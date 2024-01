Autofahrer kracht gegen Laterne

Mannheim (ots) – Nach bisherigen Erkenntnisse war am Sonntag ein 19-Jähriger mit einem Audi deutlich zu schnell auf der Freherstraße unterwegs. Bei Nässe verlor der junge Mann um kurz nach 10 Uhr deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach rechts von der Fahrbahn abkam und schließlich gegen einen Lichtmast prallte.

Sowohl der Mast als auch das Auto wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer blieben aber zum Glück unverletzt. Er muss nun mit einer Verwarnung auf Grund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit rechnen.

Unfall zwischen Straßenbahn und LKW

Mannheim (ots) – Nachdem am Montag 08.01.2024 gegen 12 Uhr, in der Waldhofstraße eine Straßenbahn mit einem LKW kollidierte, ist der Unfall nun aufgenommen und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah der LKW-Fahrer beim Rangieren die herannahende Straßenbahn und touchierte diese.

Durch die Kollision verletzten sich zwei Fahrgäste leicht und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall auf der B 38 – Sperrung einer Richtungsfahrbahn

Mannheim (ots) – Am Sonntag 07.01.2024 gegen 05.20 Uhr, kam es auf der B38 in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrzeuglenker eines BMW befuhr die B38 von Weinheim kommend in Richtung Mannheim. Er befand sich zusammen mit insgesamt vier weiteren Insassen in seinem Fahrzeug.

In einer leichten Rechtskurve verlor der 18-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo er einen Bordstein touchierte, welcher ihn wiederum nach rechts abwies. Auf dem rechten der beiden Fahrstreifen kollidierte der BMW schließlich mit der dort befindlichen Schutzplanke.

Durch den Aufprall wurde sowohl die Frontschürze des BMWs, als auch der Ladeluftkühler heraus- bzw. abgerissen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gedreht und kam nach einer weiteren Kollision mit der linksseitigen Leitplanke entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich lediglich der Fahrer leicht, die anderen Mitfahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden, der durch den Unfall entstand wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Durch die Sperrung der Richtungsfahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung kam es lediglich zu geringer Verkehrsbeeinträchtigung. Die Strecke war um 11:30 Uhr wieder komplett für den Verkehr frei gegeben. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen zu diesem Unfall eingeleitet.