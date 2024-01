5 Brummifahrer alkoholisiert

Edesheim/BAB65 (ots) – Am Sonntag 07.01.2024, wurden durch Einsatzkräfte der Edenkobener Polizei die dort über das Wochenende residierenden LKW-Fahrer auf dem Parkplatz des Rasthofes Pfälzer Weinstraße West vor Beendigung des Sonntagsfahrverbotes hinsichtlich vorliegender Alkoholisierung kontrolliert.

Bei 5 Fahrern wurde eine Alkoholisierung festgestellt, bei dreien von ihnen war der Wert mit bis zu 2,69 Promille derart hoch, dass zur Verhinderung eines Fahrtantritts Sicherstellungen von u.a. Fahrzeug- und Ladedokumenten erfolgten. Erst bei Vorliegen der vollen Nüchternheit wurde der Fahrtantritt am Montagmorgen wieder gestattet.

Sichergestellte Fahrräder

Edenkoben (ots) – Im Rahmen einer Anzeigenerstattung wegen Hausfriedenbruchs wurden beim 58-jährigen Beschuldigten 3 Fahrräder, hierunter ein hochwertiges graues E-Mountainbike der Marke FOCUS, festgestellt und im Folgenden sichergestellt, da der Beschuldigte keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, sondern lediglich angab, die Räder auf der Straße gefunden zu haben.

Da alle 3 Fahrräder bisher keinem konkreten Diebstahl zugeordnet werden konnten, werden Personen gebeten, sich bei der Edenkobener Polizei zu melden, die ihr Fahrrad vermissen und über einen entsprechenden Nachweis verfügen.

Einbruch in Gaststätte

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von 06.01.24 auf 07.01.2024, wurde zwischen 20-12 Uhr, in eine Gaststätte in der Tischberger Straße eingebrochen. Die Täter gelangten über ein Fenster in die Innenräume der Gaststätte und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.Der angerichtete Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.