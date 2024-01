Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 – Polizei dankt für besonnenes Verhalten bei zahlreichen friedlichen Versammlungen

Nachdem in der vergangenen Woche bundesweit Bauernverbände zum Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen hatten, fanden am heutigen Montag hessenweit zahlreiche friedliche Versammlungen statt, die von Polizei und Versammlungsbehörden eng begleitet wurden und teilweise noch andauern. Die Schwerpunkte lagen dabei in den Bereichen Wiesbaden, Ost-, Nord- sowie Mittelhessen. Bereits in den frühen Morgenstunden begaben sich Traktorkolonnen aus verschiedenen Regionen Hessens auf eine Sternfahrt in Richtung Wiesbaden. Die Polizei zählte in der Landeshauptstadt in der Spitze rund 2.000 Traktoren, die von der Mainzer Straße aus einen Aufzug durch das Stadtgebiet abhielten. In Höhe der Staatskanzlei fanden sich zur Mittagszeit etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur einer etwa einstündigen friedlichen Kundgebung zusammen. Im Bereich Osthessen kam es zu größeren Versammlungen in Fulda mit bis zu 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Bad Hersfeld mit ebenfalls circa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Alsfeld mit rund 1.500 Fahrzeugen. In Nordhessen zählten die größten Protestfahrten in Korbach und dem Schwalm-Eder-Kreis in der Spitze 750 und 580 Fahrzeuge. Von diversen im Bereich Mittelhessen stattfindenden Versammlungen war die größte in Gießen zu verzeichnen, wo über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer friedlichen Kundgebung zusammenkamen. Trotz der Vielzahl an Versammlungen und der großen Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern blieb ein Verkehrschaos aus. Der Verkehr konnte weiterhin fließen, wenn auch teilweise zäh. Temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen waren insbesondere auf den An- und Abreisestrecken der Sternfahrt, den konkreten Strecken der regionalen Protestfahrten sowie im Bereich des vorübergehend durch etwa 30 Traktoren blockierten Saukopftunnels (Bundesstraße 38) bei Weinheim zu verzeichnen. Die jeweiligen Beschränkungen durch die zuständigen Versammlungsbehörden wurden grundsätzlich eingehalten. Die Versammlungsteilnehmenden verhielten sich durchweg kooperativ. Die Polizei dankt allen für das bislang besonnene und friedliche Verhalten.

Die Polizei ist derzeit weiterhin hessenweit im Einsatz, um sowohl die noch laufenden Versammlungen zu begleiten als auch die Verkehrsbeeinträchtigungen für Dritte durch den Rückreiseverkehr der Versammlungsteilnehmenden bestmöglich zu minimieren.

Randalierer festgenommen – Drogen gefunden,

Weinbach-Gräveneck, Zu den Birken, Freitag, 05.01.2024, 23:15 Uhr (wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei in Gräveneck einen Randalierer festgenommen und dabei Drogen gefunden. Anwohner riefen gegen 23:15 Uhr eine Streife in ein Wohnhaus in der Straße „Zu den Birken“, da dort ein Mann in seiner Wohnung randaliert und andere Bewohner belästigt hatte. Die Beamten trafen im Haus auf den sichtlich verwirrten 27-Jährigen, der sich Zettel an die Stirn geklebt und im Gebäude verteilt hatte. Ein normales Gespräch war mit ihm nicht möglich. Da sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er festgenommen. Hierbei entdeckten die Beamten eine Dose mit einer Mehrzahl von einzeln verpackten Drogenportionen. Diese stellten sie sicher und brachten den 27-Jährigen in eine Fachklinik, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des möglichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Mann in fremden Gärten erwischt und festgenommen, Hadamar, Hammerweg, Samstag, 06.01.2024, 09:35 Uhr

(wie) Am Samstag ist ein Mann in Hadamar durch mehrere Gärten gezogen und festgenommen worden. Mehrere Anwohner des Hammerwegs verständigten am Samstagvormittag die Polizei, da ein Unbekannter in den Gärten der Grundstücke unterwegs war und auch auf Terrassen an den Häusern auftauchte. Offenbar machte der Eindringling einen verwirrten Eindruck, war bereits gestürzt und hatte eine Messertasche verloren. Die Beamten trafen den 34-Jährigen in einem der Gärten an und nahmen ihn fest. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde, weshalb ihn die Streife in eine Justizvollzugsanstalt brachte.

Automat aufgebrochen,

Brechen, Limburger Straße, Freitag, 05.01.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 06.01.2024, 13:00 Uhr

(wie) In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag ist in Brechen ein Staubsaugerautomat aufgebrochen worden. In einem unbeobachteten Moment näherte sich ein Unbekannter dem Gelände einer Tankstelle in der Limburger Straße in Niederbrechen. Dort wurde dann ein Staubsaugerautomat aufgehebelt und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Wert der Beute und Sachschaden werden auf 500 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Verletzter bei Schlägerei,

