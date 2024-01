Bergstrasse

Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 – Polizei dankt für besonnenes Verhalten bei zahlreichen friedlichen Versammlungen

Wiesbaden/Hessen (ots) – Nachdem in der vergangenen Woche bundesweit

Bauernverbände zum Protest gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung

aufgerufen hatten, fanden am heutigen Montag hessenweit zahlreiche friedliche

Versammlungen statt, die von Polizei und Versammlungsbehörden eng begleitet

wurden und teilweise noch andauern. Die Schwerpunkte lagen dabei in den

Bereichen Wiesbaden, Ost-, Nord- sowie Mittelhessen.

Bereits in den frühen Morgenstunden begaben sich Traktorkolonnen aus

verschiedenen Regionen Hessens auf eine Sternfahrt in Richtung Wiesbaden. Die

Polizei zählte in der Landeshauptstadt in der Spitze rund 2.000 Traktoren, die

von der Mainzer Straße aus einen Aufzug durch das Stadtgebiet abhielten. In Höhe

der Staatskanzlei fanden sich zur Mittagszeit etwa 400 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer zur einer etwa einstündigen friedlichen Kundgebung zusammen.

Im Bereich Osthessen kam es zu größeren Versammlungen in Fulda mit bis zu 800

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Bad Hersfeld mit ebenfalls circa 800

Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Alsfeld mit rund 1.500 Fahrzeugen. In

Nordhessen zählten die größten Protestfahrten in Korbach und dem

Schwalm-Eder-Kreis in der Spitze 750 und 580 Fahrzeuge. Von diversen im Bereich

Mittelhessen stattfindenden Versammlungen war die größte in Gießen zu

verzeichnen, wo über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer friedlichen

Kundgebung zusammenkamen.

Trotz der Vielzahl an Versammlungen und der großen Zahl der Teilnehmerinnen und

Teilnehmern blieb ein Verkehrschaos aus. Der Verkehr konnte weiterhin fließen,

wenn auch teilweise zäh. Temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen waren insbesondere

auf den An- und Abreisestrecken der Sternfahrt, den konkreten Strecken der

regionalen Protestfahrten sowie im Bereich des vorübergehend durch etwa 30

Traktoren blockierten Saukopftunnels (Bundesstraße 38) bei Weinheim zu

verzeichnen. Die jeweiligen Beschränkungen durch die zuständigen

Versammlungsbehörden wurden grundsätzlich eingehalten. Die

Versammlungsteilnehmenden verhielten sich durchweg kooperativ. Die Polizei dankt

allen für das bislang besonnene und friedliche Verhalten.

Die Polizei ist derzeit weiterhin hessenweit im Einsatz, um sowohl die noch

laufenden Versammlungen zu begleiten als auch die Verkehrsbeeinträchtigungen für

Dritte durch den Rückreiseverkehr der Versammlungsteilnehmenden bestmöglich zu

minimieren.

Heppenheim: Festnahmeerfolg nach Überfällen auf Tankstellen/15-jähriger Verdächtiger in Haft

Heppenheim (ots) – Nachdem sich am 9. November, am 25. Dezember und am 1. Januar

Raubstraftaten auf Tankstellen in Heppenheim ereigneten (wir haben berichtet),

kann die Polizei nun einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Bei allen Taten wurde

durch die Geschädigten eine Auffälligkeit in Form einer Narbe auf dem rechten

Handrücken des Unbekannten bemerkt. Am 3. Januar fiel einer Polizeistreife bei

einem Einsatz wegen einer gemeldeten Ruhestörung in Heppenheim bei einem

15-Jährigen eine solch auffällige Narbe an der rechten Hand auf. Im Rahmen der

anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich dann der

Tatverdacht gegen den Jugendlichen. Die Kripo nahm den Verdächtigen fest und

durchsuchte auf richterliche Anordnung dessen Wohnung. Hierbei stellten die

Beamtinnen und Beamten mutmaßlich bei den Taten getragene Kleidung sicher.

Am Freitag (05.01.) musste sich der Tatverdächtige vor einen Haftrichter beim

Amtsgericht Bensheim verantworten. Dieser erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Im Anschluss wurde der 15-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern an.

Bensheim: Hochsitze beschädigt/Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (06.01.) und

Sonntagvormittag (07.01.) kam es im Bereich des Feldweges zwischen der A5 und

dem Niederwald Bensheim sowie dem angrenzenden Waldgebiet, zu Beschädigungen an

mehreren Hochsitzen. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Die

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat und sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim unter der

Rufnummer 06252/8468-0 zu melden.

Unfallzeugen gesucht

Hüttenfeld (ots) – Am Sonntagabend (07.01.) kam es im Kreisverkehr zwischen der

L3111/L3110 bei Hüttenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem

Kenntnisstand fuhr gegen 17:45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer

mit seinem PKW in den Kreisverkehr ein und schnitt dabei den

vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Hierbei stürzte dieser und verletzte sich.

Der 66-jährige Mannheimer wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise

zum Hergang oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206/9440126 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: In Parkhaus gelockt und ausgeraubt / Kriminalpolizei sucht nach zwei unbekannten Tätern

Darmstadt (ots) – Nach einem Raub am Sonntag (07.01.) in einem Parkhaus in der

Neckarstraße hat das Kommissariat 10 in Darmstadt ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen gegen 9 Uhr zwei bislang noch unbekannte

Täter einen 22-jährigen Mann in ein Parkhaus gelockt haben. Einer der

Kriminellen besprühte den Darmstädter unvermittelt mit Pfefferspray und schlug

ihn zu Boden. Hier soll der 22-Jährige von den beiden Unbekannten mehrfach

getreten worden sein. Laut Zeugenhinweisen entwendeten die Kriminellen unter

anderem Schmuck, Bargeld, das Smartphone und den Geldbeutel des 22-Jährigen

sowie seine Jacke und Turnschuhe. Die Angreifer suchten im Anschluss das Weite.

Der Darmstädter erlitt nach derzeitigem Ermittlungsstand durch den Angriff

leichte Verletzungen.

Einer der Männer soll 21 bis 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen

sein. Er soll eine schlanke Statur und dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare

gehabt haben. Der andere Unbekannte wurde auf 14 bis 20 Jahre geschätzt. Er soll

circa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Statur und kurze

dunkle Haare in Form eines „Boxerschnitts“ gehabt haben.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den

Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und

Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 01615/969-0

aufzunehmen.

Darmstadt: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein erwischt / Polizei nimmt 23-jährigen Autofahrer vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Eine Polizeistreife des 1. Polizeireviers in Darmstadt stoppte

am Samstagmittag (30.12.) in der Pallaswiesenstraße einen 23 Jahre alten

Autofahrer. Rasch bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von

Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Da der 23-Jährige keinen Führerschein hat,

gab er der Polizeistreife gegenüber falsche Personalien an. Doch auch das

bemerkten die Ordnungshüter. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos

fanden die Beamten eine kleine Menge Haschisch, ein Pfefferspray und Utensilien,

die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen. Der Mann wurde daraufhin vorläufig

festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Anschluss

wurde auf richterliche Anordnung auch noch seine Wohnung durchsucht. Er wird

sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne

Fahrerlaubnis und dem Handel mit Betäubungsmittel verantworten müssen.

Darmstadt: Auf frischer Tat ertappt und geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Aktuellen Ermittlungen zufolge verschaffte sich ein

unbekannter Mann am Samstag (06.01.) gegen 03:15 Uhr Zugang zu einem Mercedes

AMG, der in der Kasinostraße geparkt war. Als dies der 25-jährige Fahrzeughalter

bemerkte, riss er die Autotür auf und konfrontierte den Unbekannten. Um die

Flucht ergreifen zu können, zückte der Mann ein Messer und setzte dies gegen den

25-Jährigen ein. Der bislang unbekannte Täter flüchtete zu Fuß in Richtung

Landwehrstraße. Er erbeutete unter anderem einen Fahrzeugschlüssel, eine

Sonnenbrille und Bargeld. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der

