Mit Baum kollidiert und verletzt

Walldorf (ots) – Am Samstag 06.01.2024 um kurz vor 21 Uhr, kollidierte ein 18-jähriger Audi-Fahrer in der Kopernikusstraße mit einem Baum und verletzte sich hierbei leicht. Der junge Mann war auf dem Kleinfeldweg unterwegs und wollte nach rechts in die Kopernikusstr. abbiegen, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und an einem Baum zum Stehen kam.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer leicht und musste vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Auto kommt vor der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Viernheim/ BAB 659 (ots) – Ein 34-Jähriger fuhr am Sonntag mit einem BMW X6 auf der BAB 659 von Weinheim in Richtung Mannheim. Vor der Ausfahrt Viernheim-Ost geriet das Fahrzeug kurz nach 08:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern, streifte die rechte Leitplanke, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich.

Der BMW kam schließlich auf einer Grünfläche auf dem Dach zum Stehen. Der Mann verletzte sich leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden von knapp 45.000 Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, barg ein Abschleppdienst das zerstörte Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt.

Durch den Unfall kam es zur Sperrung und Reinigung der rechten Fahrbahn sowie des Standstreifens bis kurz vor 12:30 Uhr. Der 34-Jährige wies Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung auf, weshalb er seinen Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wird daher wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

Brand einer Vereinsgaststätte

Weinheim (ots) – Auf einem Sportplatz in Weinheim-Steinklingen sind derzeit Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes in einer Vereinsgaststätte im Einsatz. Nach bisherigem Stand hielten sich keine Personen in der Gaststätte auf. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit noch nicht vor.

Autofahrer und Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Sinsheim (ots) – Am Samstag 06.01.2024 gegen 20:15 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung B292 / BAB 6 ein Unfall. Hiernach soll ein 30-jähriger BMW-Fahrer bei Grünlicht in die Kreuzung in Richtung Mannheim eingefahren und aufgrund eins unbekannten kreuzenden Autofahrers abgebremst haben. Hierbei befand sich der 30-Jährige im Kreuzungsbereich.

Als dieser anschließend seine Weiterfahrt fortsetzen wollte, kollidierte er mit einer 18-jährigen Daimler-Benz-Fahrerin, die ebenfalls bei Grünlicht den Kreuzungsbereich von Waibstadt kommend in Richtung Dühren passiert haben soll. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte das Streifenteam mehrere Fälschungsmerkmale an dem Führerschein des 30-Jährige fest. Ebenso verlief ein durchgeführter Urin-Test positiv auf Cannabis.

Auf dem Polizeirevier wurde dem 30-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie das Fahren unter Drogenbeeinflussung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Sinsheim nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten bzw die Angaben dazu machen können, ob der Kreuzungsbereich zuvor tatsächlich durch ein Fahrzeug blockiert wurde. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen und mehreren Verletzten

Dossenheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall um 07:10 Uhr mit 3 beteiligten Fahrzeugen auf der L531 verletzten sich mehrere Personen. Ein Opel-Fahrer wollte von Schwabenheim kommend auf die A5 in Richtung Weinheim auffahren und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Hyundai-Fahrer.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai auf einen Rollerfahrer geschleudert und brachte diesen zu Fall. Der Rollerfahrer wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt, drei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Eine Fachfirma musste auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernen.

Nach Frontalzusammenstoß 2 Personen verletzt

Neulußheim (ots) – Nach einem Frontalzusammenstoß am Samstag 06.01.2024, auf der Altlußheimer Straße wurden eine 34-Jährige und ein 32-Jähriger leicht verletzt. Um 19:20 Uhr fuhr die 34-jährige VW-Fahrerin die Altlußheimer Straße von Neulußheim kommend in Fahrtrichtung Altlußheim.

Aus bislang ungeklärter Ursache gelangte die 34-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden 32-jährigen Dodge-Fahrer. Das Fahrzeug des 32-Jährigen kam daraufhin ebenfalls von der Fahrbahn ab und auf einem parallel laufenden Radweg zum Stehen. Die Unfallverursacherin sowie der 32-Jährige wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die Altlußheimer Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.