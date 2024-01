Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person – Zeugen gesucht

Mainz (ots) – Am Freitag 05.01.2024 gegen 14:45 Uhr, kam es vor dem Kreuzungsbereich der Rheinhessenstraße/Dekan-Laist-Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Sattelzug mit Neusser Kennzeichen und einem PKW mit Berliner Kennzeichen. Der 52-jährige PKW Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der LKW Fahrer blieb unverletzt Der Unfallhergang ist derzeit noch nicht geklärt.

Die Polizei sucht Zeugen! Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3, Telefon 06131 /65-4310 zu melden.

Mehrere Diebstähle aus PKW in Essenheim

Mainz (ots) – In den Nächten von Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag 04.01.2024 bis 06.01.2024, wurden aus mehreren Fahrzeugen in Essenheim Gegenstände gestohlen. Aufgrund von Hinweisen aufmerksamer Anwohner am späten Abend des 05.01.2024, konnten im Rahmen der Fahndung zwei Jugendliche festgenommen werden. Die Jugendlichen führten mutmaßliches Diebesgut mit sich, welches bislang keinem Geschädigten zugeordnet werden konnte.

Die Jugendlichen wurden nach erfolgter Wohnungsdurchsuchung und erkennungsdienstlicher Behandlung den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei bittet Geschädigte, welchen im Tatzeitraum Gegenstände aus ihrem Fahrzeug entwendet wurden, sich unter 06131/654310 bei der Polizeiinspektion Mainz 3 zu melden.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am Samstag 06.01.2023 gegen 23 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Schultheiß-Kollei-Straße einen 19-jährigen PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Bei der Kontrolle des sichtlich nervösen Fahrers ergaben sich eindeutige Verdachtsmomente hinsichtlich eines zeitnahen Drogenkonsums. Der Fahrer räumte schließlich den Konsum von Kokain am Mittag ein.

Der durchgeführte Drogenschnelltest reagiert auf die Stoffgruppe Kokain sowie auch Amfetamin. Die Weiterfahrt wird untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Dieser muss nun bei Bestätigung durch die Rechtsmedizin mit einem Fahrerlaubnisentzug sowie einer Geldbuße von mindestens 500 Euro rechnen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 05.01.2023 gegen 19:15 Uhr kontrollierte eine Streife der in der Saarlandstraße in Bingen-Dietersheim einen 23-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich eines zeitnahen Drogenkonsums, welche sich durch einen Drogenschnelltest bestätigten. Der Test lieferte den Nachweis hinsichtlich des Konsums von Cannabisprodukten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Mit fast 1,4 Promille auf Sattelzug geprallt

A 63/Bischheim (ots) – Glück im Unglück dahingehend, dass er unverletzt blieb, hatte ein 21-jähriger Fahrer eines PKW, der am 5.1.2024 gegen 17:23 Uhr auf der A 63 in das Heck eines LKW fuhr. Dabei befuhr der junge Mann die A 63 in Fahrtrichtung Mainz, als er in Höhe des Parkplatzes Heuberger Hof unter den LKW fuhr. Sowohl an seinem VW, als auch an dem Sattelzug-Auflieger entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils mehreren tausend Euro.

Allerdings stellten die Polizisten bei der Unfallaufnahme auch fest, dass der Mann Anzeichen auf Alkoholkonsum aufwies. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab fast 1,4 Promille. Der 21-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Ihn erwarteten nun ein Strafverfahren und der Verlust der Fahrerlaubnis. Da der 21-Jährige zudem angab, dass er einem schnelleren Auto ausweichen musste, erbittet die Polizei mögliche Zeugenhinweise unter 06701-9190.