Fahrzeughalter durch den Angriff leicht an der Hand verletzt. Der entstandene

Schaden wird auf rund tausend Euro geschätzt. Der Angreifer konnte beschrieben

werden. Er ist männlich, circa 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und war

schwarz bekleidet.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten, den mutmaßlichen

Täter auf seiner Flucht gesehen haben oder Hinweise zu ihm liefern können,

werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Einfamilienhaus / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum von Freitag (05.01.) 12 Uhr bis Samstag (06.01.)

16.50 Uhr drangen Kriminelle in ein Wohnhaus in der Straße „In den Rödern“ ein.

Durch das Aufbrechen einer Kellertür gelangten die unbekannten Täter in die

Innenräume und durchsuchten das gesamte Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

ist es noch unklar, ob Gegenstände entwendet wurden.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Das Fachkommissariat 21/22 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des

Wohnungseinbruchdiebstahls übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (06.01.) schlugen Unbekannte die

Scheibe eines schwarzen Opel Insignia ein, der in einem Parkhaus in der

Frankfurter Straße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie

einen Geldbeutel und suchten anschließend das Weite. Ersten Schätzungen zufolge

entstand ein Schaden über mehrere Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Darmstadt-Arheilgen: Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Auf ein Einfamilienhaus im Tulpenweg hatten es

Einbrecher im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.01.), 04 Uhr, und Samstag

(06.01.), 11 Uhr abgesehen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich

Unbekannte Zugang zum Grundstück und hebelten gewaltsam eine Terrassentür auf.

Anschließend durchsuchten sie mehrere Etagen des Wohnhauses und flüchteten

unbemerkt. Was die bislang unbekannten Täter erbeuteten, ist noch nicht

abschließend geklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden über

mehrere Hundert Euro.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem

mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Darmstadt: Einbruch in Vereinsheim / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Zwischen Mittwoch (03.01.), 21 Uhr, und Freitag (05.01.), 15

Uhr, hebelten Unbekannte gewaltsam eine Tür eines Vereinsheimes in der

Pankratiusstraße auf. Ersten Ermittlungen zufolge durchwühlten die Eindringlinge

diverse Räume auf der Suche nach Diebesgut. Hierbei beschädigten sie zwei

weitere Türen. Was die bislang unbekannten Täter erbeuteten, ist noch nicht

abschließend geklärt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro

geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von dem mit den

weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt (K43)

entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt-Arheilgen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Darmstadt (ots) – Zwei Leichtverletzte und circa 17.000 Euro Sachschaden sind

die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Abend des 06.01.2024 auf der B3 bei

Arheilgen.

Gegen 21:48 Uhr kam es auf der B3 zwischen der Weiterstädter Landstraße und der

nördlichen Ortseinfahrt von Arheilgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem

Renault und einem entgegenkommenden Peugeot.

Hierzu war es gekommen, nachdem ein 19-jährige Erzhäuser als Fahrer des Renault,

in Fahrtrichtung Erzhausen in einen Grünstreifen geriet, die Schutzplanke

touchierte und daraufhin ins Schleudern geriet. Hierdurch rutschte er auf die

Gegenfahrbahn, wo es zu dem Zusammenstoß mit einem Peugeot kam.

Die 21-jährige Fahrerin des Peugeot aus Darmstadt, sowie wie der Fahrer des

Renault, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide wurden durch

Rettungskräfte vor Ort versorgt und anschließend aus den Maßnahmen der

Rettungskräfte entlassen.

Aufgrund der Aufräumarbeiten war die B3 in dem Kurvenbereich der B3 bei

Arheilgen bis ca. 23:30 in beide Richtungen gesperrt.

B38 Gem. Roßdorf / Verletzer nach Verkehrsunfall

Roßdorf (ots) – Am 06.01.2024 gegen 13:30 Uhr kam es auf der B 38 zwischen

Roßdorf und Reinheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und

einer leicht verletzten Person.

