Zeugen nach Verfolgung durch Verkehrs-Rowdy gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntag 07.01.2024 um kurz nach 21 Uhr, soll ein unbekannter Suzuki-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen einen 28-jährigen Skoda-Fahrer von der Speyerer Straße bis zur Bunsenstraße verfolgt, genötigt, bedroht, beleidigt und schließlich dessen Auto beschädigt haben.

Der Unbekannte fuhr dem Skoda-Fahrer immer wieder dicht auf, versuchte diesen zu überholen und beleidigte ihn mit dem Zeigen des Mittelfingers. Durch mehrere gefährliche Fahrmanöver soll der Unbekannte den 28-Jährigen immer wieder gefährdet haben. Als die Beiden schließlich in der Bunsenstraße zum Stehen kamen, soll der Verkehrs-Rowdy aus dem Auto gestiegen sein und mehrfach auf den Skoda geschlagen haben. Nachdem der 28-Jährige den Notruf wählte, flüchtete der aggressive Mann mit seinem Fahrzeug.

Täterbeschreibung:

männlich, 180cm groß, Anfang 30 Jahre, dunkle krause Haare, südländischer Phänotyp.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, die ebenfalls von dem Unbekannten gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben zu dem Handeln des Mannes machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Streit im Lokal endet in Körperverletzung und Amtsanmaßung

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntag 07.01.2024 kam es gegen 02 Uhr in einem Lokal in der Heidelberger Altstadt, zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Frauen, die mit Handgreiflichkeiten in Form von Ohrfeigen und Faustschlägen endete. Noch vor eintreffen der Streifenbesatzung des Reviers Mitte, äußerte eine der Frauen, dass sie Polizeibeamtin sei und die Personalien ihrer Kontrahentin einfordere.

Nachdem die „richtigen“ Polizeibeamten vor Ort waren, stellte sich heraus, dass nun keine der Damen zuerst geschlagen haben will. Ebenso konnte ermittelt werden, dass es sich bei keiner Lokalbesucherin um eine Polizeibeamtin handelte. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernimmt nun bezüglich der Körperverletzung und des Verdachtes der Amtsanmaßung die Ermittlungen.

Verkehrsunfall auf der L 600 – 2 Personen leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 22 Uhr kam es auf der L 600 auf der Höhe der Kreuzung zur L 594 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Eine 48-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die Straße „Im Breitspiel“ in Richtung der L 594. Als sie auf die Kreuzung fuhr, um nach links abzubiegen, kam ihr ein 35-jähriger VW-Fahrer aus Richtung der L 600 entgegen.

Anstatt diesen in Richtung „Im Breitspiel“ passieren zu lassen, missachtete sie dessen Vorfahrt und es kam in der Folge zu einer Kollision. Die dortige Lichtzeichenanlage zeigte für beide Unfallbeteiligten Grünlicht. Durch den Unfall verletzten sich beide beteiligte Verkehrsteilnehmer leicht. Die 48-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden der Fahrzeuge wird auf 17.500 Euro geschätzt. Aufgrund des erheblichen Schadens mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.