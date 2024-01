Vorfälle mit geparkten PKW

Limburgerhof (ots) – Im Zeitraum 05.01.- 06.01.2024 kam es zu 2 Vorfällen mit geparkten PKW in Limburgerhof Mannheimer Straße, Hardenburgstraße). So wurde bei einem unabgeschlossenen PKW in einem Innenhof das Handschuhfach geöffnet, jedoch nichts entwendet. Bei einem zweiten Vorfall konnte die Videoaufzeichnung gegen kurz vor 05 Uhr eine verdächtige Person (helle Winterjacke und Jogginghosen) aufzeichnen, die durch das geöffnete Gartentor auf das Grundstück gelangte und dort an der Fahrertür des abgestellten PKW rüttelte.

Da der PKW verschlossen war, entfernte sich die bislang noch unbekannte Person wieder vom Grundstück. Die Polizei rät keinerlei Wertsachen in geparkten PKW zu belassen und die Fahrzeuge auch nach Verlassen entsprechend zu verschließen, um sich vor möglichen Taten zu schützen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Illegale Veränderungen an Kfz

Schiffertstadt (ots) – Am 06.01.2024 gegen 20:30 Uhr wurde durch die Polizei ein PKW festgestellt, der durch auffallende Veränderungen einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei wurde eine nicht eingetragene Kombination Felge/Distanzscheibe sowie eine fehlende Eintragung der Abgasanlage festgestellt. Dies führte zu einer Erlöschung der Betriebserlaubnis und einer möglichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf den Fahrer werden nunmehr Kosten für den Rückbau, die Ordungswidrigkeitenstrafe sowie die Kosten des Verfahrens zukommen. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass bei Inbetriebnahme eines Kfz die Verkehrssicherheit gewährleistet sein muss.

Das gilt auch für Fahrzeuge, die geliehen oder gerade erst gekauft wurden.

Erfolgloser Fluchtversuch

Schifferstadt (ots) – Am 06.01.2024 gegen 12 Uhr, konnte durch eine Streifenwagenbesatzung ein freihändig fahrender Fahrradfahrer im Bereich Salierstraße festgestellt werden. Da dieser dabei auch noch mit beiden Händen auf seinem Mobiltelefon tippte, sollte dieser eine Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Nach entsprechender Ansprache stellte der Radfahrer sein Fahrrad ab und flüchtete zu Fuß. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer, dann konnten die Beamten den Flüchtenden einholen und stellen. Den Radfahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Er wurde nach entsprechenden Überprüfungen im Anschluss saus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Schifferstadt (ots) – Am 05.01.2024 gegen 14:30 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall in einer dortigen Engstelle. Hierbei wurde einem Fahrschulauto (Privatfahrt) durch einen entgegenkommenden PKW (vermutlich BMW) mittels Lichthupe der Vorrang signalisiert.

Als das Fahrschulauto in die Engstelle eingefahren war, fuhr auch der entgegenkommende PKW in die Engstelle, sodass das Fahrschulauto ausweichen musste und dabei mit dem Außenspiegel einen geparkten PKW streifte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Maxdorf (ots) – Im Bereich der Straße „Im Müllmer“ in Maxdorf kam es im Zeitraum vom 30.12.2023 bis zum 06.01.2024 zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter versuchten über die Hauseingangstür gewaltsam in das Haus in Feldrandlage einzudringen. Die Eingangstür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass die Täter nicht in das Haus gelangten.

Leider muss in der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.