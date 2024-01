Schwerer Raub mit Schusswaffe

Speyer (ots) – Bereits am Freitag 05.01.2023, gegen 20:30 Uhr, wurde eine 56-Jährige in Speyer (Im Ehrlich) von 2 unbekannten Männern überfallen. Einer der Männer sprach die Frau an und forderte sie auf, ihre Tasche herauszugeben. Nachdem sie hierauf nicht reagierte, schubste der Unbekannte sie zu Boden, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und schoss schließlich an der 56-Jährigen vorbei.

Nachdem sie ihre Handtasche herausgegeben hatte, flüchteten die Männer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben.

Die 56-Jährige blieb unverletzt.

Täterbeschreibung:

Mann 1: Etwa 1,65m groß, dunkelblaue, wattierte, hüftlange Jacke, dunkle Mütze.

Mann 2: Ebenfalls etwa 1,65m groß und etwas kräftiger.

Wir bitten Sie, wenn Sie zur fraglichen Zeit im Bereich der Straße „Im Ehrlich“ etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Männern machen können, melden Sie sich!

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an mehreren Parkscheinautomaten

Speyer (ots) – Bereits im Dezember 2023 in der Zeit zwischen dem 21.12. ab 16 Uhr bis 22.12. um 17 Uhr, wurden in der Johannesstraße, Armbruststraße, Edith-Stein-Platz (oberer und unterer Domparkplatz) und der Rheinallee insgesamt 5 Parkscheinautomaten durch unbekannte Täter beschädigt. Die Automaten wurden durch Einfüllen von Bauschaum unbrauchbar gemacht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Einbruch in Schule

Speyer (ots) – Zwischen Freitag 15 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Schule im Birkenweg. Das Gebäude betraten sie über eine zum Schulhof gelegene Tür, die nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Im Gebäudeinneren entfernten sie den Schließzylinder der Tür zum Sekretariat und öffneten mehrere Türen und Schränke. Anzeichen dafür, dass die unbekannten Täter etwas entwendet hatten, ergaben sich bis zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht. An der Tür zum Sekretariat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 120 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Siedlungsschule verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Unfall auf Parkplatz verursacht und weggefahren

Speyer (ots) – Bereits am Freitag 05.01.2023 zwischen 12:40-12:50 Uhr ereignete sich ein Unfall auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Rübsamenwühl. Ein 26-jähriger Autofahrer parkte im genannten Zeitraum sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz. Als er zurückkam bemerkte er einen frischen Streifschafen an der Frontschürze seiner grauen Mercedes C-Klasse.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte zwischenzeitlich den Schaden verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am PKW des 26-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000€.

Wer den Unfall auf dem Parkplatz des E center Stiegler beobachtet, Hinweise zum verursachenden Fahrzeug, dessen Fahrer oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann meldet sich bitte unter: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .