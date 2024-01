Landhausstil verbindet natürliche Schlichtheit mit einem liebevoll eingerichteten Raum, der Platz für Entspannung schafft.

Damit verspricht er das, was sich manche Menschen im Zuge des „Hygge“-Hype auch von skandinavischem Design erhoffen. Es geht um einen funktionalen, aber behaglichen Wohnraum mit Naturoptik. Die Basis dafür bilden passende Möbel.

Der Landhausstil schafft einen privaten Erholungsraum

Eine Einrichtung im Landhausstil wird heute nicht allein im dörflichen Umfeld geschätzt. Viele Städter richten ihre Wohnungen damit ein und greifen bewusst auf die Handwerkskunst von Tischlern und Schreinern zurück.

Sie bietet Möbel, die sich langfristig nutzen lassen und Umzüge problemlos überstehen. Doch das ist nicht ihre einzige Qualität. Das zeitlose Erscheinungsbild, die hellen Naturfarben, die Anknüpfung an die gute alte Zeit und gemütlichen Sitzgelegenheiten bringen Dinge zusammen, was andere Einrichtungsstile so nicht leisten.

Die Holzmöbel haben optische und haptische Qualitäten

Vorteile zeigen Landhausmöbel auf der haptischen und auf der optischen Ebene. Ein Merkmal des Einrichtungsstils ist der bewusste Rückgriff auf natürliche Materialien wie Holz, rustikale Optik und das Zelebrieren der Patina langjährig genutzter Gegenstände. Die Inneneinrichtung freut sich am Charme der natürlichen Oberfläche. Sie fühlen sich beim Berühren angenehm an und schaffen Atmosphäre.

Davon allein lebt aber noch kein Landhausstil. Sitzmöbel sollten so ausgewählt werden, dass sie viel Platz für weiche Kissen bieten, die einen gemütlichen Platz schaffen. Schränke und Kommoden sollten funktionale Möglichkeiten zur Aufbewahrung bieten. Eine gute Landhauseinrichtung wird gezielt für ein Zimmer ausgewählt.

Landhaus lässt breite Wahlmöglichkeiten beim Einrichten

Über den Wohnpalast findet sich eine breite Wahl von Landhausmöbeln, die eine perfekte Zusammenstellung erlaubt. Das Mobiliar ist aus hochwertigem Holz solide gearbeitet und bietet eine zeitlose Optik, die nicht nur vom Zeitgeist einer Saison lebt. Im Überblick zwischen unterschiedlichen Holzmöbeln zeigt sich, dass deren Optik stark variiert und Wahlmöglichkeiten bietet.

Wer eine rustikale Optik anstreben möchte, kann sich für Möbel aus Teakholz entscheiden. Kombiniert werden können die Einrichtungsgegenstände mit alten Erbstücken oder wertigen Gebrauchtmöbeln. Die Landhauseinrichtung ergänzt sich nämlich ausgezeichnet mit Dingen, denen man ihr Alter ansieht.

Zwischen rustikaler Optik und bewusst gepflegter Gebrauchtlook wählen

Wer nicht warten möchte, bis sich eine Patina an der Oberfläche seiner Möbel bildet, kann direkt die passenden einkaufen. Ähnlich wie eine Jeans gibt es beim Möbel Modelle mit einem used Look.

Dass die Optik den Eindruck eines langjährigen Gebrauchs zeigt, kann von Vorteil sein. Wenn ein Einrichtungsgegenstand aus dem Antiquariat, Upcycling-Möbeln oder von den Großeltern danebensteht, ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild.

Grundlagen der Gemütlichkeit schaffen

Um die gemütliche Seite des Landhausstils zu betonen, sind die passenden Decken und Kissen gefragt. Wie beim Mobiliar, ist bei dessen Bestückung hochwertiges Material gefragt. Dabei gibt es unterschiedliche Wege zu einer gemütlichen Inneneinrichtung.

Auf der einen Seite können Decken und Kissen mit einem angenehm weichen Bezug sich gut anfühlen. Andererseits machen sich Kissen mit Stickereien und traditionsbewussten Mustern gut. Schließlich gibt es hochwertige Stoffe wie den englischen Tweed. Auch nach dem berühmten Stoff aus dem englischen Cottage wird bei der Einrichtung von Wohnungen im Landhausstil gerne gegriffen.

Soziale Begegnung im Wohnraum fördern

Eine soziale Qualität bei der Inneneinrichtung ist die Schaffung von Orten, an denen ein geselliges Beisammensein möglich ist. Der Landhausstil ist bekannt für seine gemütlichen Sitzgelegenheiten, an denen Bewohner und Gäste zusammenkommen. Hierbei bieten sich für das Wohnzimmer wie für Küchen und Arbeitszimmer geeignete Möbelstücke an.

Menschenfreundliche Qualitäten zeigt das Landhausmöbel auch im Familienhaushalt. Die Möbel aus Holz sind stabil und haben keine scharfen Kanten. Dem täglichen Gebrauch von Kindern mit starkem Bewegungsdrang ist die stabile Einrichtung gewachsen und es geht keine ernsthafte Verletzungsgefahr von ihr aus.