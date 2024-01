Stadt- und Landkreis: Bauerndemonstrationen

Karlsruhe (ots) – Seit den frühen Morgenstunden nahmen mehr als 1.000 Personen mit über 700 Fahrzeugen, insbesondere Traktoren, an insgesamt 9 Versammlungen im gesamten Stadt- und Landkreis Karlsruhe teil. Eine zentrale Versammlung stellte der Aufzug vom Karlsruher Messplatz quer durch die Innenstadt hin zur Karlsruher Messe in Rheinstetten dar.

Ab 07 Uhr sammelten sich Traktoren, LKWs sowie auch zahlreiche PKWs auf dem Messplatz, ehe sich der Aufzug gegen 08:40 Uhr mit Ziel Rheinstetten in Bewegung setzte. Nach Schätzungen waren in der Spitze knapp 550 Personen und ca. 400 Fahrzeuge vor Ort. Nach einer Abschlusskundgebung gegen 11 Uhr wurde vom Versammlungsleiter die Versammlung gegen 12 Uhr beendet.

In Bretten versammelten sich ab 07 Uhr etwa 150 Personen mit ca. 70 Traktoren zu einem Aufzug auf der B35 im sogenannten Karlsruher Dreieck. Bis zur endgültigen Aufstellung der Fahrzeuge am Fahrbahnrand kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen auf der Durchgangsfahrbahn. Nachdem die Versammlung gegen 10 Uhr beendet wurde begaben sich zahlreiche Teilnehmer auf den Weg nach Bruchsal.

In Bruchsal fand ab 09:30 Uhr ein Aufzug durch den nördlichen Landkreis statt, an dem sich in der Spitze bis zu 250 Teilnehmer/200 Fahrzeuge beteiligten. Mit der Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz, wurde die Versammlung gegen 16 Uhr planmäßig beendet.

In Kronau kam es am frühen Morgen auf der L 555 auf Höhe der Anschlussstelle Kronau zu einem nicht angemeldeten Aufzug von 30 Fahrzeugen. Zwischen Ubstadt und Stettfeld wurden bei einem ebenfalls nicht angemeldeten Aufzug zeitweise 2 Kreisverkehre blockiert. Im Zusammenhang mit der Blockade, wird eine strafbare Handlung in Form einer Nötigung geprüft. Darüber hinaus kam es nach derzeitigem Sachstand in unmittelbarem Zusammenhang mit den Versammlungen zu keinen Straftaten oder Verkehrsunfällen.

Über den gesamten Einsatzverlauf stand die Polizei in einem engen Austausch mit den Versammlungsbehörden, Versammlungsleitungen und -teilnehmenden sowie benachbarten Kräften.

Die im Vorfeld zwischen den Versammlungsbehörden, der Polizei und den jeweiligen Versammlungsleitern geführten Kooperationsgespräche wirkten sich positiv auf das Gesamtgeschehen aus. Die Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs fielen weniger stark aus als zunächst erwartet.

Mann schlägt Frau am Hauptbahnhof mit der Faust ins Gesicht

Karlsruhe (ots) – Samstag 06.01.2024 hat ein 23-Jähriger am Hauptbahnhof seiner Begleiterin mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige Bundespolizisten. Gegen 05:45 Uhr erhielt die Bundespolizei am Hauptbahnhof die Information einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personen.

Die 25-jährige Geschädigte sowie der 23-jährige aus der Türkei stammende Täter konnten schließlich auf dem Vorplatz angetroffen und kontrolliert werden. Ersten Ermittlungen zufolge ergriff der 23-jährige Mann die junge Frau erst im Nacken und schlug ihr anschließend mit der Faust ins Gesicht. Die Geschädigte trug keine offensichtlichen Verletzungen davon.

Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 23-Jährige keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen kann. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der 23-Jährige die Beamten mehrfach verbal.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat daher ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbrüche im Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Durlach (ots) – Am vergangenen Wochenende gelang es Unbekannten in Wohngebäude in Durlach sowie Neureut einzubrechen. In der Ersinger Straße in Durlach verschafften sich zwischen Donnerstag 18 Uhr und Freitag 11:50 Uhr, unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Da sich die Bewohner zur Zeit des Einbruchs im Urlaub befanden bedarf es weiterer Ermittlungen ob es zu einem Diebstahlschaden kam.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Freitag 20:00 Uhr und Samstag 10:30 Uhr im Lärchenweg in Neureut. In diesem Fall gelangten die Diebe offenbar über einen Kellerzugang in eine Doppelhaushälfte. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Eindringlinge wohl eine Eingangstür auf um anschließend das Innere des Wohnhauses zu betreten. Eine Schadensumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Kreis Karlsruhe

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Graben-Neudorf/B35 (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 19-jährige Autofahrerin zu, als sie am Samstag 06.01.2024 mit ihrem Fahrzeug auf der B 35 in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und gegen einen Baum prallte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 19-Jährige gegen 17:45 Uhr auf der B35 von Bruchsal kommend in Richtung Karlsruhe.

In der Auffahrt zur B36 kam sie offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Skoda und kollidierte mit einem Baum. Anschließend kam der Pkw auf der Seite zum Stehen. Die 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 20-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Beide konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

An dem Skoda entstand ein Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Flurschaden kann derzeit noch nicht nbeziffert werden.

Pkw kollidiert mit Baum – 23-jähriger Fahrer lebensgefährlich verletzt

Walzbachtal (ots) – Ein 23-Jähriger zog sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntag 07.01.2024,auf der Kreisstraße 3506 bei Jöhlingen lebensgefährliche Verletzungen zu. Ersten Feststellungen zufolge fuhr der junge Mann gegen 21:50 Uhr mit seinem Pkw auf der K3506 von Gondelsheim kommend in Richtung Jöhlingen.

Bei leicht vereister Fahrbahn verlor er offenbar kurz vor Jöhlingen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Innder Folge drehte sich der Fiat und der 23-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Verkehrsteilnehmer wurden auf den verunfallten Pkw aufmerksam und verständigten Polizei und Rettungsdienst.

Nachdem der schwer verletzte Autofahrer von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit worden war, wurde er nach einer ersten notärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Am Fiat entstand ein Totalschaden, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die K3506 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis circa 23:50 Uhr in beide Richtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der 0721 94484-0 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.