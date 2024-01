Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher in Gaststätte zugange,

Kriftel, Schmelzweg, Samstag, 06.01.2024, 22:20 Uhr bis Sonntag, 07.01.2024, 10:55 Uhr

(jn)In Kriftel waren Kriminelle in der Nacht zum Sonntag in einer Gaststätte zugange. Zwischen 22:20 Uhr und 11:00 Uhr verschafften sich die Täter mit Brachialgewalt Zutritt zu dem im Schmelzweg gelegenen Lokal und machten sich im Gastraum und in einem Büro auf die Suche nach potentieller Beute. Bisherigen Erkenntnissen nach flüchteten die Einbrecher letztendlich mit leeren Händen und hinterließen einen Sachschaden, der sich auf circa 3.500 Euro belaufen dürfte.

Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bargeld bei Wohnungseinbruch gestohlen, Flörsheim am Main, Weilbach, Frankfurter Straße, bis Samstag, 06.01.2024

(jn)Am Samstag musste ein Mann aus Weilbach feststellen, dass in den zurückliegenden Tagen in seine Wohnung eingebrochen worden war. Ermittlungen zufolge hatten der oder die Einbrecher das Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße betreten und die Wohnungstür im Dachgeschoss aufgehebelt. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht und dabei mehrere Hundert Euro Bargeld aufgefunden. Mit der Beute gelang den Unbekannten die Flucht.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Schwerwiegender Unfall nach waghalsigem Überholmanöver, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Sonntag, 07.01.2024, 16:15 Uhr

(jn)Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Sonntagnachmittag in Okriftel einen Unfall verursacht, bei dem eine Person verletzt wurde und vier Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Zeugenaussagen und Ermittlungen an der Unfallstelle nach befuhr der 27-Jährige um 16:15 Uhr die Rheinstraße von Eddersheim kommend in Fahrtrichtung Okriftel. Dabei überholte er im Kurvenbereich und auf Höhe der Ortseinfahrt von Okriftel einen vorausfahrenden Pkw und verlor die Kontrolle über seinen Mercedes. Infolgedessen kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi, an dessen Steuer ein 56-Jähriger aus Hattersheim saß, geriet ins Schleudern und stieß noch mit zwei geparkten Pkw zusammen. Der 56-Jährige wurde vor Ort behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Zudem wurden drei Pkw derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist auch, inwiefern der Mercedes ordnungsgemäß zugelassen war.

Fußgängerin mit Hund von Auto angefahren – Unfallverursacherin gesucht, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Dienstag, 02.01.2024, 19:40 Uhr

(jn)Am Dienstagabend wurde in Bad Soden eine Fußgängerin bei einer Verkehrsunfallflucht verletzt. Sie meldete sich am Freitag bei der Polizei und erstattete Anzeige. Den Angaben der 29-jährigen Geschädigten folgend war sie am Dienstag um 19:40 Uhr zu Fuß mit ihrem Hund unterwegs und wollte die Straße „Am Bahnhof“ in Richtung „Holy Moly“ überqueren. Als sie bereits auf der Straße war, fuhr ein dunkler Pkw, der zuvor noch verkehrsbedingt gewartet hatte, los und stieß mit der 29-Jährigen zusammen. Gleichwohl die Fußgängerin leicht verletzt wurde, setzte die unbekannte Fahrerin des Pkw ihre Fahrt nach einer kurzen Entschuldigung fort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachgekommen zu sein. Sie soll schwarze Haare gehabt haben, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Zudem hätte sie einen braunen Teint sowie dunkle Augen gehabt und soll südländisch ausgesehen haben. Der Geschädigten fiel eine Art „Warze“ auf, welche die Unbekannte auf der rechten Wange hatte. Das Fahrzeug sei ein dunkler SUV, möglicherweise ein Audi Q7, gewesen.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen. Gezielt bittet die Polizei eine blonde Autofahrerin, die in einem kleineren Pkw saß und den Vorfall beobachtete, sich bei der Polizei zu melden.