Ein 82-jähriger Fahrer aus Reinheim befuhr mit seinem Toyota die B 38 von

Roßdorf kommend in Fahrtrichtung Reinheim. Kurz vor der Erbacher Straße an der

dortigen Baustelle übersah der Fahrer vermutlich die Rotlichtphase der

Lichtzeichenanlage und fuhr in die Engstelle hinein. Er prallte gegen die

dortigen Betonbarrieren, überschlug sich und kollidierte im weiteren Verlauf mit

zwei ihm durch die Engstelle entgegenkommenden PKW besetzt mit insgesamt vier

Personen.

Der PKW des 82-jährigen war erheblich beschädigt. Durch zahlreiche Ersthelfer

konnte er aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde lediglich leicht verletzt.

Nach einer kurzen Versorgung in einem umliegenden Krankenhaus konnte er nach

Hause entlassen werden. Die anderen Unfallbeteiligten waren unverletzt.

Die B 38 musste zwischen der Kreuzung Roßdorf/Gundernhausen und Erbacher Straße

für zwei Stunden gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Roßdorf unterstützte

bei der Bergung des Fahrers, sowie des PKWs vor Ort. Der entstandene Sachschaden

beträgt mindestens 35000 Euro.

Bei sachdienlichen Hinweisen bitte die Pst. Ober-Ramstadt unter 06154-63300

kontaktieren.

Unfallflucht – Verursacher hinterlässt einen Außenspiegel

Schaafheim OT Mosbach (ots) – Am frühen Samstagmorgen (06.01) kam es in der

Radheimer Straße in Mosbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 02:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Radheimer

Straße entlang. Hierbei fuhr er gegen einen geparkten blauen VW Passat.

An dem auf Höhe der Hausnummer 20 geparkten PKW entstand ein Schaden an der

hinteren linken Seite von der Beleuchtung bis zur hinteren Tür. Der Schaden

liegt bei ca. 1.500 EUR.

Der Verursacher fuhr im weiteren Verlauf die Radheimer Straße weiter und stieß

in der Straße Am Mühlberg gegen eine Garagenmauer. An dieser entstand ebenfalls

ein Schaden.

Bei dem Unfall verlor der Unfallverursacher seinen linken Außenspiegel.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang

geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter

06071/9656-0 zu melden.

Gross-Gerau

Riedstadt-Erfelden: Wohnhaus im Visier von Einbrechern/Zeugen gesucht

In der Wolfskehler Straße brachen in der Zeit zwischen Mittwoch (03.01.) und Montag (08.01.) unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend unter anderem diverse Schmuckstücke und Uhren.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden.

Rüsselsheim: Nach Wohnungseinbruch/Fahndung mit Polizeihubschrauber

Unbekannte brachen am Samstagabend (06.01.), gegen 19.00 Uhr, in ein Wohnhaus „Im Robiger“ ein. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang in das Gebäude und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anwohner bemerkten Licht in dem Haus und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos. Offenbar wurde bei der Tat nichts entwendet.

Zwei weitere Wohnungseinbrüche ereigneten sich am Samstagabend zudem in der Pappelstraße. In einem Fall drangen die Täter ebenfalls über die Terrassentür ein und erbeuteten unter anderem eine Umhängetasche und Fahrzeugschlüssel. Im zweiten Fall scheiterten die Kriminellen mit ihrem Versuch über ein Fenster in das Haus einzudringen. Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Nauheim: Mit Auto geflüchtet und im Acker gelandet/41-Jähriger mit über zwei Promille

Nachdem er eine Polizeistreife erblickte, flüchtete ein 41 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Samstag (06.01.), gegen 2.00 Uhr, unvermittelt vor den Ordnungshütern. Hierbei fuhr er in eine Kreuzung ein, auf der es beinahe zu einem Unfall mit einem kreuzenden Fahrzeug kam und verursachte anschließend auf der Landesstraße 3482 fast einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Schlussendlich kam der Wagenlenker von der Fahrbahn ab und landete in einem Acker. Seine kurze Flucht zu Fuß konnte von den Beamten rasch unterbunden werden. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 2,2 Promille an und einen Führerschein konnte der 41-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Groß-Gerau: Einbruch in Lagerhalle/Diebe entwenden Gerüstteile

