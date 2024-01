Versuchter Aufbruch eines Schlüsselkastens

Rohrbach (ots) – Unbekannte Täter versuchten am Freitag 05.01.2024 in dem Zeitraum zwischen 11-13 Uhr einen Schlüsselkasten in einem Garten in der Hauptstraße in Rohrbach aufzubrechen. Der Aufbruchsversuch schlug jedoch fehl, sodass lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

St. Martin (ots) – Am Freitag 05.01.2024 wurde im Rahmen einer Standkontrolle ein 59-jähriger PKW Fahrer auf einem Wirtschaftsweg zwischen St. Martin und Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Täter bei Einbruch in Einfamilienhaus überrascht

Herxheim (ots) – Am Samstag 06.01.2024, brachen 2 unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Langgasserweg ein und wurden bei der Tatbegehung überrascht. Die beiden Täter hebelten die Balkontür im rückwärtigen Bereich auf und gelangten hierüber in das Anwesen. Gegen 20:15 Uhr wurden die Täter durch den heimkommenden Hauseigentümer bei der Tatbegehung überrascht. Im Anschluss flüchteten die Täter aus dem Anwesen über den Garten in ein nahegelegenes Industriegebiet.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung des Polizeihubschraubers konnten die beiden Täter nicht mehr festgestellt werden. Die beiden Täter entwendeten Schmuck und Bargeld von unbekanntem Wert. Der Sachschaden am Anwesen beträgt mehrere hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei per

E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 entgegen.

Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots) – Am Samstag 06.01.2024 wurden in Edenkoben auf der K6 in Höhe des Gewerbeparks Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Großteil der Fahrzeugführer verhielt sich vorschriftsmäßig.

Es wurden 3 Verstöße wegen Benutzung des Mobiltelefons und drei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. Zudem wurden an 7 Fahrzeugen Mängel festgestellt, welche nun behoben werden müssen.