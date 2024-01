Landau: Die Polizei-News

Bei Schlägerei verletzt

Landau (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 05:00 Uhr zu einer Schlägerei in der Xylanderstraße in Landau. Bei dieser Schlägerei wurde ein 25-Jähriger Mann verletzt, als er schlichten wollte. Der 25-Jährige erhielt von einer unbekannten, an der Schlägerei beteiligten Person, einen Faustschlag ins Gesicht.

Zur medizinischen Versorgung wurde der Geschädigte in ein Krankenhaus verbracht. Die Beteiligten der Schlägerei konnten nicht mehr festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Offenbach an der Queich (ots) – Am Samstagnachmittag wurde eine 42-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße in der Essinger Straße mit ihrem Auto kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten feststellen, dass die 42-Jährige unter Einfluss von Drogen stand. Dies wurde durch einen positiven Urintest bestätigt. Der 42-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrskontrolle

Landau (ots) – In dem Zeitraum von 10:15-11 Uhr wurde am Samstag eine Verkehrskontrolle in der Hainbachstraße in Landau durchgeführt. Hierbei wurden zwei Verkehrsteilnehmer bei der Benutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt, sechs Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt und fünf weitere Mängelberichte ausgestellt.

Unfallflucht

Landau (ots) – Bereits am Donnerstag 04.01.2024 parkte ein 70-jähriger Verkehrsteilnehmer gegen 09:00 Uhr sein Auto am Fahrbahnrand in der Pestalozzistraße in Landau. Als der 70-Jährige nach zehn Minuten wieder zu seinem Auto kam, stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Der Sachschaden befand sich an der linken Fahrzeugseite und betrug etwa 500 Euro.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Wenden oder Ausparken das Auto des 70-Jährigen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht oder dem Unfallverursacher nimmt die Polizei per

E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 entgegen.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Landau (ots) – Am Samstag 06.01.2024 wurde ein 39-jähriger Mann gegen 10:00 Uhr mit seinem E-Scooter in Weißenburger Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er zum einen verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr und zum anderen kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte.

Während der Kontrolle gab der 39-Jährige an, dass er lediglich eine Probefahrt machen wollte und keinen Versicherungsschutz für den E-Scooter habe. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.