Zwischen dem 22. Dezember und Freitag (05.01.) gelangten unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Hans-Böckler-Straße. Die Täter schlugen ein Fenster ein und konnten dadurch in das Innere der Halle eindringen. Anschließend transportierten sie zahlreiche Gerüstteile nach draußen und verluden diese in ein Fahrzeug. Nach erster Schätzung ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Nähere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Gerüstteile machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Briefkasten beschädigt/Zeugen gesucht

Ein Briefkasten der Deutschen Post „Am Wildzaun“ geriet in der Nacht zum Sonntag (07.01.), gegen 0.20 Uhr, in das Visier von Vandalen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Briefkasten zu einer Explosion. Teile des Briefkastens wurden hierdurch mehrere Meter vom Gehäuse weggeschleudert. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr zwecks Löscharbeiten im Einsatz.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Gaststätte/Wer kann Hinweise geben?

Am frühen Samstagmorgen (06.01.), gegen 4.15 Uhr, hatten es zwei unbekannte Täter auf eine Gaststätte in der Dr.-Kitz-Straße abgesehen und Beute gemacht. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste Zugang zu den Räumen und brachen dort einen Spielautomaten auf. Sie entwendeten das darin enthaltene Geld. Zudem ließen sie Geld aus einer Kasse mitgehen.

Die Polizeistation Bischofsheim ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06144/9666-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Odenwaldkreis

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verwüstung auf einem Parkplatz – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen wütete eine bislang

unbekannte Täterschaft auf einem Parkplatz an der L 590. Hierbei wurde eine

Metallstange samt Betonsockel aus dem Boden gewuchtet, quer über den Parkplatz

gezogen und einen Abhang hinuntergeworfen. Ein an der Metallstange befindlicher

Mülleimer wurde von der Stange abgerissen und ebenfalls den Abhang

hinuntergeworfen. Der sich darin befindliche Müll war auf dem Parkplatz

verteilt. Am Abhang konnte ein weiteres Hinweisschild festgestellt werden. Zudem

brach die unbekannte Täterschaft festbetonierte Sandsteine aus dem Sockel.

Insgesamt fünf Leitpfosten wurden umgetreten und herausgerissen. Im weiteren

Verlauf der L 590 konnten sechs weitere beschädigte oder abgerissene

Richtungstafeln aufgefunden werden. Der konkrete Sachschaden ist bislang

unbekannt.

Das Polizeirevier Eberbach leitete die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271-9210-0 zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Feuerlöscherkästen eingeschlagen – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt

in der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug in einer Tiefgarage auf dem

Leopoldsplatz eine unbekannte Täterschaft an zwei Feuerlöscherkästen die

Sicherheitsscheiben der Schlüsselboxen ein, entnahm die Schlüssel und schloss

die Kästen auf. Die darin befindlichen Feuerlöscher blieben unversehrt. Der

konkrete Sachschaden ist bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Eberbach leitete die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher

Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271-9210-0 zu melden.

PKW beschädigt und davongefahren. Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag (05.01.) kam es auf einem Parkplatz für mehrere Einkaufsmöglichkeiten in der Werner-von-Braun Straße 2-6 in Höchst im Odenwald zu einem Verkehrsunfall. Der PKW einer 33-jährigen Frau aus Höchst im Odenwald wurde in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:45 Uhr dort abgestellt. Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkam stellte sie fest, dass ihr grauer VW Polo im Laufe des Vormittags bei einem Verkehrsunfall beschädigt wurde. Da der Parkplatz stark frequentiert ist sucht die Polizeistation in Höchst (Odw.) Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Höchst im Odenwald (06163-9410) oder jede andere Polizeidienststelle.