Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 23:10 Uhr konnte durch eine Polizeistreife beobachtet werden, wie ein Fahrzeugführer in der Paul-Egell-Straße im dortigen Kreisverkehr mit seinem Fahrzeug driftete. Der 20-jährige Betroffene konnte auf dem Parkplatz der Else-Krieg-Str. durch die Polizeistreife kontrolliert werden. Am PKW des Betroffenen wurden zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Unter anderem wurde der Kofferraum offen-, der Tank vollständig freigelegt und das Fahrwerk tiefergelegt.

Der 20-jährige Speyerer führte für keinen An- oder Umbau eine allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten mit. Aufgrund der durchgeführten Veränderungen am Fahrzeug wurde dem Betroffenen die Weiterfahrt untersagt. Durch das Fahrmanöver des 20-Jährigen wurde keine Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Ebenfalls auf dem Parkplatz konnte ein 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug angetroffen werden. Das Fahrzeug des Fahranfängers wies blau leuchtende Scheinwerfer auf, die am Fahrzeug unsachgemäß angebracht wurden. Die Birnen konnten vor Ort ausgetauscht werden. Beide Betroffene erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Pizzalieferant ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – Am Samstag 06.01.2024 um 0:15 Uhr, wurde eine Verkehrskontrolle in der Dudenhofer Straße durchgeführt. Der Fahrer eines Toyota Kleinwagens gab sich als Essenslieferant zu erkennen und händigte auf Nachfrage einen Führerschein aus.

Dieser erwies sich jedoch als gefälscht, weshalb dem 30-jährigen Mann aus Berlin die Weiterfahrt untersagt werden musste. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Die Polizei hofft, dass die Verkehrskontrolle nicht zur Auslieferung von kaltem Essen geführt hat.

Inverkehrbringen von Falschgeld

Speyer (ots) – Bei einem Essenskauf auf dem Weihnachtsmarkt Speyer versuchte ein 45-jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Das Falschgeld wurde von einem Mitarbeiter des Standes entdeckt und die Polizei hinzugerufen.

Die unechte Banknote wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. Der hungrige Weihnachtsmarktbesucher beteuerte glaubhaft, dass er das Falschgeld unwissentlich besaß und dieses bei einem Bezahlvorgang als Wechselgeld erhalten hatte. Die Polizei rät Banknoten regelmäßig auf deren Echtheit zu Prüfen und bei Verdachtsfällen die örtlichen Polizeidienststellen zu kontaktieren.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Freitag 05.01.2024 gegen 18:53 Uhr ereignete sich in der Heinrich-Heine-Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinraftrad und einem PKW. Die 27-jährige Kraftradfahrerin aus Speyer missachtete die Vorfahrt eines 49-jährigen PKW-Fahrers aus Dudenhofen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Fahrerin verletzt wurde.

Diese wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel festgestellt. Aus diesem Grund wurde gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand ein Gesamtschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

Sachbeschädigung an PKW

Speyer (ots) – Am frühen Samstag 06.01.2024, wurde durch Zeugen der 46-jährige Beschuldigte gemeldet, der in der Else-Krieg-Straße mehrere Autos beschädigte. Der 46-jährige Speyerer zerstach zunächst auf einem Supermarktparkplatz einen Autoreifen und zerkratzte anschließend das Auto.

Im näheren Umfeld beschädigte der Beschuldigte zwei weitere PKW.

Der Speyerer konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch eine Polizeistreife festgestellt und kontrolliert werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 10.000 EUR.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Verkehrskontrolle mit Folgen

Speyer (ots) – Am Mittwoch kurz vor 11 Uhr, bemerkte eine Streife einen Fiat Kleinwagen, der vom Mausbergweg entgegen der freigegebenen Fahrtrichtung in die Wormser Landstraße einfuhr.

Der PKW wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der kontrollierte 29-jährige Autofahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, außerdem stellten die Beamten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest, der anschließend mit ihm durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Dem Mann wurde folglich durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der PKW, welcher auf den 29-Jährigen angemeldet ist, wurde eingezogen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.