidete hellhäutige Mann öffnete gewaltsam die Tür zum Automatenraum, sodass der Türriegel brach und er auf die Mitarbeiterin einwirken konnte. Er zehrte die Frau zu Boden und durchsuchte den Kassenbereich. Der Geschädigten gelang es den Überfallalarmmelder auszulösen. Als sie zu flüchten versuchte, wurde sie jedoch von dem Täter an den Haaren zurückgezogen, sodass sie mit dem Hinterkopf auf den Boden aufschlug. Der Räuber durchsuchte daraufhin den Kassenbereich. Die Mitarbeiterin versuchte wiederum zu flüchten. Dies gelang ihr bis zum Eingang, an dem sie erneut zu Boden gebracht und an den Haaren in Richtung Automatenraum gezerrt wurde. Anschließend flüchtete der Unbekannte Räuber ohne Beute in Richtung Robert-Blum-Straße. Die Angestellte wurde daraufhin leichtverletzt vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Aktuell geht die Kripo Hanau davon aus, dass der Mann auch für einen Raubüberfall auf ein Restaurant in der Lamboystraße in den 10er-Hausnummern drei Stunden zuvor verantwortlich sein könnte. Dort betrat er das Restaurant und sprach kurz mit dem Inhaber. Dieser teilte ihm mit, dass das Restaurant bereits geschlossen habe. Daraufhin verließ der Mann zunächst das Restaurant. Kurze Zeit später kam er erneut in das Restaurant. Diesmal mit einer silber-goldenen Schusswaffe in der Hand. Er überwältigte sodann den Inhaber, indem er ihn zu Boden schubste und eine weitere Person an der Theke, welcher er mit seiner Waffe auf den Hinterkopf schlug. Anschließend entnahm er etwa 150 Euro Münzgeld aus der Kasse, welches er in einer blauen Plastiktüte verstaute. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Durch den Schlag auf den Hinterkopf erlitt der zweite Geschädigte eine Kopfplatzwunde und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus zur weiteren Abklärung und Behandlung gebracht. Die Kripo Hanau bittet nun um Zeugenhinweise zu beiden Taten unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Junger Mann fährt unter Alkohol und Drogeneinfluss – Hammersbach

(as) Einen 20 Jahre alten Autofahrer kontrollierte eine Streife der Polizeistation Hanau II am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 3191. Der junge Mann war mit seinem Hyundai in Richtung Altenstadt unterwegs gewesen und den Beamten durch sein Fahrverhalten aufgefallen. Er wurde gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Streifenbeamten zunächst starken Alkoholgeruch im Fahrzeug fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest sowie Drogenschnelltest lehnte der Autofahrer ab, weshalb er zwecks Blutentnahme mit auf die Wache genommen wurde. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde noch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergesellt. Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen. Das Untersuchungsergebnis des Blutes und damit die Höhe des Alkoholwertes und die Art und Konzentration möglichen Drogenkonsums stehen noch aus. Auf den 20-Jährigen kommen nun mehrere Strafanzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Wohnungseinbrechers nach Personenkontrolle

(lei) Da hatten sie wohl den richtigen Riecher: Polizeibeamte haben am Sonntagmittag in Offenbach einen 35 Jahre alten Mann kontrolliert und im Zuge der Überprüfung festgestellt, dass er unter anderem mehrere fremde Bankkarten sowie Bargeld mitführte. Da er keine schlüssige Erklärung abgeben wollte, woher die Gegenstände stammten, wurden die Ordnungshüter skeptisch und sahen sich die Sache etwas genauer an. Im Zuge der Ermittlungen zu den Karteneigentümern wurde bekannt, dass sich deren Eigentümer derzeit im Urlaub befanden. Bei der anschließenden Nachschau in ihrer Wohnung in der Dietzenbacher Bruchstraße (10er-Hausnummern) stellte eine weitere Streife fest, dass offensichtlich in die Wohnung eingebrochen wurde, indem die Terrassentür gewaltsam geöffnet wurde. Aufgrund der vor Ort aufgefunden Spurenlage erhärtete sich ein Verdacht gegen den polizeibekannten 35-Jährigen. Es erfolgte die vorläufige Festnahme des Fuldaers und die Verbringung zur Wache, von wo aus er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen – unter anderem die Sicherstellung der Bankkarten sowie des Bargelds – wieder entlassen wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls zu.

Polizeiposten Erlensee zieht vorübergehend in neue Räumlichkeiten

(fg) Im Zuge der Kernsanierung des Rathauses der Stadt Erlensee ergibt sich ab Donnerstag, 11. Januar 2024, eine Veränderung für den Polizeiposten Erlensee.

Polizeihauptkommissar Jochen Wiegand und die beiden Polizeioberkommissarinnen Julia Koch sowie Heike Lachmann werden dann in den Räumlichkeiten der Polizeistation Hanau II, in der Cranachstraße 1, 63452 Hanau, ihren übergangsweisen Dienstsitz haben. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das konkret: Ab Donnerstag, 11. Januar 2024, sind die Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens Erlensee in der Cranachstraße anzutreffen sowie telefonisch weiterhin unter der Rufnummer 06181 9010-190 zu erreichen.

Die bekannten Geschäftszeiten, Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, bleiben ebenfalls bestehen. Gerne nehmen die beiden Schutzfrauen sowie der Schutzmann vor Ort auch Termine nach persönlicher Vereinbarung entgegen. Das Trio wird weiterhin in der Innenstadt von Erlensee präsent sein, wie gewohnt gemeinsame Kontrollen mit dem Ordnungsamt der Stadt Erlensee durchführen und für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Nach Abschluss der Sanierung wird der Polizeiposten nach derzeitigem Stand wieder in die Straße „Am Rathaus 1“ in 63526 Erlensee einziehen. Hierüber wird zu gegebener Zeit berichtet.

Es sind noch wenige Plätze frei: Krimilesung im Polizeipräsidium

(fg) Nach der gelungen Premiere der ersten Krimilesung im Polizeipräsidium Südosthessen, laden wir begeisterte Krimifreunde nun zu einer weiteren Lesung ins Polizeipräsidium am Spessartring ein. Am Donnerstag, 25. Januar 2024, 18 Uhr, findet die Krimilesung des bekannten Offenbacher Krimiautors Thorsten Fiedler im dortigen Konferenzzentrum statt. Der Autor wird die Zuhörenden mit spannenden Auszügen aus seinem neuestem Werk „Bieberer Berg Blues“ über gut 90 Minuten mit entsprechender Halbzeitpause durch die Offenbacher Straßen bis hin zum OFC-Stadion am Bieberer Berg entführen. Für Essen und Trinken zum kleinen Preis sorgt der hauseigene Kantinenbetreiber.

Der Eintritt ist frei.

Eine Voranmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-1210 oder via E-Mail unter eventmanagement.ppsoh@polizei.hessen.de ist erforderlich. Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Wichtige Information: Da die Veranstaltung pünktlich um 18 Uhr beginnen wird, ist der Einlass ab 17.30 Uhr am Haupteingang vorgesehen.

Der Autor und das Polizeipräsidium Südosthessen freuen sich über Ihr Kommen!

Einbrecher erfolgreich

Am gestrigen Samstag zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Hauptstraße (40er-Hausnummern) ein. Die Einbrecher gelangten über den Wintergarten ins Innere des Gebäudes. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Wertgegenstände und eine unbekannte Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei fragt – Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 069/8098-1234 mitzuteilen.

Zeugensuche nach zweifachem schweren Raub in Lamboy

Schwarze Daunenjacke, weiße Gesichtsmaske und weiße Mütze mit schwarzen Handschuhen, ungefähr 1,70 Meter groß und zwischen 20 bis 25 Jahre alt: In etwa so lautet die Personenbeschreibung nach einem Raub auf einen Imbiss in der Lamboystraße in der Freitagnacht gegen 22:30 Uhr. Der Räuber war zunächst in den Laden gekommen und hatte sich mit dem Betreiber unterhalten. Er kehrte kurze Zeit später zurück, brachte den 66-jährigen Hanauer zu Boden und schlug einem weiteren Gast wohl mit einem Gegenstand, welcher wie eine silber-goldene Schusswaffe, aussah gegen den Kopf. In eine selbst mitgebrachte blaue Plastiktüte füllte der Täter daraufhin Münzgeld aus der Kasse und floh in unbekannte Richtung. Der 71-jährige Gast aus Griesheim erlitt durch den Schlag eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Raubgutes ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Hanau hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Weiterhin wird eine Verbindung zu einem weiteren schweren Raub in der gleichen Nacht überprüft, welcher ungefähr 200 Meter entfernt stattfand.

