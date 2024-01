Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Exhibitionist,

Oberursel-Weißkirchen, Gablonzer Straße, Samstag, 06.01.2024, 14:05 Uhr

(wie) Am Samstag hat ein Exhibitionist in Weißkirchen eine Frau belästigt. Die 27-Jährige lief auf dem Gehweg der Gablonzer Straße vom Gattenhöfer Weg in Richtung Zimmersmühlenweg. Hierbei kam ihr ein Unbekannter entgegen, der in seine Hose griff und sein Geschlechtsteil hervorholte. Daraufhin lief die Frau schnell weiter und weg dem Exhibitionist. Den Mann konnte sie als schlank, 25 bis 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, vollbärtig, schwarzhaarig und „südländisch aussehend“ beschreiben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen kurzen Bomberjacke. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06172/ 120-0 um Hinweise.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Usingen, Hattsteiner Allee, Dienstag, 02.01.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 07.01.2024, 12:00 Uhr

(wie) In der letzten Woche ist in Usingen in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Unbekannte begaben sich zwischen Dienstagabend und Sonntagmittag auf das Grundstück in der Hattsteiner Allee und schlugen ein Fenster an dem Gebäude ein. So in den Vorflur gelangt, öffneten die Einbrecher gewaltsam die anschließende Eingangstür. Im Inneren wurden dann die Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend verließen die Unbekannten das Haus ungesehen. Ob etwas entwendet wurde ist bisher noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Reifen zerstochen,

Weilrod-Hasselbach, Eichelweg, Freitag, 05.01.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 06.01.2024, 15:10 Uhr

(wie) Am Wochenende sind in Hasselbach mehrere Reifen zerstochen worden. Ein 23-Jähriger hatte am Freitagnachmittag einen grauen Subaru mit Anhänger auf einem Gartengrundstück hinter einem Landgasthof abgestellt. Als er am Samstagnachmittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter jeweils zwei Reifen an dem Subaru und dem Anhänger aufgeschlitzt hatte. Der Schaden wird auf mindestens 500 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06081/ 9208-0 zu melden.

Schmiererei an Neubau,

Oberursel, Bommersheim, Liebfrauenstraße, Feststellungszeitpunkt: Sonntag, 07.01.2024, 18:45 Uhr

(he)Gestern Abend wurde auf einer Baustelle in Oberursel Bommersheim eine Schmiererei festgestellt, durch die ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Unbekannte Täter betraten in den vergangenen Tagen die in der Liebfrauenstraße gelegene Baustelle eines Neubaus und besprühten unbemerkt eine Hauswand mit Farbe. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen, Oberursel-Stierstadt, Zimmersmühlenweg, Montag,08.01.2024, 00:10 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Oberursel-Stierstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Polo-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verlor und einen Sachschaden von circa 7.000 Euro verursachte. Der 54-jährige Fahrer beabsichtigte um kurz nach Mitternacht vom Zimmersmühlenweg in die Stierstadter Straße abzubiegen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Laternenpfahl. Pkw und Laterne wurden stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers fest. Daher wurde dessen Führerschein sichergestellt und bei ihm selbst eine Blutentnahme durchgeführt.

Meldungen vom Wochenende

Versuchter schwerer Raub mit Schusswaffe, Bedrohung einer Rettungswagenbesatzung Samstag, 06.01.2024, 21:43 Uhr – 21:48 Uhr Bad Homburg, Louisenstraße Ecke Friesenstraße und Hessenring Ecke Marienbader Platz

Eine 20-jährige Frau aus Worms und ihr 22-jähriger Begleiter aus Westhofen wurden am Samstagabend, in ihrem Pkw sitzend, von zwei bisher unbekannten Männern überfallen. Man habe sie mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Als die Insassen sich weigerten ihr Geld auszuhändigen schlug einer der Täter dem Beifahrer mit einem nicht näher beschriebenen Gegenstand auf den Kopf, so dass dieser eine Kopfplatzwunde davontrug. Die beiden Geschädigten flüchteten dann in ihrem Pkw mit quietschenden Reifen von der Tatörtlichkeit. Auch die vermeintlichen Täter flüchteten nun fußläufig in Richtung Louisenstraße. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Geschädigten meldeten sich zunächst nicht bei der Polizei, suchten sich aber Hilfe bei einer vorbeifahrenden Rettungswagenbesatzung, die sie unweit der Tatörtlichkeit, im Hessenring Ecke Marienbader Platz, anhielten. Während sich die Rettungssanitäter um die Kopfverletzung des 22-jährigen Mannes kümmerten wurden sie von der Fußgängerbrücke aus, die in diesem Bereich über den Hessenring in Richtung Bad Homburger Bahnhof führt, ebenfalls mit einer Schusswaffe bedroht. Der Mann, der nicht näher beschrieben werden kann, rannte danach in Richtung Bahnhof davon. Die Polizei vermutet, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen. Es wurden in beiden Fällen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die Täter konnten bisher jedoch nicht festgenommen werden. Die Täter der ersten Tat können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich – ca. 180 cm groß – dunkle Hautfarbe – Schwarz

gekleidet

Täter 2:

Männlich – ca. 180 cm groß – südländischer Phänotyp – schwarz

gekleidet

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte Freitag, 05.01.2024, 09:45 Uhr Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 57

Am Freitag morgen sollte der Fahrer eines Renault Twingo in der Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg einer Kontrolle durch eine Polizeistreife unterzogen werden. Der Kontrolle versuchte sich der 50-jährige Fahrzeugführer fußläufig zu entziehen. Hieran wurde der Mann, der unter Drogeneinfluss stand, gehindert, woraufhin er einem der Beamten zweimal mit der Hand gegen die Brust schlug. Der Beamte wurde hierbei leicht verletzt. Die Gegenwehr nutze dem nun Beschuldigten nichts. Er wurde festgenommen und auf die Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde.

