Nackt aus Wohnung geflohen

Germersheim (ots) – In der Nacht auf Samstag 06.01.2024 gegen 03 Uhr, meldeten Anwohner der Germersheimer Schloßstraße eine Frau, welche nackt auf der Straße stehen und um Hilfe schreien würde. Vor Ort konnten die Beamten eine deutlich aufgelöste und stark alkoholisierte Frau feststellen.

Die 35-jährige gab an, dass sie am Abend in einer Germersheimer Bar einen Mann kennen gelernt habe und anschließend zu diesem nach Hause gegangen sei. Dort sei es jedoch zu einer Streitigkeit gekommen, in welcher der Mann sie derart bedroht habe, sodass sie die Flucht ergreifen musste.

Gegen den ebenfalls stark alkoholisierten 43-jährigen Mann wird ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Hund zugelaufen

Wörth (ots) – Eine Frau aus Wörth teilte der Polizei mit, dass ihr ein Hund zugelaufen sei und erkundigte sich ob ihn jemand vermisse. Da dies bis dato nicht der Fall war, versicherte die Dame sich zunächst um den Hund zu kümmern. Kurze Zeit später meldete sich die tatsächliche Hundehalterin, so dass Hund und Besitzerin wieder zusammengeführt werden konnten.

Drogenfahrt

Berg (ots) – Am 06.01.2024 gegen 15:10 Uhr, wurde ein 41-jähriger Autofahrer in Berg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten den Verdacht gewinnen, dass der Fahrer des VW unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte dies. Die Fahrt war somit beendet und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen,

Einbruch in Einfamilienhaus

Rheinzabern (ots) – Unbekannte Täter brachen am 06.01.2024 gegen 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Mühlgasse ein. Dort wurde Schmuck und Bargeld im Wert von einigen zehntausend Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mühlgasse in Rheinzabern gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271-92210 oder per

E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wörth/Maximiliansau (ots) – Schmuck, Bargeld und Handtaschen im hohen vierstelligen Bereich entwendeten Einbrecher, die am 06.01.2024 in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen sind.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bellheim (ots) – In der vergangenen Woche kam es in der Leuschnerstraße in Bellheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter brachen die Terrassentür mit Hebelwerkzeugen auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet, eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Sporthalle

Kandel (ots) – Zwischen den 03.01.2024 und dem 05.01.2024 gelangten unbekannte Täter durch das Öffnen eines gekippten Fensters in das Innere der Sporthalle der IGS Kandel. Dort wurde die Trainingsfläche verwüstet und zwei Schlüssel entwendet.

Einbruch in Kellerraum

Kandel (ots) – Unbekannte Täter gelangten in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Luitpoldstraße. Dort versuchten sie einen Kellerraum aufzubrechen. Da dies misslang mussten die Täter ohne Beute von dannen ziehen.

Verkehrskontrollen in Wörth und Kandel

Wörth (ots) – Auch am 05.01.2024 wurden im Bereich Wörth und Kandel Verkehrskontrollen durchgeführt. Über den Tag verteilt mussten 14 Verkehrsverstöße, wie z.B. verbotene Handynutzung oder Fahren ohne angelegten Sicherheitsgurt, geahndet werden. Weiter wurden an 30 Fahrzeugen Mängel, z.B. mangelnde Beleuchtung, festgestellt.

Die verantwortlichen Fahrzeugnutzer müssen diese nun beheben.

Verletzt durch Vorfahrtsfall

Zeiskam/Lustadt (ots) – Am Freitag 05.01.2024 gegen 19:15 Uhr, kam es zwischen Zeiskam und Lustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Der Unfallverursacher befuhr die K3 von Lustadt in Richtung Zeiskam. An der Einmündung zur K1 übersah er den bevorrechtigten Verkehrsteilnehmer, welcher die K1 von Zeiskam in Fahrtrichtung Freisbach fuhr, sodass es zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Durch den Aufprall erlitt der 24-jährige Unfallverursacher eine Platzwunde an der Stirn und musste von Rettungskräften ins Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

Die freiwillige Feuerwehr wurde aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten ebenfalls verständigt.