Limburg, Blumenröder Straße, Sonntag, 07.01.2024, 15:00 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag ist in Limburg ein Mann bei einer Schlägerei auf der Straße verletzt worden. Kurz nach 15:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, da sich in der Blumenröder Straße mehrere Personen schlagen würden. Die Streifen trafen mehrere Männer an, die offenbar zuvor in die handfeste Auseinandersetzung verwickelt gewesen waren. Um einen Verletzten kümmerte sich die Besatzung eines Rettungswagens. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zwischen den Insassen zweier Pkw zu einem Streit, bei dem beide Parteien aus den Fahrzeugen steigen und sich schließlich eine Schlägerei lieferten. Hierbei soll ein 24-Jähriger von einem 31-Jährigen geschlagen und dann auf dem Boden liegend ins Gesicht getreten worden sein. Die Polizei stellte die Identitäten der Beteiligten fest und befragte Zeugen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Betrunken gegen Mauer gefahren,

Hadamar-Oberzeuzheim, Grabenstraße, Sonntag, 07.01.2024, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein betrunkener Autofahrer in Oberzeuzheim von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Der 20-Jährige war mit einem BMW auf der Sudentenstraße unterwegs und bog von dort in die Grabenstraße ab. Hierbei schätzte er offenbar seine Geschwindigkeit falsch ein und kam von der Straße ab. Dadurch prallte das Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer und wurde stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten der Alkoholgeruch des Fahrers auf und ließen diesen einen Atemalkoholtest durchführen. Der Test zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an, weshalb der 20-Jährige für eine Blutentnahme mit zur Dienstelle genommen und dessen Führerschein sichergestellt wurde. Der BMW musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden an Pkw und der Mauer schätzt die Polizei auf 10.500 EUR.

Meldungen vom Wochende

Täter fordern Bargeld

Ereignisort: 65594 Runkel, Bahnhof Runkel, Ereigniszeit: 07.01.2024, 01:57 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Geschädigte von drei Tätern attackiert und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Geschädigte verweilte am Bahnhof in Runkel als er von zunächst einem Täter körperlich angegriffen und die Herausgabe von Bargeld gefordert wurde. Als der Geschädigte sich zur Wehr setze, kamen zwei weitere Täter hinzu und hielten den Geschädigten fest, während der andere Täter den Geschädigten fest am Hals packte und weiter die Herausgabe von Bargeld forderte. Erst als eine Anwohnerin auf den Vorfall aufmerksam wurde und laut rief, ließen die Täter von dem Geschädigten ab, entfernten sich und konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Einbrecher machen Beute

Ereignisort: 35792 Löhnberg, Amselweg, Ereigniszeit: Samstag, 06.01.2024, 14:00 – 21:30 Uhr

Am Samstag wurde ein Einfamilienhaus in Löhnberg durch Einbrecher heimgesucht und Bargeld, Schmuck sowie Gedenkmünzen gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten eine Zugangstür zum Wohnhaus auf, wodurch Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand und gelangten dadurch in das Gebäudeinnere. Anschließend wurden sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Mit dem Diebesgut gelang den Einbrechern dann unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Verfolgungsfahrt

Tatort: 65589 Hadamar, Mainzer Landstraße Tatzeit: 05.01.2024, 23:00 Uhr

Am Freitag, den 05.01.2024, gegen 23:00 Uhr befuhr ein mit zwei männlichen Personen besetztes Quad die Mainzer Landstraße in Hadamar. An dem Quad befand sich kein Kennzeichen und der Sozius trug keinen Helm. Als die Polizei beabsichtigte das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, beschleunigte der Fahrer und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt begann in der Franz-Alfred-Muth-Straße und konnte nach ca. 15 Minuten erfolgreich durch die Polizei beendet werden. Für das Quad liegt kein gültiger Versicherungsschutz vor. Der 16- jährige Fahrer des Quads war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und flüchtete daher vor der Polizei.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 35789 Weilmünster, Hintergasse 12

Tatzeit: Do., 04.01.2024, 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Am Do., dem 04.01.2024, zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter die beiden Außenspiegel eines geparkten Pkw, möglicherweise durch Abtreten, beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 250,- EUR geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls einer Wildkamera sowie Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 65606 Villmar, Leistenbachstr. 1

Tatzeit: Mi., 20.12.2023, 16:00 Uhr bis Fr., 05.01.2024, 11:33 Uhr

Zwischen Mi., dem 20.12.2023 und Fr., dem 05.01.2024 wurde in der Leistenbachstraße in Villmar durch einen oder mehrere unbekannte Täter eine Wildtierkamera, welche an einer Europalette verschraubt war, durch Gewaltanwendung gelöst und entwendet. Weiterhin wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Schuppen mittels Graffiti besprüht und hierdurch beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Das Diebesgut wird auf ca. 80,- EUR beziffert. Der Sachschaden durch das Graffiti beläuft sich auf ca. 200,- EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: L 3020, zwischen Runkel-Schadeck und Runkel-Wirbelau

Tatzeit: Sa., 06.01.2024, 05:04 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, dem 06.01.2024, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein männlicher Fahrzeugführer aus Löhnberg die L 3020, aus Richtung Runkel-Schadeck kommend in Fahrtrichtung Runkel-Wirbelau. Ca. in Höhe des Kilometers 0.300 kam ein entgegenkommendes Fahrzeug auf die Fahrspur des Löhnberger Pkw-Führers und kollidierte mit dessen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel in einer Höhe von ca. 100,- EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher / die Unfallverursacherin liegen derzeit nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.