Unfall verursacht und geflüchtet,

Kriftel, Frankfurter Straße, Raiffeisenstraße, Freitag, 05.01.2024, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmittag in Kriftel ist ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden. Den Angaben des Geschädigten gegenüber der Polizei zufolge befuhr der 59-jährige Opel-Fahrer aus dem Wetteraukreis zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr die Frankfurter Straße von Zeilsheim kommend in Fahrtrichtung Hattersheim. An der Kreuzung zur Sittigstraße hielt er verkehrsbedingt an, um nach links abzubiegen. In dem Moment sei ein unbekannter Autofahrer rechts an ihm vorbeigefahren, wobei dieser seinen Opel im vorderen rechten Bereich touchierte. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt rasant fort, ohne Interesse an einer Schadensregulierung zu zeigen. Das unbekannte Fahrzeug soll Stühle und Tische auf der Ladefläche geladen haben und sei sehr schmutzig gewesen.

Die Unfallfluchtgruppe der Polizei in Hofheim ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um weitere sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Meldungen vom Wochenende

Besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus LKW von Kraftstoff Bad Soden am Taunus, Schwalbacher Straße 06.01.2024, 20:04 Uhr bis 21:12 Uhr

In Bad Soden am Taunus wurden in der Schwalbacher Straße in der dortigen Feldgemarkung, von einem Firmengelände, Tankdeckel von 3 LKWs aufgebrochen und Kraftstoff entwendet.

Im oben genannten Zeitraum betraten der/die unbekannte/n Täter das nicht umfriedete Gelände der Firma. Auf dem Grundstück wurden von drei LKWs die Tankdeckel beschädigt. Aus den LKWs wurde auf unbekannte Art und Weise der Kraftstoff(Diesel) entnommen und in mitgebrachte Tankkanister umgefüllt. Anschließend entfernten sich der/die unbekannte/n Täter mit dem PKW in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Menge des Stehlgutes und auf den/die Täter gibt es bisher keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter 06196/9695-0 entgegen.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Hofheim am Taunus, Herzog-Adolph-Straße, 07.01.2024, 00:30 Uhr Hattersheim am Main-Okriftel, Sindlinger Straße, 07.01.2024, 03:45 Uhr

Beamte der Polizeistation Hofheim konnten während Verkehrskontrollen zwei Fahrzeugführer feststellen, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

In der Nacht am 07.01.2024 kontrollierte eine Streife der Polizeistation Hofheim gegen 00:30 Uhr einen 46-Jährigen Hofheimer, welcher mit seinem Mercedes die Herzog-Adolph-Straße in Hofheim befuhr. Der 46-Jährige wurde durch die Beamten einigen Fahrtüchtigkeitstests unterzogen. Hierbei verlief ein sogenannter Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Der Mann musste daraufhin die Streife für weitere Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim am Taunus begleiten. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hofheimer von der Polizeistation Hofheim am Taunus entlassen.

In der gleichen Nacht, am 07.01.2024, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Hofheim gegen 03:45 Uhr einen 21-Jährigen Hattersheimer, welcher mit seinem VW die Sindlinger Straße in Hattersheim-Okriftel befuhr. Auch bei ihm verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Daraufhin wurde bei dem 21-Jährigen Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hattersheimer von der Polizeistation Hofheim entlassen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus Bad Soden am Taunus, zum Quellenpark Sonntag 07.01.2024, 04:16 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße ,,Zum Quellenpark“ in Bad Soden am Taunus.

Der/die unbekannte/n Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Einfamilienhauses aus und verschafften sich vermutlich über die Hofeinfahrt Zutritt zu dem Grundstück. Von dort aus verwendete/n der/die Täter einen Mauervorsprung um an das höher gelegende Fenster zur Küche zu gelangen. Dort versuchte der/die Täter durch mehrfaches hebeln mittels Schraubenzieher das Fenster zu öffnen. Durch die Hebelbewegungen wurde der Bewegungsmelder in der Küche ausgelöst und das Licht automatisch eingeschaltet. Auf Grund dessen ließen die/der Täter vermutlich von ihrem/seinem Vorhaben ab und entfernten sich vom Objekt in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach am Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