Kinder geohrfeigt

Freitag, 05.01.2024, 16:44 Uhr Bad Homburg-Dornholzhausen, Lindenallee 7 – Rewe-Markt

Eine 79-jährige Frau schlug am Freitagnachmittag zwei Kindern, einem Jungen 9 und einem Mädchen 12 Jahre, ins Gesicht. Die Eltern stellten daraufhin Strafantrag. Was war passiert? Eine Gruppe von mehreren Kindern befand sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Lindenallee in Dornholzhausen. Ein älteres Ehepaar wollte in diesem Moment in den Rewe-Markt gehen, als der 9-jährige, aus der Gruppe heraus, gestoßen wurde und in die ältere Dame hineingestolpert sei. Daraufhin soll die Dame dem Kind mit einer Mütze und dem anwesenden 12-jährigen Mädchen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die nach dort entsandte Streife der Polizeistation Bad Homburg nahm den Sachverhalt auf, tröstete die geschockten Kinder und übergab diese an die hinzugerufenen Eltern.

Beleidigung z. N. eines Polizeibeamten

Samstag, 06.01.2024, 00:48 Uhr Bad Homburg, Saalburgstraße – Parkplatz der Polizeistation Bad Homburg

Im Rahmen einer dienstlichen Tätigkeit wurde ein 24-jähriger Polizeibeamter der Polizeistation Bad Homburg von einem 30-jährigen Mann aus Bad Vilbel mehrfach als „Praktikant“ bezeichnet. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Bedrohung in der Rathauspassage

Samstag, 06.01.2024, 09:12 Uhr Bad Homburg, Rathausplatz 1 – dortiger Rewe-Markt

Ein 52-jähriger Mann aus Bad Homburg hat sich am Samstag morgen mit seinem Hund in der Rathauspassage Bad Homburg, vor dem dortigen Rewe-Markt, aufgehalten. Nachdem sein mitgeführter Hund in der Passage auf den Boden uriniert hatte, wurde er von zwei Mitarbeitern des Rewe-Markte diesbezüglich angesprochen. Der offenbar alkoholisierte Mann wurde daraufhin sofort aggressiv und schrie die Mitarbeiter an. Er äußerte die betreffenden Personen „abknallen“ zu wollen und entfernten sich dann von dort. Da der Mann bereits mehrfach dort auffällig wurde, konnte er namentlich benannt werden. Er wurde durch Streifen der Polizeistation Bad Homburg zuhause aufgesucht und entsprechend bezüglich seiner Äußerung angesprochen und gewarnt. Er äußerte den Beamten gegenüber keine scharfe Schusswaffe zu besitzen. Hiervon wollte sich die Kollegen jedoch persönlich überzeugen und durchsuchten seine Wohnung – mit negativem Ergebnis.

Einbruch in ein leerstehendes Haus

Mittwoch, 01.11.2023, 14:00 Uhr bis Samstag, 06.01.2024, 16:00 Uhr Weilrod, Bachstraße

Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Hierfür hebelte sie mittels unbekannten Hebelwerkzeuges das Gartentürchen auf und gelangte anschließend über die unmittelbar an das Einfamilienhaus angrenzende Scheune in das Gebäude. Dort entwendeten sie zwei Heizöfen, sowie eine angebrachte Überwachungskamera. Das Stehlgut wird auf ca. 500 EUR geschätzt

Wohnungseinbruchdiebstahl in Keller, 06.01.2024, Oberursel/ Ts. Zwischen Mittwoch, 20.12.2023 bis Samstag, 06.01.2024, 06:45 Uhr Altkönigstraße, 61440 Oberursel/ Ts.

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten über die Feiertage und Neujahr aus und verschafften sich vermutlich mittels eines nachgemachten Schlüssels Zugang zum Kellerraum. Hier entwendeten sie hochwertigen Schmuck und Bargeld. Die Stehlgutsumme wird auf ca. 40.000,00 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr. 06172/120-0 entgegen.

versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Wohnung Freitag, 05.01.2024, zwischen 14:00 Uhr und 20:44 Uhr Niederhöchststädter Straße, 61449 Steinbach/ Ts.

Am Freitag, den 05.01.2024, kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:44 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in Steinbach/ Ts.. Die unbekannten Täter nutzten augenscheinlich die Abwesenheit der Familie aus, verschafften sich mittels Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Wohnung und verwüsteten diese. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500,00 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr. 06172/120-0 entgegen.