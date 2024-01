Mainz (ots) – Stand 13:30 Uhr – Im Rahmen der demonstrativen Ereignisse der Landwirte haben die Traktoren, sowohl die A63 als auch das Stadtgebiet Mainz verlassen. Etwa 800 Traktoren halten sich zur Zeit auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim auf und führen dort ihre Kundgebung fort. Von dort werden sich die Fahrzeuge eigenständig wegbewegen, jedoch nicht mehr die Autobahnen nutzen. Sperrungen in der Innenstadt Mainz und der A63 wurden wieder aufgehoben.

Mainz (ots) – Stand 10.30 Uhr – Es befinden sich derzeit über 1.000 Traktoren und LKW auf der A 63 in Richtung Mainz. Die Spitze befand sich um 10:30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Nieder-Olm. Die Gesamtlänge dürfte rund 18 bis 20 Kilometer betragen. Die Autobahn A 63 bleibt weiterhin vollgesperrt.

Mainz (ots) – Stand 09:30 Uhr – Pünktlich haben die Landwirte die zuvor blockierten Anschlussstellen der Autobahnen sukzessive wieder freigegeben. Die Versammlungsteilnehmer sind daraufhin zu verschiedenen Sammelpunkten, wie z.B. Alzey, Wörrstadt oder den Bereich des Stadions in Mainz gefahren, um sich von dort ab ca. 09 Uhr auf den Weg in Richtung Mainz zu begeben.

An den bisherigen Aktionen haben sich im Dienstgebiet des PP Mainz Landwirte mit rund 1.500 landwirtschaftlichen Fahrzeuge beteiligt. An einigen Aktionen nehmen auch Speditionen mit LKW teil.

Seit ca. 08:30 Uhr ist die BAB A63 ab Göllheim in Richtung Mainz und seit 09 Uhr ab dem Autobahnkreuz in Richtung Mainz vollgesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern. Die Rheinbrücke in Worms ist seit ca. 09:15 Uhr wieder für den Individualverkehr befahrbar.

Bis 11 Uhr wird eine sehr große Anzahl Fahrzeuge in Mainz erwartet werden. Bis zu 150 Traktoren werden dann in die Mainzer Innenstadt einfahren. Die restlichen Fahrzeuge werden auf das Messegelände Hechtsheim fahren.

In allen Städten im Dienstgebiet befinden sich derzeit Traktoren. In den meisten Fällen handelt es sich um angemeldete Versammlungen oder Bewegungen hin zu Sammelpunkten. Auch „über Land“ fahren diverse Kolonnen auf den Straßen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, jedoch bisher zu keinen bekannt gewordenen Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern. Zwischen Versammlungsteilnehmern und Polizei findet ein grundsätzlich sachlicher Austausch statt.

Mainz (ots) Stand 06:15 Uhr – Seit den frühen Morgenstunden finden im gesamten Dienstgebiet des PP Mainz Protestaktionen von Landwirten statt. Seit 06 Uhr sind ca. 30 Anschlussstellen der A 60, der A 61 und der A 63 durch Landwirte mit ihren Fahrzeugen blockiert. Grundsätzlich soll dies nur die Auffahrten betreffen, jedoch ist durch Rückstaus und Quellverkehr mit weiteren Verkehrsbehinderungen rund um diese Anschlussstellen zu rechnen. Die A 63 ist ab der Anschlussstelle Göllheim in Richtung Mainz voll gesperrt. Ebenso ist die Rheinbrücke in Worms in Richtung Hessen blockiert.

Vereinzelt können Gegenstände, wie z.B. Strohballen auf oder neben den Fahrbahnen der Land- und Bundesstraße liegen. Zahlreiche langsam fahrende Traktoren sind dort unterwegs. Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert besonders vorsichtig und mit reduzierter Geschwindigkeit auf diesen Straßen zu fahren und zusätzliche Zeit einzuplanen.