Einbruchsdiebstahl aus Sportsbar

Hofheim am Taunus, Am Kreishaus Sonntag, 07.01.2024, 04:22 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es ebenfalls zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Bar in der Straße ,,Am Kreishaus“ in Hofheim am Taunus.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Tatobjekt und durchsuchten anschließend die Sportsbar. Hierbei wurde ebenfalls eine Geldkassette durchsucht, wieviel Bargeld entwendet worden ist, ist bislang unklar. Der/Die unbekannte/n Täter flüchteten von dem Tatobjekt anschließend vermutlich in Richtung Frankfurter Straße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach am Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

Pkw zerkratzt,

Kriftel, Frankfurter Straße,

Samstag, 30.12.2023, 13:30 Uhr bis Freitag, 05.01.2024, 20:40 Uhr

(ll) In Kriftel wurde ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Täter zerkratzt.

Wie der Polizeistation in Hofheim am Freitag durch den Geschädigten mitgeteilt wurde, hatte dieser seinen schwarzen Polo bereits am Samstag, den 30.12.2023, in der Frankfurter Straße geparkt. Als er am Freitag gegen 20:40 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, fand er seinen Pkw mit mehreren Kratzern versehen vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000EUR. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Parkendes Auto beschädigt,

Eschborn, Katharina-Paulus-Straße,

Freitag, 05.01.2024, 12:45 Uhr bis Freitag, 05.01.2024, 14:05 Uhr

(ll) Der Geschädigte parkte seinen Pkw ordnungsgemäß gegen 12:45 Uhr in der Katharina-Paulus-Straße in Eschborn. Als er gegen 14:05 Uhr wieder zu seinem blauen BMW zurückkehrte, stellte er fest, dass er am vorderen Stoßfänger einen frischen Unfallschaden hat. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf etwa 1.500EUR beziffert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Unfallflucht in Hofheim,

Hofheim am Taunus, Am alten Bach,

Freitag, 05.01.2024, 09:20 Uhr bis Freitag, 05.01.2024, 10:00 Uhr

(ll) Am Freitag zwischen 09:20 Uhr und 10:00 Uhr wurde in der Straße Am alten Bach in Hofheim ein schwarzer Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Pkw touchiert. Da der Unfallverursacher seinen Pflichten nicht nachkam, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen §142 des Strafgesetzbuches eingeleitet. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Küchenbrand durch Kerze, Hausnotruf und Nachbarn verhindern Schlimmeres

Feuerwehr Wiesbaden

Eine umgestürzte Kerze, die Gegenstände auf einem Küchentisch entzündet hatte, war am Abend Ursache eines Einsatzes von Feuerwehr und Rettungsdienst in einem Einfamilienhaus in Wiesbaden-Biebrich. Als die Bewohnerin den Brand bemerkte, konnte sie den Notrufknopf ihres am Handgelenk befindlichen Hausnotrufsystems drücken und so die Rettungskette in Gang setzen. Mitarbeiter des Hausnotrufanbieters informierten umgehend die Wiesbadener Rettungsleitstelle, die Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 1 sowie die Freiwillige Feuerwehr Wiesbaden-Biebrich alarmierte.

Nachbarn, die durch einen im Haus ausgelösten Rauchwarnmelder auf die Situation aufmerksam wurden, konnten die betroffene Bewohnerin aus der Wohnung in Sicherheit bringen und betreuten sie vorbildlich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Untersuchung durch die alarmierte Rettungswagenbesatzung ergab, dass eine Einlieferung in ein Krankenhaus nicht erforderlich war.

Bedingt durch die am Brand beteiligten Gegenstände aus Kunststoff kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die eintreffenden Feuerwehrkräfte mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in die Wohnung vorgehen mussten. Das Feuer konnte innerhalb weniger Minuten gelöscht werden, die Wohnung wurde anschließend entraucht und ist, bedingt durch die Brand- und Rauchschäden, aktuell nur eingeschränkt nutzbar. (jh)