Platzverweis ignoriert und Beamte attackiert

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen mussten Beamte der Polizei Kaiserslautern zum wiederholten Male in die Markstraße ausrücken. Ein 31-jähriger Mann hatte bereits zuvor durch die Beamten ein Platzverweis aufgrund eines Hausfriedensbruch erteilt bekommen. Schließlich kehrte er zwei Stunden später zurück und ignorierte den bestehenden Platzverweis.

Dies hatte zur Folge, dass der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte. Als die Beamten die Maßnahme durchsetzen wollten, wehrte sich der 31-Jährige vehement, so dass Unterstützung angefordert wurde. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann, durch Tritte den Streifenwagen zu beschädigen, trat gezielt gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese auch.

Letztendlich konnte er durch die Hilfe weiterer Beamten gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Gegen die anschließend durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutprobe setzte er sich ebenfalls zur Wehr. Die restliche Nacht musste der Mann in der Zelle verbringen. Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Ein Strafverfahren gegen den 31-jährigen Rheinpfälzer wurde eingeleitet. |pet

Frau umgestoßen und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 07.01.2024, kam es am Willy-Brandt-Platz zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Mann hat hierbei eine 83-jährige Frau aus Kaiserslautern von hinten umgestoßen. Hierdurch stürzte die Seniorin zu Boden und verletzte sich leicht am Knie, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

Täterbeschreibung:

circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, Glatze, dünne Statur, graue Kleidung.

Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 melden. |pet

Autoscheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 07.01.2024, kam es in der der Straße Rittersberg zu einem Einbruchdiebstahl in ein geparktes Auto. Hierbei schlugen die Täter die Fensterscheibe eines Pkw ein und entwendeten die schwarze Handtasche der 29-jährigen Geschädigten.

Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum, im Bereich Rittersberg etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2620 zu melden. |pet

Unter Drogeneinfluss gefahren

Kaiserslautern (ots) – Während einer Verkehrskontrolle in der Hohenecker Straße, fiel der Polizei am frühen Sonntag 07.01.2024 gegen 03:10 Uhr, ein 21-jähriger Autofahrer auf, welcher drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein angebotener Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Mann aus Rumänien wurde eine Blutprobe entnommen, auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