Gegen 1:51 Uhr betrat am frühen Samstagmorgen ein Räuber in der Friedrich-Engels-Straße eine Spielothek und griff unvermittelt die Angestellte körperlich an. Er brachte sie zu Boden und verhinderte einen Fluchtversuch der 55-Jährigen aus Freigericht. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Der Täter flüchte ohne jegliche Beute. Es soll sich um einen etwa 30-jährigen, hellhäutigen Mann gehandelt haben, etwa 1,80 Meter groß, mit grauer Mütze, grauem Schlauchschal, schwarzer Kapuzenjacke, schwarzen Handschuhen und schwarzer Jogginghose. Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die Kripo unter der 06181 – 100 123 entgegen.

Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 – Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen

(lei) Für Montag, den 08.01.2024 sowie die darauffolgenden Tage der kommenden Woche haben bundesweit Bauernverbände zum Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen. Auch für Hessen wurden mehrere Versammlungen in diesem Kontext angemeldet, darunter auch eine Traktoren-Sternfahrt mit Zielort Wiesbaden.

In Anbetracht der angemeldeten Aktionen, die neben der genannten Sternfahrt auch weitere Fahrten unter Nutzung von Traktoren umfassen, weist die Polizei bereits im Vorfeld darauf hin, dass bereits ab den frühen Morgenstunden grundsätzlich mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Hessen zu rechnen ist.

Nach aktuellen Informationen sind für den Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen folgende Anmeldungen zu Versammlungen bekannt beziehungsweise relevant:

Für die Sternfahrt nach Wiesbaden ist im Bereich Osthessen ein Treffen um 2 Uhr auf dem Messegelände in Fulda, mit anschließender Weiterfahrt über den Westring, die Frankfurter Straße, B27 und A66 (Fulda-Süd) angemeldet. Über den weiteren Routenverlauf liegen noch keine gesicherten Informationen vor, die Polizei geht aber nach derzeitigem Stand davon aus, dass diese Teilnehmer den Main-Kinzig-Kreis weiter über die A66 durchqueren.

Eine weitere Sternfahrt mit Traktoren in die Landeshauptstadt ist ab 5 Uhr mit Beginn in Seligenstadt angemeldet. Diese soll den Angaben zufolge im Landkreis Offenbach über die Kreisquerverbindung und im weiteren Verlauf über Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau verlaufen.

Es wird ferner damit gerechnet, dass sich diesen beiden Fahrtsträngen jeweils weitere Teilnehmer aus dem Main-Kinzig-Kreis beziehungsweise dem Landkreis Offenbach anschließen. Inwieweit möglicherweise die Autobahn 3 betroffen sein wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

Auch im Bereich Gelnhausen sind Protest-Aktionen angemeldet worden: In den Stadtteilen Haitz, Höchst, sowie in Linsengericht-Altenhaßlau wollen sich Landwirte mit ihren Traktoren gegen 8 Uhr treffen, um anschließend gemeinsam in die Barbarossastadt zu fahren. Die Dauer wurde bis 13 Uhr angegeben.

In Hanau ist für den Zeitraum von 8 bis 12 Uhr ebenfalls eine Fahrzeugfahrt bei der Versammlungsbehörde angezeigt worden. Dort soll es von der Donaustraße ausgehend über den Innenstadtbereich (u.a. über die Lamboystraße, Ehrensäule, Nußallee, Frankfurter Landstraße) bis zur August-Schärttner-Halle gehen.

Die hessische Polizei steht im ständigen und engen Austausch mit den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden und wird am Veranstaltungstag hessenweit mit Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die in diesem Kontext möglichen Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu minimieren.