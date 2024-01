Mannheim

(ots) – Stand 16:09 Uhr – In Mannheim kommt es derzeit aufgrund eines Demonstrationszuges von Fahrzeugen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die ca. 350 Fahrzeuge befahren aktuell den innerstädtischen Bereich in Richtung Sandhofen.

Rhein-Neckar-Kreis:

(ots) – Stand 15:46 Uhr – Zwischen Sinsheim/Meckesheim und Neckargemünd kommt es aktuell aufgrund der Versammlung zu Verkehrsbehinderungen auf der B 45. In Bammental ist diese derzeit stark durch Versammlungsteilnehmer frequentiert. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

(ots) – Stand 13:45 Uhr – Auf der B292 -Sinsheim in Richtung Bad Schönborn- kommt es zwischen Sinsheim und Östringen derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch ca. 150 Fahrzeuge.

(ots) – Stand 11 Uhr – Aktuell kommt es im Bereich des Kreisverkehrs Großsachsener Straße-Edekastraße in Heddesheim zu einer Straßenblockade. An der Versammlung nehmen ca. 120 Fahrzeuge teil. Die Ausfahrt Hirschberg der Bundesautobahn 5, aus Richtung Norden kommend, wird vorübergehend gesperrt. Weiter kommt es zwischen Sinsheim, der B 39/ B45 und A6, Wiesloch/Rauenberg aufgrunddessen ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungeng.

(ots) – Stand 10:33 Uhr – Nach Beendigung der Versammlungen in Weinheim gegen 10:10 Uhr, fahren derzeit ca. 120 Fahrzeuge über Heddesheim in Richtung Mannheim. Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen mehr.

(ots) – Stand 08:55 Uhr – In und rund um Sinsheim kommt es aktuell immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch ca. 50 Traktoren und LKW.

Die aktuell stärksten Beeinträchtigung ergeben sich im Stadtgebiet Weinheim. Durch die Blockade der Kreuzungen B 38 – Westtangente, Händelstraße – Mannheimer Straße und B 3 – Mannheimer Straße durch ca. 130 Fahrzeuge kommt es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet. Des Weiteren bildet sich ein Rückstau bis auf die A 5 sowie die Bundesautobahn 659.

(ots) Stand 07:11 Uhr – Bereits kurz nach 06 Uhr kam es im Bereich Weinheim zu einer kurzzeitigen Blockade des Saukopftunnels in Weinheim. Diese verlagerte sich in der Folge auf die Kreuzung B 38 – Westtangente. Die Kreuzung ist aktuell durch ca. 100 Fahrzeuge blockiert.

Des Weiteren fahren mehrere Traktoren als Aufzug von Hockenheim in Richtung Karlsruhe. Hierbei kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der L 560.

Aktuell fahren zudem ca. 70 Traktoren aus Richtung Dossenheim und Bruchhausen in Richtung Heidelberg. Hier sind in der Folge weitere Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten.

Im Stadtgebiet Sinsheim fahren ebenfalls ca. 50 Traktoren und LKS als Aufzug durch das Stadtgebiet.

Heidelberg:

(ots) – Stand 08:55 Uhr – Im Stadtgebiet Heidelberg sorgen etwa 120 landwirtschaftliche Fahrzeuge für starke Beeinträchtigungen.