Körperverletzung mit anschließendem Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Eine 35-Jährige aus Kaiserslautern beging am frühen Freitag 05.01.2024, eine Körperverletzung und leistete bei der anschließenden Ingewahrsamnahme Widerstand. Der Frau wurde gegen 19:40 Uhr zunächst ein Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilt, nachdem sie einem 71-Jährigen grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte.

Als die Dame kurze Zeit später erneut im Bereich der Stiftskirche auffällig wurde, sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen setzte sie sich zur Wehr und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Trotz der heftigen Gegenwehr wurde niemand verletzt. Auf die 35-Jährige kommen diverse Anzeigen wie Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand zu.

Alkoholfahrt auf der Autobahn

Kaiserslautern (ots) – Ein 61-Jähriger ist am Samstagvormittag trotz Alkoholeinfluss Lkw gefahren. Der Mann wurde aufgrund unsicherer Fahrweise durch die Polizei auf der Autobahn A6 angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,57 Promille. Dem 61-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Autofahren trotz Alkoholkonsum

Kaiserslautern (ots) – Ein 22-Jähriger Amerikaner führte am frühen Samstagmorgen trotz vorherigem Alkoholkonsum einen Pkw. Der Mann konnte gegen 03:20 Uhr in der Zollamtstraße kontrolliert werden. Hierbei kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,64 Promille. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er der amerikanischen Militärpolizei übergeben. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Kreis Kaiserslautern

Eingeschlafen und einen Verkehrsunfall verursacht

Autobahnpolizei Kaiserslautern (ots) – hat am Samstag gegen 09:15 Uhr eine 39-jährige aus Frankreich. Die Frau befuhr die A6 in Richtung Saarbrücken, als ihr aufgrund Übermüdung kurz vor der Anschlussstelle Enkenbach die Augen zufielen. Hierdurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem verankerten Verkehrszeichen und überfuhr im Anschluss über mehrere Meter den Grünstreifen, wodurch die Fahrbahn erheblich verschmutzt wurde.

Zur Reinigung musste der Bereitschaftsdienst der Autobahnmeisterei ausrücken. Durch den Unfall wurde die Frau nicht verletzt, jedoch war ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Die Frau aus Frankreich erwartet nun ein Strafverfahren, weiter musste sie vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten.